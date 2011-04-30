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HTC Desire S "Yeni Desire daha ince daha yetenekli" video inceleme

8 yıl
171,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC, yeni Desire S ile daha ince bir kasada daha fazlasını vaad ediyor. Bu videomuzda Android 2.3.3 ve HTC Sense 2.1 ile güçlendirilen telefonu detaylı bir şekilde inceliyoruz.


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ozzzy222 6 yıl
aldım bundan 2. el güzel telefon
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Kara001 7 yıl
Merhaba arkdaşlar Desire S cihazım açılıştaki yeşil HTC yazısında donuyor ve ilerlemiyor.Cihazı garantiye vermeyi planlıyorum. Tahminim anakart değişimi olacak gibi ne kadar zaman alır
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EXPOXL 7 yıl
desire s te sesli navigasyon varmı. yani adres tarifi yaparken hem sesli anlatım hem görüntülü anlatım bulunuyormu
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suyika 7 yıl
telefon dondu kapandı açılmadı şu an serviste geri de gelesi yok htc desire s
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pijama61 7 yıl
incelemelerini beğeniyorum fakat bir sorum olacak kendisine:
normal yaşantısında da cümle sonlarını böyle vurguluyor mu?
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gogoZH 7 yıl
cıhazı 2 aydır kullanıyorum tatmın edıcı su ana kadar bır kere bıle bırakın donmayı takılama yasamadım,sense arayuz gercekten cok basarılı ve kullanıcılara cok kolaylık saglıyor oncekı telefonum 3gs ıdı 3gs den daha guclu bır cıhaz ve sarj konusunda daha tatmın edıcı yalnız sense esıtleme yaparsanız sarj olumsuz yonde etkılıyor :/ sonuc desıre s gercek bır pda ¦
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1080p 8 yıl
-720P videoları 3gp olarak kayıt etmesi
-BGatarya Süresi
-Arka üst tarafı elinizle kapadığınızda Wifi çekim sorunu.
Bu PDA nın sevdiğim yönü 3,7" ekrana sahip olduğundan ele çok rahat oturması.
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corona.effect 8 yıl
Arkadaşlar bir sorum olacak, bu telefon sürekli connected.
Çalışan uygulamalardan facebook vs gibi şeyleri kapatıyorum bir tek skype kalıyor ama yine de ordan burdan sürekli update ediyor, ana ekrandaki widgetlar sürekli update ediyor.
Bu bağlantıları azaltmanın bir yolu yokmu? Şu an sürekli pil ömrünü kısaltan şeyler bunlar.
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Yilsev 8 yıl
Incredible S video incelemesinde 1-1.5 gün batarya ömründen bahsedilirken Desire S için 1 günü zor çıkarıyor gibi bir yaklaşımda bulunulmuş, ancak ikisinin de bataryası 1450mAh ve teknik verilere bakılacak olursa ;Desire S 3G açıkken 7 saat 10dk konuşma süresi verirken Incredible S 6 saat 20dk veriyor.Diğer veriler de Desire S'in lehine. Ancak DH videolarını kıyaslarsak Incredible S galip çıkmış bu yarıştan.
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blue_brownie 8 yıl
Bu linkten takip edebilirsiniz.
forum.donanimhaber.com/...
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sametdede 8 yıl
mesut abi desire hd inceleme ne zaman ön incelemeyi gördüm beni tatmin etmedi video inceleme ne zaman acaba?
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aspire111 8 yıl
Vodafone Desire S getireceğini açıkladı. Almak isteyenler ilgilenir diye düşünüyorum.
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tasanmt20 8 yıl
Ürün incelemesi güzel olmuş ama galaxy sII gelmeden cihazımı değiştirmeyeceğim.
www.kablotv.net
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blue_brownie 8 yıl
Dahili hafızaları 4G modellerinde bakın. Burada satılanlardan 4 kat daha fazla hafıza var. Gerçekten HTC dahili hafıza konusunda bence çok cimri sana bunun maliyeti ne kadar ki.

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