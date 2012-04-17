HTC One X video inceleme Tegra 3 Mercek Altında!

HTC'nin Nvidia Tegra 3'ten güç alan yeni süper telefonu HTC One X test masamızda! Bakalım HTC'nin yeni canavarı beklentileri karşılayabiliyor mu? Tabi Tegra 3'ün de performansını diğer platformlarla karşılaştırıp yeni platformu da sınıyoruz.

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