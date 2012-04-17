HTC One X video inceleme Tegra 3 Mercek Altında!

Genel Yayın Yönetmeni
|tesadüfen bu konuyu gördüm ama bayağı eskiymiş konu şuna baksanıza zamanında çıkan neydiii şimdi çıkannn ne :) abi resmen nostalji yaşadım :) gsmflix.com/...
|inceleme üzerinden 1 yıl geçmiş bu sarj olayı ve takılma vs gibi sorunlar düzeldi mi? Birde öncelik fotoğraf olan birisi için tavsiye eder misiniz? Bütün yollar one x'e çıktı.
|Tartışılmasiz en iyi telefon
O
|Pc de izlicem
| Htc One X in kullanıcı yorumlarına göre
Dezavantajı
1- Ekranda sarı leke ihtimali
2-1800 mah batarya-1 günü zor çıkarması
Avantajı
1-Tasarım harikası
2-Sense arayüzü
freestyler7
Telefonu 1 hafta kullanıp sattım. 1.90 boyundayım ve tabiri caizse ellerim kürek gibidir. Ama bu telefonun tasarım harikası yorumuna katılmadığımız belirteyim. Elden çok kolay kayıyor. Nasıl diyeyim, insanın eline oturmuyor. Hele hele elleri küçük olan kişiler bu telefonu ellerinde tutarken yada konuşurken çok zorlanacaklar. 1-2 aya varmaz piyasadaki One X'lerin yaklaşık %20'sinde düşmeye bağlı hasarlar oluşacağından adım gibi eminim. Ancak dış görünüşte oldukça kibar bir tasarım olduğu da bir gerçek.
Son güncellemeleri yapmama rağmen ve çok fazla multimedia kullanımım olmamasına rağmen pil 1 günü zor çıkarıyordu. Bence bu telefona ne kadar yazılım gelirse gelsin, bu sorun en can alıcı noktası olacak.
Bir de şu konu var. Telefon dünyasını öyle bir hale getirdiler ki, konu Ferrari ile Lamborghini yarışıyor ve birinci kim olur gibi aptal bir mecraya taşındı. Netice de üst segment telefonların hepsi hızlı kardeşim. 0-100'de biri 4.0 sn biri 3.6 sn yapıyor. Ne yapacaksınız bu telefonlarla NASA'da olup uzay mekiklerini mi yöneteceksiniz?
Taleplerinizi karşılayan ve tasarımını sevdiğiniz telefonu alın işi bitirin
|eve gidince izlerim
|telefonun mp3 performansı üzerinde durulmamış ben müzikte dinlycem acaba nasıldır?
hoze06
Süper ötesi
|Merhaba;
htc one x şarj sorunu dışında şuandaki piyasada tek geçilen telefon. king of android :)
incelemeniz esnasında telefonun ekranında bir titreme, kırpışma oldumu? Yani tüplü televizyonlarda ekranınyenilendiğini kırpıştığını görürüzye onun gibi bi duruma rastladınızmı?
bende one x kullanıyorum ve telefonun ekranında titreme var, bu normalmi?
DH Misafiri
Telefonunuzda hangi versiyon yüklü? en son güncelleme ile bu sorunun çözüldüğü yazıyor bende en son versiyon yüklu şuan titreme gibi bir durum yok...
|xperia s'in ayrı bir inceleme videosu yüklenecek mi acaba?
| Bu gün bir güncelleme daha yayınlandı.
Yazılım no:1.29.401.7 oldu.
Bu demektir ki HTC amiral gemisini yalnız bırakmayacak.
Bir önceki güncellemeden sonra pil süresinde gerçekten önemli bir iyileşme olmuştu, bakalım şimdi ne gelişmeler var.
|Telefon iyi güzelde..2 bin lira civarında para veripte Beats Audio destekli bir kulaklığın yanında verilmemesi tamamen saçmalık..
|Arkadaşlar One X yada Sensation XL alacağım ama güvenilir satıcı ve fiyat konusunda yardıma ihtiyacım var. Orjinal kapalı kutu, yurtdışı faturalı, operatör logosuz bir cihaza 1.200 TL'ye kadar İstanbul - Anadolu yakasında elden alıcıyım. Pasaportum var, kayıtlı olmasına gerek yok. İlgilenenlere duyurulur.
Hala bitmediniz mi siz?