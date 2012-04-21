HTC One X Performans ve Pil video inceleme "Rom: 1.28.401.9"

Speed-Step HTC One X'in ilk Rom sürümünde yaşanan takılma ve pil sorununun güncelleme ile aşılacağı vaad edilmişti. Beklenen güncelleme versiyon 1.28.401.9 geldi! Bakalım değişim var mı? Speed-Step; Bende de htc one x var ve ben buna bir şey yaptım belki sen anlarsın şarjı inanılmaz uzun gidiyor. wi-fi açık, ekran parlaklığı sonuna kadar iken ve görüşme mesajlaşma dahil 2 gün gidiyor. notebook'suz olduğum zaman telefondan giriyorum ve burada da yoğun kullanımda 1-1.5 gün(kullanım miktarına göre) gidiyor. Ben buna koruyucu film takarken yanlışlıkla 4-10 defa açılıp kapandı belki ses tuşuna da basmış olabilirim bu mu yaptı acaba?
DH Misafiri iyi günler bu roomu nereden indirebilcez acaba
SKYLINE GTR SKYLINE GTR Arkadaşlar One X yada Sensation XL alacağım ama güvenilir satıcı ve fiyat konusunda yardıma ihtiyacım var. Orjinal kapalı kutu, yurtdışı faturalı, operatör logosuz bir cihaza 1.200 TLye kadar İstanbul - Anadolu yakasında elden alıcıyım. Pasaportum var, kayıtlı olmasına gerek yok. İlgilenenlere duyurulur. 1.250 TLye One X alındı.
SKYLINE GTR Arkadaşlar One X yada Sensation XL alacağım ama güvenilir satıcı ve fiyat konusunda yardıma ihtiyacım var. Orjinal kapalı kutu, yurtdışı faturalı, operatör logosuz bir cihaza 1.200 TLye kadar İstanbul - Anadolu yakasında elden alıcıyım. Pasaportum var, kayıtlı olmasına gerek yok. İlgilenenlere duyurulur.
yasyol SKYLINE GTR SKYLINE GTR Arkadaşlar One X yada Sensation XL alacağım ama güvenilir satıcı ve fiyat konusunda yardıma ihtiyacım var. Orjinal kapalı kutu, yurtdışı faturalı, operatör logosuz bir cihaza 1.200 TLye kadar İstanbul - Anadolu yakasında elden alıcıyım. Pasaportum var, kayıtlı olmasına gerek yok. İlgilenenlere duyurulur. 1.250 TLye One X alındı. hayırlı olsun bende alıcam hafta sonu nerden aldın acaba
SKYLINE GTR SKYLINE GTR Arkadaşlar One X yada Sensation XL alacağım ama güvenilir satıcı ve fiyat konusunda yardıma ihtiyacım var. Orjinal kapalı kutu, yurtdışı faturalı, operatör logosuz bir cihaza 1.200 TLye kadar İstanbul - Anadolu yakasında elden alıcıyım. Pasaportum var, kayıtlı olmasına gerek yok. İlgilenenlere duyurulur. 1.250 TLye One X alındı.
MaSSive Yeni bir 1.29.401.7 güncellemesi geldi. Şuan yükledim. Ilk etapta browser hızlanmış gibi geldi bana. Daha detaylı ve video kayıt performansına bakacağım.
one x en iyi custom rom
Son sürüm, root, rom vs. yapılmadı tamamen orijinal.
Sorusu olan arkadaşa yardımcı olmaya çalışırım.
İnternete bağlıyken ayarlar bölümünde güncellik kontrol ettiğinizde sürüm numaranızın üzerinde bir versiyon mevcut ise size yükletir.
Ayrıca birinci sayfadaki tanıtım videosunda arabalı oyundan çıkarken şarj % 50. Yani 20 dakkalık videonun 3te 2sinde %17 tüketim.
hayırlı olsun
bende alıcam hafta sonu
nerden aldın acaba
harbiden 1250 TL ye Nereden Aldın ?
Şuan yükledim.
Ilk etapta browser hızlanmış gibi geldi bana.
Daha detaylı ve video kayıt performansına bakacağım.
Son gelen sürümle neler değişti veya iyileşti acaba!