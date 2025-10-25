Kim Nerede? 395 Bu da oldu: Nike, dünyanın ilk motorlu ayakkabı sistemini tanıttı 357 Japon elektronik devi Sharp, ilk aracının güncel halini paylaştı 269 Dizel Skoda Superb dünya rekoru kırdı: Tek depoyla 2.831 km
    Elektrikli Mercedes CLA Türkiye'de | Egea üretimi uzatıldı - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde elektrikli CLA'nın Türkiye fiyatı, yeni Toyota Land Cruiser FJ, Fiat Egea ile ilgili üretim kararı ve BYD Atto 2 PHEV gibi öne çıkan konuları değerlendirdik.

    Programımızın bu haftaki bölümünde elektrikli CLA'nın Türkiye fiyatı, yeni Toyota Land Cruiser FJ, Fiat Egea ile ilgili üretim kararı ve BYD Atto 2 PHEV gibi öne çıkan konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve sadece emoji de olsa yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:28 - Yeni Mercedes CLA Türkiye fiyatı

    13:56 - Toyota Land Cruiser FJ

    19:52 - Fiat Egea'nın üretimi uzatıldı

    25:49 - BYD Atto 2'nin PHEV versiyonu Avrupa'ya geliyor

    33:48 - Nissan'ın ilk PHEV modeli Frontier Pro

    40:08 - Opel, Çinli Leapmotor B10'u kendi logosuyla satmak istiyor

    45:04 - Kapanış

