HTC Desire S "Yeni Desire daha ince daha yetenekli" video inceleme

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC, yeni Desire S ile daha ince bir kasada daha fazlasını vaad ediyor. Bu videomuzda Android 2.3.3 ve HTC Sense 2.1 ile güçlendirilen telefonu detaylı bir şekilde inceliyoruz.

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