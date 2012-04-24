HTC One X: Video ve Fotoğraf performansı video inceleme "One X, iPhone 4S karşısında!"

Genel Yayın Yönetmeni
|makro ve karanlık çekimlerinde htc ama aydınlık fotoda ip4si beğendim açıkçası daha canlı renkler ve htcde karanlık sanki
tritone
yeni gelecek güncelleme ile kamera aydınlayması ve renk canlılığı na bi çare bulacaklarına eminim:)
|Merhaba incelemeleri inceledim kimisi one x diyor kimisi samsung galaxy s2 kimisi s3 vs vs ama iphona göre 2 kat büyük cihazlar diğerleri iphone ile kıyaslanamazlar. bence s3 üde gördük s4ü herhalde laptop çantasında taşırsınız :D
|Htc One X tek geçerim
|adamlar tiki giyiniyor swatch saat takıyorlar artistler
|Arkadaslar telefonu almak istiyorum acaba artisi eksisi sorunlari neler ekranin yanina bastirinca ekran dalgalanmasi falan sari nokta olayi biraz aydinlatirsaniz 2 3 gune alacagim bende
|yeni güncelleme geldi :) şuandayüklüyorum :) bakalım me olucak :)
exoss
Yeni güncelleme türkiye telefonlarinafa geldimi
| Maltepe sahil... Maltepe vapur iskelesi yanında çekmişler videoyu..
bu arada htc daha keskin iphone daha parlak.. ama bazı yerlerde htc daha bulanık çıkmış onun sebebide mesut abimiz daha çok zoom yapmış. belkide en çok ne kadar zoom yapıyo onu test etmek içindir ben yanlış anlamışımdır :)
| Zaten makro çekimde hersey belli olmus fakat genel çekimde kullandığım cihaz olan iPhone 4s biraz daha parlak gozukmus belkide otomatik ayarlamalarda bir sorun yaşanmıştır yinede 2 telefonunda + lari ve - leri var
İnceleme icin tesekkurler
Video yüklemeler düzenlendi dediniz evet biraz fark ediyor fakat soyle bir Youtube kanalı acsanız videoları oraya atsanız falan be hos olurdu degil mı
|Yurt dışındaki karşılaştırmalara da bakınca gerçekten de foto kalitesi 4S'de daha iyi. Video kalitesi de One X'de daha iyi, ancak 4S'de fps (video akışkanlığı) daha yüksek. phonearena.com/...
|S 3 bu senenin krali olur. 9900 in yanina ya s3 yada iphone5 alacagim. Karar vermek icin henuz erken tabi. :)
|Müslüm neydi öyle :=)
Gerçi parası olmayana ikiside siyah beyaz :)