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HTC One X: Video ve Fotoğraf performansı video inceleme "One X, iPhone 4S karşısında!"

7 yıl
217,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda HTC One X'in video ve fotoğraf performansını daha detaylı incelemek için stüdyo dışındayız. Bakalım One X yakın rakibi iPhone 4S karşısında nasıl bir performans sergiliyor?

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erdem3113 7 yıl en beğenilen
Mesut ve Erdinç abi seviom sizi ya.
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DreamSs 7 yıl
4s daha aydınlık çekiyor. Sanki birinin kırmızı dediğine öbürü sarı demiş..
Gerçi parası olmayana ikiside siyah beyaz :)
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mysterious8 7 yıl
bunlar çerez asıl bomba 3 mayıs ta


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tritone 6 yıl
makro ve karanlık çekimlerinde htc ama aydınlık fotoda ip4si beğendim açıkçası daha canlı renkler ve htcde karanlık sanki
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exoss 6 yıl tritone
tritone

makro ve karanlık çekimlerinde htc ama aydınlık fotoda ip4si beğendim açıkçası daha canlı renkler ve htcde karanlık sanki

yeni gelecek güncelleme ile kamera aydınlayması ve renk canlılığı na bi çare bulacaklarına eminim:)
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DH Misafiri 6 yıl
Merhaba incelemeleri inceledim kimisi one x diyor kimisi samsung galaxy s2 kimisi s3 vs vs ama iphona göre 2 kat büyük cihazlar diğerleri iphone ile kıyaslanamazlar. bence s3 üde gördük s4ü herhalde laptop çantasında taşırsınız :D
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by_esezcan 7 yıl
Htc One X tek geçerim
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wampaa 7 yıl
adamlar tiki giyiniyor swatch saat takıyorlar artistler
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parsan 7 yıl
Arkadaslar telefonu almak istiyorum acaba artisi eksisi sorunlari neler ekranin yanina bastirinca ekran dalgalanmasi falan sari nokta olayi biraz aydinlatirsaniz 2 3 gune alacagim bende
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exoss 7 yıl
yeni güncelleme geldi :) şuandayüklüyorum :) bakalım me olucak :)
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Tegnalord 6 yıl exoss
exoss
yeni güncelleme geldi :) şuandayüklüyorum :) bakalım me olucak :)

Yeni güncelleme türkiye telefonlarinafa geldimi
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karakaya_o 7 yıl
Maltepe sahil... Maltepe vapur iskelesi yanında çekmişler videoyu..

bu arada htc daha keskin iphone daha parlak.. ama bazı yerlerde htc daha bulanık çıkmış onun sebebide mesut abimiz daha çok zoom yapmış. belkide en çok ne kadar zoom yapıyo onu test etmek içindir ben yanlış anlamışımdır :)
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Parn 7 yıl
Zaten makro çekimde hersey belli olmus fakat genel çekimde kullandığım cihaz olan iPhone 4s biraz daha parlak gozukmus belkide otomatik ayarlamalarda bir sorun yaşanmıştır yinede 2 telefonunda + lari ve - leri var
İnceleme icin tesekkurler

Video yüklemeler düzenlendi dediniz evet biraz fark ediyor fakat soyle bir Youtube kanalı acsanız videoları oraya atsanız falan be hos olurdu degil mı
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B@TT@L 7 yıl
Yurt dışındaki karşılaştırmalara da bakınca gerçekten de foto kalitesi 4S'de daha iyi. Video kalitesi de One X'de daha iyi, ancak 4S'de fps (video akışkanlığı) daha yüksek. phonearena.com/...
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TurboBoosted 7 yıl
S 3 bu senenin krali olur. 9900 in yanina ya s3 yada iphone5 alacagim. Karar vermek icin henuz erken tabi. :)
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deathlesshe 7 yıl
Müslüm neydi öyle :=)
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