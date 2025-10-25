Elektrikli Mercedes CLA Türkiye'de | Egea üretimi uzatıldı - DH Oto Gündem

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Programımızın bu haftaki bölümünde elektrikli CLA'nın Türkiye fiyatı, yeni Toyota Land Cruiser FJ, Fiat Egea ile ilgili üretim kararı ve BYD Atto 2 PHEV gibi öne çıkan konuları değerlendirdik.

Programımızın bu haftaki bölümünde elektrikli CLA'nın Türkiye fiyatı, yeni Toyota Land Cruiser FJ, Fiat Egea ile ilgili üretim kararı ve BYD Atto 2 PHEV gibi öne çıkan konuları değerlendirdik.

Video akışı:

00:00 - Giriş

01:28 - Yeni Mercedes CLA Türkiye fiyatı

13:56 - Toyota Land Cruiser FJ

19:52 - Fiat Egea'nın üretimi uzatıldı

25:49 - BYD Atto 2'nin PHEV versiyonu Avrupa'ya geliyor

33:48 - Nissan'ın ilk PHEV modeli Frontier Pro

40:08 - Opel, Çinli Leapmotor B10'u kendi logosuyla satmak istiyor

45:04 - Kapanış

