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HTC EVO 3D, Sensation, Flyer ve yazılım güncellemeleri hakkında her şey

8 yıl
134,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC ile düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Teknoloji Gündemi programımızın yeni bölümünde, Güneydoğu Avrupa Ürün Müdürü İbrahim Tunçay ile EVO 3D başta olmak üzere Sensation ve Flyer gibi cihazlar ile yazılım güncelemelerini konuştuk. Aynı zamanda Beats Audio ses teknolojisine sahip telefonlar, yeni tabletler, Android 4.0 ve Windows Phone 7'yi sorduk.
 

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Chaghatai 8 yıl en beğenilen Klasör.:X:.
Klasör.:X:.

güzel olmuş devamını diliyoruz
xD XD Xd xxdd
şimdi izleyeyim bakalım


özürlü ergenler gibi her şeye xD koymayı kes..espri yapsan gülünecek bi durum olsa neyse de çok rahatsız edici bir şey bu senin yaptığın.
ayrıca güzel olmuş devamını diliyoruz deyip sonra da hadi bakalım izleyelim yazmışsın.
izlemeden güzel olduğunu yazmışsın, şöyle sırf mesaj yazmak için boş şeyler için yormayın parmaklarınızı...
Klasör.:X:.güzel olmuş devamını diliyoruzxD XD Xd xxddşimdi izleyeyim bakalımözürlü ergenler gib...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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DH Misafiri 7 yıl
3d çok önemli değil bence. Telefonda görüntülü görüşme yok. Ayrıca telefon kapalı iken alarm çalmıyor. Buna bir çare bulunsun.
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famousekolll 8 yıl
ya arkadaşlar merakımdan soruyorum htc evo 3D mi samsung galaxy s2 mi ?
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dr.amon 8 yıl
Galaxy S "de menude "dosyalarım" seçeneği vardı,oradan sd karta ulaşıp igo8 vs.yüklüyorum.Bunun menusunde bu iş nasıl olacak,"dosyalarım" seçeneği yokki.
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MaSSive 8 yıl
Htc EVO kullanicisi olarak ,optimus 3D yi,dusuk malzeme kalitesi ,dusuk mah degerli batarya ve dusuk kamera acikligi dolayisi ile tercih etmedigimi belirtmekte fayda var.
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bartman 8 yıl
HTC cihazları eskiye nazaran daha hızlı Türkiye pazarına sunmaya başladı. Ancak her nedense orjinal HTC aksesuarlarını bulmak mümkün olmuyor. Ya piyasadan bulabildiğimiz kalitesiz aksesuarlar ile yetinmeye çalışıyoruz, ya da yurt dışı sitelerden yüklü kargo ücretleri ödeyerek almak zorunda kalıyoruz. Araç şarjı, araç kiti, kılıf, yedek batarya gibi orjinal aksesuarları ne zaman rahatça bulabileceğiz.
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hseyin2 8 yıl
Samsung mobile türkiyeden de birileri gelse ya, adamlar uyuyor ya pr denen olaydan haberleri yok galiba. Donanımhaber gibi sitelere çıkıp baş göstercekler ki popüler olsunlar. 0 strateji adamlarda.
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pdrturk 8 yıl
Sensation bu aletten daha iyi...
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DH Misafiri 8 yıl
svideoz
MaTaDoR1899 TL mi dendi, ben mi yanlış duydum. :D
Doğubankta 1500tl çektiler 1350 ye buldum deyince 1330 a bırakıyorlar üstelik kayıtlı

gerçekten 1330 mu fiyat verdiler. neresi, orası hemen gidip alayım?
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Uluç. 8 yıl
Flyer ın fiyatı nedir?
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Guest-F8946C419 8 yıl
Klasör.:X:. adlı ergenin siteden gönderilmesini nereden talep edebiliriz ?

2 bin e yakın.

Beyaz rengi gelirse ciddi satış yaparlar. Engadget'deki izlediğim videodan sonra gelişme var.

Yazılım konusunda destekleri iyi fakat 1 yıl biraz az geldi, sanıyorum ki google 18 ay zorunluğu getirmişti diye biliyorum, yanlışsam söyleyin.
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DH Misafiri 8 yıl
Gelen konulardaki bu ingilizce sevdası nedir anlamıyorum. Bu işlerlele ilgisi olmaya bir izlese hiç birşey anlamacak "Wireless olan bir yerden Free olarak Download edebilecekler" İLGİNÇ???
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