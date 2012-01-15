HTC Sensation XL video inceleme

Bu videomuzda HTC'nin Beats Audio ses çözümüne yer verdiği yeni akıllı telefonlarından biri olan ve 4.7 inç boyutlu ekranıyla da farklılık yaratan telefonu Sensation XL'yi sizler için inceliyoruz.

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