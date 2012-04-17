Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

HTC One X video inceleme Tegra 3 Mercek Altında!

7 yıl
330,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC'nin Nvidia Tegra 3'ten güç alan yeni süper telefonu HTC One X test masamızda! Bakalım HTC'nin yeni canavarı beklentileri karşılayabiliyor mu? Tabi Tegra 3'ün de performansını diğer platformlarla karşılaştırıp yeni platformu da sınıyoruz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
omeryasin 7 yıl en beğenilen FuruKasulye
FuruKasulye
Kim ne derse desin Apple.


Hala bitmediniz mi siz?
2 Yanıt Yanıtla +165
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 7 yıl
tegra 3 vs qualcomm s4 isteriz
1 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seref35 7 yıl
Öncelikle mesut hocam ve görevli olan arkadaşlara teşekkür ederim gece gündüz çalışığ çabalıyorsunuz saat sabah 6 da video ekliyorsunuz emeklerinizi ödeyemeyiz (en azından kendi adıma garanti veriyorum ) incelemenizi sonuna kadar inceledim galaxy s2'nin zorlanmasına rağmen hala bazı avantajları olması iyi az da olsa 1-2 tesste one x gibi bir cihazı geçmesi beni etkiledi ve cihazıma ilgimi arttırdı.Ama böyle bir telefona yazılımsal sıkıntı olamaması gerekir çünkü pazarda htc'nin rakipleri gerçekten sağlam gelmekte galaxy s2'nin 1 yıllık cihaz olup tegra 3 karşısında zorlanmasını normal görmekteyim ama ics ile durum değişmekte çünkü galaxy'nin takıldığına şahit oldum belkide program uyumsuzluğundan bunun dışında beats destekli cihazlarda ve diğerlerinde de stereo hoparlör olmalı ayrıca sense romunun umarım ram tüketimi azaltılıp stabilliği arttırılmıştır okuyanlara ve tekrar incelemeyi hazırlıyanlara teşekkürler
Öncelikle mesut hocam ve görevli olan arkadaşlara teşekkür ederim gece gündüz çalışığ çabalıyorsunuz saat sabah 6 da video ekliyorsunuz emeklerinizi ödeyemeyiz ...
Devamını Gör
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
sevimyy 1 yıl
tesadüfen bu konuyu gördüm ama bayağı eskiymiş konu şuna baksanıza zamanında çıkan neydiii şimdi çıkannn ne :) abi resmen nostalji yaşadım :) gsmflix.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burba 6 yıl
inceleme üzerinden 1 yıl geçmiş bu sarj olayı ve takılma vs gibi sorunlar düzeldi mi? Birde öncelik fotoğraf olan birisi için tavsiye eder misiniz? Bütün yollar one x'e çıktı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Tartışılmasiz en iyi telefon
O
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shape Of My Heart 6 yıl
Pc de izlicem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
freestyler7 7 yıl
Htc One X in kullanıcı yorumlarına göre
Dezavantajı
1- Ekranda sarı leke ihtimali
2-1800 mah batarya-1 günü zor çıkarması

Avantajı
1-Tasarım harikası
2-Sense arayüzü
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SKYLINE GTR 7 yıl freestyler7
freestyler7

Htc One X in kullanıcı yorumlarına göre
Dezavantajı
1- Ekranda sarı leke ihtimali
2-1800 mah batarya-1 günü zor çıkarması

Avantajı
1-Tasarım harikası
2-Sense arayüzü


Telefonu 1 hafta kullanıp sattım. 1.90 boyundayım ve tabiri caizse ellerim kürek gibidir. Ama bu telefonun tasarım harikası yorumuna katılmadığımız belirteyim. Elden çok kolay kayıyor. Nasıl diyeyim, insanın eline oturmuyor. Hele hele elleri küçük olan kişiler bu telefonu ellerinde tutarken yada konuşurken çok zorlanacaklar. 1-2 aya varmaz piyasadaki One X'lerin yaklaşık %20'sinde düşmeye bağlı hasarlar oluşacağından adım gibi eminim. Ancak dış görünüşte oldukça kibar bir tasarım olduğu da bir gerçek.

Son güncellemeleri yapmama rağmen ve çok fazla multimedia kullanımım olmamasına rağmen pil 1 günü zor çıkarıyordu. Bence bu telefona ne kadar yazılım gelirse gelsin, bu sorun en can alıcı noktası olacak.

Bir de şu konu var. Telefon dünyasını öyle bir hale getirdiler ki, konu Ferrari ile Lamborghini yarışıyor ve birinci kim olur gibi aptal bir mecraya taşındı. Netice de üst segment telefonların hepsi hızlı kardeşim. 0-100'de biri 4.0 sn biri 3.6 sn yapıyor. Ne yapacaksınız bu telefonlarla NASA'da olup uzay mekiklerini mi yöneteceksiniz?

Taleplerinizi karşılayan ve tasarımını sevdiğiniz telefonu alın işi bitirin
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
|cypo| 7 yıl
eve gidince izlerim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hoze06 7 yıl
telefonun mp3 performansı üzerinde durulmamış ben müzikte dinlycem acaba nasıldır?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turelmurat 7 yıl hoze06
hoze06

telefonun mp3 performansı üzerinde durulmamış ben müzikte dinlycem acaba nasıldır?

Süper ötesi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Merhaba;
htc one x şarj sorunu dışında şuandaki piyasada tek geçilen telefon. king of android :)
incelemeniz esnasında telefonun ekranında bir titreme, kırpışma oldumu? Yani tüplü televizyonlarda ekranınyenilendiğini kırpıştığını görürüzye onun gibi bi duruma rastladınızmı?
bende one x kullanıyorum ve telefonun ekranında titreme var, bu normalmi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thunderbolt 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Merhaba;



htc one x şarj sorunu dışında şuandaki piyasada tek geçilen telefon. king of android :)



incelemeniz esnasında telefonun ekranında bir titreme, kırpışma oldumu? Yani tüplü televizyonlarda ekranınyenilendiğini kırpıştığını görürüzye onun gibi bi duruma rastladınızmı?



bende one x kullanıyorum ve telefonun ekranında titreme var, bu normalmi?

Telefonunuzda hangi versiyon yüklü? en son güncelleme ile bu sorunun çözüldüğü yazıyor bende en son versiyon yüklu şuan titreme gibi bir durum yok...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinan963 7 yıl
xperia s'in ayrı bir inceleme videosu yüklenecek mi acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zorak 7 yıl
Bu gün bir güncelleme daha yayınlandı.
Yazılım no:1.29.401.7 oldu.

Bu demektir ki HTC amiral gemisini yalnız bırakmayacak.

Bir önceki güncellemeden sonra pil süresinde gerçekten önemli bir iyileşme olmuştu, bakalım şimdi ne gelişmeler var.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Telefon iyi güzelde..2 bin lira civarında para veripte Beats Audio destekli bir kulaklığın yanında verilmemesi tamamen saçmalık..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SKYLINE GTR 7 yıl
Arkadaşlar One X yada Sensation XL alacağım ama güvenilir satıcı ve fiyat konusunda yardıma ihtiyacım var. Orjinal kapalı kutu, yurtdışı faturalı, operatör logosuz bir cihaza 1.200 TL'ye kadar İstanbul - Anadolu yakasında elden alıcıyım. Pasaportum var, kayıtlı olmasına gerek yok. İlgilenenlere duyurulur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2,1b izlenme · 1 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,1b izlenme · 2 hf.
02:30
Huawei P30 ön inceleme | Gece çekim yapabilen küçük kardeş
6,8b izlenme · 1 ay
11:28
HTC U11 kutu açılış ve kulaklık testi
15,8b izlenme · 1 yıl
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,4b izlenme · 2 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13b izlenme · 4 gün
07:26
Huawei P30 Pro ön inceleme | En dolu Android telefon
13,7b izlenme · 1 ay
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
13:15
1,5 yıl aranın ardından tekrar LG V30+ ThinQ
7,2b izlenme · 1 ay
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,1b izlenme · 9 sa. yeni video
03:59
General Mobile GM9 Plus ön inceleme
15b izlenme · 2 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
09:13
Huawei P20 Pro kamera testi
14,3b izlenme · 8 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
15,9b izlenme · 2 gün
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
558 izlenme · 9 sa. yeni video
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim