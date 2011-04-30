HTC Desire S "Yeni Desire daha ince daha yetenekli" video inceleme

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC, yeni Desire S ile daha ince bir kasada daha fazlasını vaad ediyor. Bu videomuzda Android 2.3.3 ve HTC Sense 2.1 ile güçlendirilen telefonu detaylı bir şekilde inceliyoruz.
normal yaşantısında da cümle sonlarını böyle vurguluyor mu?
-BGatarya Süresi
-Arka üst tarafı elinizle kapadığınızda Wifi çekim sorunu.
Bu PDA nın sevdiğim yönü 3,7" ekrana sahip olduğundan ele çok rahat oturması.
Çalışan uygulamalardan facebook vs gibi şeyleri kapatıyorum bir tek skype kalıyor ama yine de ordan burdan sürekli update ediyor, ana ekrandaki widgetlar sürekli update ediyor.
Bu bağlantıları azaltmanın bir yolu yokmu? Şu an sürekli pil ömrünü kısaltan şeyler bunlar.
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