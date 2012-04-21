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HTC One X Performans ve Pil video inceleme "Rom: 1.28.401.9"

7 yıl
251,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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HTC One X'in ilk Rom sürümünde yaşanan takılma ve pil sorununun güncelleme ile aşılacağı vaad edilmişti. Beklenen güncelleme versiyon 1.28.401.9 geldi! Bakalım değişim var mı?
 

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slicer 7 yıl en beğenilen
Yahu hiç olmazsa şu videoları farklı bir server'a yükleyin. Şu haliyle eziyetten başka bir şey değil!
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erkuterkut2 7 yıl
Video kayıt esnasında problemmi diyim yada eksikmi diyim bilemedim.. Videonuzu izlerken sadece sol hoparlörden ses geliyor..
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artcraft35 7 yıl
dh video sunucuları problemli bu aralar
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DH Misafiri 6 yıl
ctrlpda.com/...
one x en iyi custom rom
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kaskas123 6 yıl Speed-Step
Speed-Step

HTC One X'in ilk Rom sürümünde yaşanan takılma ve pil sorununun güncelleme ile aşılacağı vaad edilmişti. Beklenen güncelleme versiyon 1.28.401.9 geldi! Bakalım değişim var mı?


Speed-Step;

Bende de htc one x var ve ben buna bir şey yaptım belki sen anlarsın şarjı inanılmaz uzun gidiyor. wi-fi açık, ekran parlaklığı sonuna kadar iken ve görüşme mesajlaşma dahil 2 gün gidiyor. notebook'suz olduğum zaman telefondan giriyorum ve burada da yoğun kullanımda 1-1.5 gün(kullanım miktarına göre) gidiyor. Ben buna koruyucu film takarken yanlışlıkla 4-10 defa açılıp kapandı belki ses tuşuna da basmış olabilirim bu mu yaptı acaba?
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bozoo1903 6 yıl
Ekran parlaklığı otomatik, ekran döndürme kapalı, 3g sürekli açık gün içerisinde en az 1 saat görüşme, arada mesaj, 3g ile whatsapp, tarayıcıyla sörf, 1 saate yakın oyun, müzik kullanmıyorum, arada gps ile navigasyon olarak kullanıyorum. Sabah şarjdan çekiyorum akşam 23 gibi takıyorum şarja kalan seviye en az %45

Son sürüm, root, rom vs. yapılmadı tamamen orijinal.

Sorusu olan arkadaşa yardımcı olmaya çalışırım.
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DH Misafiri 6 yıl
yaa bir şey sormak istiyorum bu ekrandakı pil uygulamasının adı nedir acaba bilen biri varmı ?
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djtato 6 yıl
Selam arkadaşlar Onex telefonuma ilk defa Rom yükledim. ViperX çok güzel bir rom. Pil ömrüm normalde 1 gündü su an 1.5 gün gidiyor hatta suan ogleni geçti pil ömrüm %22 kaldı... telefonla oyun oynuyorum maillerime bakıyorum face giriyorum.. yani demek istediğm çok daha iyi oldu Kesinlikle tavsiye ederim...
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DH Misafiri 6 yıl
MRB SAYIN EDİTÖRLER ,, BENİM Bİ SORUM VARDİ,, HTC ONE X'in GÜNCEL EN SON ROM'U HANGİSİDİR?? AYRICA , PİL VE VİDEO TAKILMALARINA ÇÖZÜM OLDU MU??? ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER...
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DH Misafiri 6 yıl
iyi günler bu roomu nereden indirebilcez acaba
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iGroN 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

iyi günler bu roomu nereden indirebilcez acaba

İnternete bağlıyken ayarlar bölümünde güncellik kontrol ettiğinizde sürüm numaranızın üzerinde bir versiyon mevcut ise size yükletir.

Ayrıca birinci sayfadaki tanıtım videosunda arabalı oyundan çıkarken şarj % 50. Yani 20 dakkalık videonun 3te 2sinde %17 tüketim.
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yasyol 7 yıl
SKYLINE GTR
SKYLINE GTR Arkadaşlar One X yada Sensation XL alacağım ama güvenilir satıcı ve fiyat konusunda yardıma ihtiyacım var. Orjinal kapalı kutu, yurtdışı faturalı, operatör logosuz bir cihaza 1.200 TLye kadar İstanbul - Anadolu yakasında elden alıcıyım. Pasaportum var, kayıtlı olmasına gerek yok. İlgilenenlere duyurulur.
1.250 TLye One X alındı.

hayırlı olsun
bende alıcam hafta sonu
nerden aldın acaba
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Kaçan Aşık 7 yıl yasyol
yasyol

SKYLINE GTR

SKYLINE GTR Arkadaşlar One X yada Sensation XL alacağım ama güvenilir satıcı ve fiyat konusunda yardıma ihtiyacım var. Orjinal kapalı kutu, yurtdışı faturalı, operatör logosuz bir cihaza 1.200 TLye kadar İstanbul - Anadolu yakasında elden alıcıyım. Pasaportum var, kayıtlı olmasına gerek yok. İlgilenenlere duyurulur.
1.250 TLye One X alındı.


hayırlı olsun
bende alıcam hafta sonu
nerden aldın acaba

harbiden 1250 TL ye Nereden Aldın ?
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MaSSive 7 yıl
Yeni bir 1.29.401.7 güncellemesi geldi.
Şuan yükledim.
Ilk etapta browser hızlanmış gibi geldi bana.
Daha detaylı ve video kayıt performansına bakacağım.
1 Yanıt Yanıtla +1
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SKYLINE GTR 7 yıl
Arkadaşlar One X yada Sensation XL alacağım ama güvenilir satıcı ve fiyat konusunda yardıma ihtiyacım var. Orjinal kapalı kutu, yurtdışı faturalı, operatör logosuz bir cihaza 1.200 TL'ye kadar İstanbul - Anadolu yakasında elden alıcıyım. Pasaportum var, kayıtlı olmasına gerek yok. İlgilenenlere duyurulur.
1 Yanıt Yanıtla
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Mori 7 yıl MaSSive
MaSSive
Yeni bir 1.29.401.7 güncellemesi geldi.
Şuan yükledim.
Ilk etapta browser hızlanmış gibi geldi bana.
Daha detaylı ve video kayıt performansına bakacağım.

Son gelen sürümle neler değişti veya iyileşti acaba!
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DH Misafiri 7 yıl
Isınma ve batarya kullanım süresi dışında bir sorunu yok. Batarya en fazla 11 saat dayanıyor. Teli aldığımda daha dükkandan çıkmadan 1.28 e güncelledim. Video çekimlerinde yada oyunlarda takılmaya rastlamadım. Bazı ts uzantılı klipleri seyrederken ses sorunu yaşadım. Onuda yazılım kod çözücüyü seçerseniz sorunsuz sesleri çalıyor.
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euustun 7 yıl
yorumlar için teşekkürler. Atriximi sattım. yorumlarınızı da takip ettim şimdi one x , sony s ve motorola razr arasında kaldım. ya da bekleyip samsung 3 ün çıkmasımı olsa tercihim bilemedim. kararsızlık ne kötü bişeymiş arkadaş
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nedensiz07 7 yıl
xe vareken ne gerek varki
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DH Misafiri 7 yıl
Piyasadaki en iyi telefon hangisi?
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