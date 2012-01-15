HTC Sensation XL video inceleme

Dreampark XE'NİN ÖZELLİKLERİNİ BU TELEFONA KAYSOYDINIZ ALINABİLİRDİ. GEREKSİZ BİR ARA MODEL..
DH Misafiri bir müzik akıllı telefonu olmasına rağmen müzik listesinde klasör sisteminin olmaması, ne yazık ki karma albümler oluşturma şansınızın çok olmayacağı vede ID bilgisi tam olmayan mp3 ler ile istediğiniz gibi bir düzenleme ile parça arayıp bulmakta zorlanacağınız demektir. sırf ama sırf bu nedenle bile bu telefonu almam ben.
Telefon inanılmaz şık,şuan piyasada ki en şık 3 telefondan birisi benim için (Iphone 4s beyaz,Blackberry 9900) ile birlikte.
Biriside yukarda 6 uygulamadan fazlasını açamazsın demiş..
Arka planda Msn-twitter-yahoo mail-facebook-müzik çalar açıkken gram kasmadan shadowgun,asphalt gibi oyunları oynuyorsun. Neyin kafasındasınız? Bırakın benim babam senin babanı döver triplerini..
bana herkez ailemden herkez madem tel alıcan ıphone al diyor ama ikisine bakınca ekran daha büyük daha incebitel ıphone birazdaha kalas duruyor ben donanım ram felan pek anlamam pixel önemli ama bukadar abartılması doğrumu bilemem ben elime alıp inceledim gayet güzel hoşuma gitti pixell olsun hız olsun siz ne diyorsunuz bu konuda
Bir kere htcnin, samsungu ve zaten nokia nin bir çok telefonuna göre daha hızlı.
Sadece verilere bakmayın önce bi kullanın öyle bayide iki ileri geri ile olmaz bu :)
Ben kullanıyorum ve çok memnunum, ekran büyüklüğü eger tablet istediniz yoksa bence digerlerinden birazdaha büyük olması bir artık.
Foto ve video çekme durumları inanılmaz güzel gündüz veya gece ısıklı, ışıksız her ortamda çektim ve cidden bir çok kameraya veya fotograf makinasına taş çıkartır.
Telefonları fiyatları yüksek diye yargılamaz sadece önyargıdan başka bir şey değildir.
Önce makinaları ciddi ciddi kullananlar ile konuşun, sonra verileri karşılaştırın ve öyle yorum yapın.
Burada olan yorumların bir çoğu kıskançlıkdan fazlası değil.
Telefonu almak isteyenlere tavsiye ederim.
Ufak da bir karşılaştırma EVO 3D işlemci olarak daha iyi olsada yavaş bir telefon ve kamerasının 5m olmasıda çok sıkıntı bir durum ikisinin arasında kalan olursa kesinlikle bu telefonu tavsiye ederim.
Benim düşüncemde eksiksiz bu yönde.
arama butonu yokmu ?
ben hayatımda bir hata yapıp HTC Desire S aldım ve aldığımda HTC'nin son çıkan modeliydi vodafone'den aldım kontratlı... Tamam cihaz iyi sayılır güzel, android falan iyi de aradan 6 ay geçti bana 1200 TL'ye gelen telefonu 700 TL'ye zar zor sattım...
yani HTC ayda bir telefon çıkartmaya devam edip NOKİA yolunda ilerlerse ve biraz da SAMSUNG'laşırsa durum çok vahim...
yani şimdi 1500 TL verip sensation XL alacaksın 6 ay sonra satmak zorunda kalsan 750 ye belki satacaksın... bu durum gerçekten cok kotu bir şey, başına gelen beni çok çoook iyi anlar...
Ben İPHONE'u sadece bu yüzden tek geçiyorum ve şuanda 1250 TL verip İsviçre'den simfree 4s getirtiyorum bir haftaya elimde olacak nasipse... En azında 1 sene sonra da satsam hemen hemen aynı paralara satarım ve ilan açtığım zaman en geç bir haftada alıcı bulurum...
Olaya bir de bu açıdan bakmak gerektiğini düşünüyorum...
Sizce???