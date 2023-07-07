Honor Magic 5 Pro İncelemesi ve Özellikleri

Geçtiğimiz aylarda duyurulduğunda DxoMark'ta zirveye oturan, teknik özelliklerinin yanı sıra tasarımıyla da dikkat çeken Honor'un amiral gemisi modeli Magic 5 Pro'yu bu videoda inceledik.

Bu inceleme yayına hazırlanırken henüz ülkemizde satışa çıkmamış olan Honor'un amiral gemisi modeli Magic 5 Pro'yu Cem Sünbül inceledi. Tanıtıldığı zaman kamerası ve ekranıyla DxOMark listesinde ilk sırayı alan cihaz teknik özelliklerinin yanı sıra tasarımsal olarak da dikkat çekici bir cihaz. MWC 2023'te tanıtılan Honor Magic5 pro QHD ile FHD arasında bir yerde 1848 x 1312 çözünürlükle 461 ppi sunan 6.81 inçlik 120 Hz LTPO ekrana sahip ve ultrasonic parmak izi okuyucu ve çentiğinde gizli 3D yüz tanıma özelliği ile geliyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 12GB RAM, 512 GB ve 256 GB hafıza seçenekleri bulunan cihaz Android 13 üzerinde Magic OS 7.1 yüklü olarak geliyor ve 3 yıl boyunca ana güncellemeleri, 5 yıl boyunca güvenlik güncelleme garantisi sunuyor. 5100 miliamperlik pile sahip cihaz 66w kablolu, 50w kablosuz şarj sunuyor. Bluetooth 5.2, NFC, 5G ve Wifi7 ile bağlantı seçenekleri bulunan Magic 5 Pro'nun Bluetooth ve WiFi antenleri endüstride ilk defa ayrı kullanılmış. Bu kablosuz ağ erişiminde gecikmeleri düşürüyor, verimliliği artırıyor. Honor Magic 5 Pro DxOMark listesinde ise 152 puanla en iyi kameralı akıllı telefonlardan biri durumunda.