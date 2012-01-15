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HTC Sensation XL video inceleme

7 yıl
235,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda HTC'nin Beats Audio ses çözümüne yer verdiği yeni akıllı telefonlarından biri olan ve 4.7 inç boyutlu ekranıyla da farklılık yaratan telefonu Sensation XL'yi sizler için inceliyoruz.

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DH Misafiri 6 yıl
beats audio hiçbirşey mi? xl iyi ses üretemez mi?? siz ancak kötülemeyi bilirsiniz çok iddalıysanız alın bi xl hergün müzik dinleyin 1 ay sonra kulağım ağrıyo diyerek hastaneye koşarsınız.. çünkü o kadar kaliteli o kadar yüksek ses veriyor ki, gözlerinizi kapattığınızda kendinizi diskoda sanarsınız. ve doğal olarakta kulak rahatsızlıkları kaçınılmaz. kullanma klavuzunda okumuştum. bu cihaz işitme kaybına yol açabilecek güce sahiptir. yazıyordu.sizin yaptığınız laf olsun torba dolsun hesabı....
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DH Misafiri 7 yıl
abiler bende htc sensation xl acacaktım yarın sizin bu yorumlarınızı gördükten sonra almaktan vazgececem herhalde.bende anlamam ram den android ten müzik sistemi kameranın ve video nun netliğine bakarım oyun oynamam pek telefondan.birileriniz dürüstce beni aydınlatırsa sevinirim.
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EuroAsia 7 yıl
O kadar saçma sapan at gözlüğü takılmış yorumlar var ki anlatamam. Olay ne biliyormusunuz? Benim babam senin babanı döver mevzusuna kadar gelmiş.. Anasını satayım internet sayfasını 1 saniye geç açsa ne olacak treni,otobüsü mü kaçıracaksın? Hayatından 1 saniyeyi çaldı diye ağlamaya mı başlayacaksın? Bu kadar pixellere takılıyorsan kıy 5-6 bin tl paraya al evine son modelinden bir led tv,gözün rahatlasın arkadaşım neden bu kadar takılıyorsun? Laf atmaya,bombalamaya gelince kimsenin üstüne yaklaşılmıyor zaten. Yapmayın etmeyin allah aşkına. Kağıt üstünde değerlendirmeyin herşeyi. Kağıt üzerinde güçlü olan nice takımları ezip galibiyet almış takımlar mevcut. Yapmayın lütfen..

Telefon inanılmaz şık,şuan piyasada ki en şık 3 telefondan birisi benim için (Iphone 4s beyaz,Blackberry 9900) ile birlikte.

Biriside yukarda 6 uygulamadan fazlasını açamazsın demiş..

Arka planda Msn-twitter-yahoo mail-facebook-müzik çalar açıkken gram kasmadan shadowgun,asphalt gibi oyunları oynuyorsun. Neyin kafasındasınız? Bırakın benim babam senin babanı döver triplerini..
2 Yanıt Yanıtla +3
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conquistador* 7 yıl
sgs2 forever abicim .. 768 mb ram yetersiz kalıyor hem android arayüz için hemde kendi arayüzü ne harcıyor 6 uygulamadan fazlasını açamazsın ki sürekli kasar iki uygulamada kasmaya başladı sgs3 bekliyorum abicim yok yok yapamamış bunlar ...
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaslar bu karat kotulemeyin telefonu ,bn alem ve.ekran parlakligi gayet guzel müzik kalitesine zaten diycek yok.intrnet tarayıcı hizida bnce güzel viedolari sorunsz oynatiyor vs. Bn çok memnunum cihazdan tavsiye ederm.
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DH Misafiri 7 yıl
merhaba ben xl almayı düşünüyorum ama kafam çok karıştı xl almak istememdeki nedenler 1 beats kulaklık 2 tasarımı bence hoş 3. menüsüde gayet güzel.
bana herkez ailemden herkez madem tel alıcan ıphone al diyor ama ikisine bakınca ekran daha büyük daha incebitel ıphone birazdaha kalas duruyor ben donanım ram felan pek anlamam pixel önemli ama bukadar abartılması doğrumu bilemem ben elime alıp inceledim gayet güzel hoşuma gitti pixell olsun hız olsun siz ne diyorsunuz bu konuda
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euzun72 7 yıl
Beğendiyseniz alın. Gerisi boş. O teknik detaylar değil, beğenmeniz önemli. İnternette sayfa açarken 2 saniye geç açsa ölmezsiniz. Bu detaylar daha çok sidik yarıştırmak ve teknoloji fetişisti olanlar için önemlidir. Bu arada uyarıyım iphone daha sonra satarken (eğer satarsanız) çok daha fazla para eder. Alanı satanı çok daha fazladır. İphone'un aksessuarı her yerde bulunur.(kapak,kılıf, şefaf ekran korumanın her çeşidi vs) XL teknik olarak bazı handikapları olsa da bana da çok güzel gözüküyor.
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DH Misafiri 7 yıl
Ya telefona gareziniz nedir anlamadım.
Bir kere htcnin, samsungu ve zaten nokia nin bir çok telefonuna göre daha hızlı.
Sadece verilere bakmayın önce bi kullanın öyle bayide iki ileri geri ile olmaz bu :)
Ben kullanıyorum ve çok memnunum, ekran büyüklüğü eger tablet istediniz yoksa bence digerlerinden birazdaha büyük olması bir artık.
Foto ve video çekme durumları inanılmaz güzel gündüz veya gece ısıklı, ışıksız her ortamda çektim ve cidden bir çok kameraya veya fotograf makinasına taş çıkartır.
Telefonları fiyatları yüksek diye yargılamaz sadece önyargıdan başka bir şey değildir.
Önce makinaları ciddi ciddi kullananlar ile konuşun, sonra verileri karşılaştırın ve öyle yorum yapın.
Burada olan yorumların bir çoğu kıskançlıkdan fazlası değil.
Telefonu almak isteyenlere tavsiye ederim.
Ufak da bir karşılaştırma EVO 3D işlemci olarak daha iyi olsada yavaş bir telefon ve kamerasının 5m olmasıda çok sıkıntı bir durum ikisinin arasında kalan olursa kesinlikle bu telefonu tavsiye ederim.
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Dreampark 7 yıl
XE'NİN ÖZELLİKLERİNİ BU TELEFONA KAYSOYDINIZ ALINABİLİRDİ. GEREKSİZ BİR ARA MODEL..
1 Yanıt Yanıtla +1
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abdullah4 7 yıl Dreampark
Dreampark

XE'NİN ÖZELLİKLERİNİ BU TELEFONA KAYSOYDINIZ ALINABİLİRDİ. GEREKSİZ BİR ARA MODEL..

Benim düşüncemde eksiksiz bu yönde.
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DH Misafiri 7 yıl
bir müzik akıllı telefonu olmasına rağmen müzik listesinde klasör sisteminin olmaması, ne yazık ki karma albümler oluşturma şansınızın çok olmayacağı vede ID bilgisi tam olmayan mp3 ler ile istediğiniz gibi bir düzenleme ile parça arayıp bulmakta zorlanacağınız demektir. sırf ama sırf bu nedenle bile bu telefonu almam ben.
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webconn 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bir müzik akıllı telefonu olmasına rağmen müzik listesinde klasör sisteminin olmaması, ne yazık ki karma albümler oluşturma şansınızın çok olmayacağı vede ID bilgisi tam olmayan mp3 ler ile istediğiniz gibi bir düzenleme ile parça arayıp bulmakta zorlanacağınız demektir. sırf ama sırf bu nedenle bile bu telefonu almam ben.

arama butonu yokmu ?
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar herkes ram düşüklüğünden 400x800 ekran çözünürlüğünden bahsetmiş. haklısınız bir şey demiyorum. ama burada yorum yapanların çoğu o telefonu eline bile almamıştır. sağdan soldan duyduğu donanım özelliklerinden bahsederek telefon hakkında yorum yapıyor. yukarıda dediklerinizin hepsini yaptım telefonda. oyunlar çok büyük bi sıkıntısı yok. ayrıca internet tarayıcısı ve telefonda yapılan işlmler çok hızlı. bundan önceki telefonum desire s ti. onda da 400/800 ekran vardı. ama ikisini yanyana getirdim. arada müthiş bir fark var. ben burada bahsettiğiniz hiç bir şeyi yaşadığınız bir tecrübe sayesinde yazdığınıza inanmıyorum. telefonu eline alıp yorum yapanlar farklı , sadece özelliklerine bakıp konuşanların yorumları farklı
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dupont81 7 yıl
ya arkadaşlar kimse havaya sıkmasın boşuna...
ben hayatımda bir hata yapıp HTC Desire S aldım ve aldığımda HTC'nin son çıkan modeliydi vodafone'den aldım kontratlı... Tamam cihaz iyi sayılır güzel, android falan iyi de aradan 6 ay geçti bana 1200 TL'ye gelen telefonu 700 TL'ye zar zor sattım...
yani HTC ayda bir telefon çıkartmaya devam edip NOKİA yolunda ilerlerse ve biraz da SAMSUNG'laşırsa durum çok vahim...
yani şimdi 1500 TL verip sensation XL alacaksın 6 ay sonra satmak zorunda kalsan 750 ye belki satacaksın... bu durum gerçekten cok kotu bir şey, başına gelen beni çok çoook iyi anlar...
Ben İPHONE'u sadece bu yüzden tek geçiyorum ve şuanda 1250 TL verip İsviçre'den simfree 4s getirtiyorum bir haftaya elimde olacak nasipse... En azında 1 sene sonra da satsam hemen hemen aynı paralara satarım ve ilan açtığım zaman en geç bir haftada alıcı bulurum...
Olaya bir de bu açıdan bakmak gerektiğini düşünüyorum...
Sizce???
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ilksenhan 7 yıl
ben şimdi desire hd mi satıp bunu nie alım 1cm daha uzun diemi 500mhz fazla, ram 150 mb daha hızlı diemi sacma bide bir ay sonra bunun sensaiton xl hd si 2cekirdek bilmem kaç ram cıkmazssa adam değilim hep aynı şeyi yapıo htc ayrıca telfonu inceldim arkdaşlar kasa herzamanki gibi cok dandik özellikle arkası alimyum folyo gibi biraz bastırsanız yamulcak gibi önü güzel arkası rezalet yani kapaksız kulanmazsınız yada en iisi bnm yptığımı ypn beklyin daha iisi cıkar gs2 cok ii özellik olarak ama ondada tasarım sıfır kumandaya benziyo:D sonyde tsrm yapıo özelikk 0 oyuzden en iisi htcden ii bi tlf fon bekliyip almak dışını modifiye etmek;)
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