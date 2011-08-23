HTC EVO 3D, Sensation, Flyer ve yazılım güncellemeleri hakkında her şey

HTC ile düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Teknoloji Gündemi programımızın yeni bölümünde, Güneydoğu Avrupa Ürün Müdürü İbrahim Tunçay ile EVO 3D başta olmak üzere Sensation ve Flyer gibi cihazlar ile yazılım güncelemelerini konuştuk. Aynı zamanda Beats Audio ses teknolojisine sahip telefonlar, yeni tabletler, Android 4.0 ve Windows Phone 7'yi sorduk.

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