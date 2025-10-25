Elektrikli Mercedes CLA Türkiye'de | Egea üretimi uzatıldı - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde elektrikli CLA'nın Türkiye fiyatı, yeni Toyota Land Cruiser FJ, Fiat Egea ile ilgili üretim kararı ve BYD Atto 2 PHEV gibi öne çıkan konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve sadece emoji de olsa yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:28 - Yeni Mercedes CLA Türkiye fiyatı
13:56 - Toyota Land Cruiser FJ
19:52 - Fiat Egea'nın üretimi uzatıldı
25:49 - BYD Atto 2'nin PHEV versiyonu Avrupa'ya geliyor
33:48 - Nissan'ın ilk PHEV modeli Frontier Pro
40:08 - Opel, Çinli Leapmotor B10'u kendi logosuyla satmak istiyor
45:04 - Kapanış