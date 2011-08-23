HTC EVO 3D, Sensation, Flyer ve yazılım güncellemeleri hakkında her şey

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
HTC ile düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Teknoloji Gündemi programımızın yeni bölümünde, Güneydoğu Avrupa Ürün Müdürü İbrahim Tunçay ile EVO 3D başta olmak üzere Sensation ve Flyer gibi cihazlar ile yazılım güncelemelerini konuştuk. Aynı zamanda Beats Audio ses teknolojisine sahip telefonlar, yeni tabletler, Android 4.0 ve Windows Phone 7'yi sorduk.
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özürlü ergenler gibi her şeye xD koymayı kes..espri yapsan gülünecek bi durum olsa neyse de çok rahatsız edici bir şey bu senin yaptığın.
ayrıca güzel olmuş devamını diliyoruz deyip sonra da hadi bakalım izleyelim yazmışsın. izlemeden güzel olduğunu yazmışsın, şöyle sırf mesaj yazmak için boş şeyler için yormayın parmaklarınızı...