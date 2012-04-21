HTC One X Performans ve Pil video inceleme "Rom: 1.28.401.9"

HTC One X'in ilk Rom sürümünde yaşanan takılma ve pil sorununun güncelleme ile aşılacağı vaad edilmişti. Beklenen güncelleme versiyon 1.28.401.9 geldi! Bakalım değişim var mı?

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