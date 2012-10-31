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HTC Windows Phone 8X Türkiye'de "Tüm detaylarıyla bu videoda" video inceleme

6 yıl
22b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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HTC'nin Windows Phone 8 arenasında amiral gemisi olan Windows Phone 8X'in satışa başlamasına günler kala merakla beklenen bu telefonu sizler için inceledik. Bu videomuzda Windows Phone 8X'in kamera performansından, karşılaştırmalı test sonuçlarına kadar merak edilen her şeyi bulabileceksiniz.
 

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EzoBride 6 yıl en beğenilen
342 PPİ söz konusu Apple artık retinasıyla övünmemeli bence
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FerhatAtaner 6 yıl
Kim ne derse desin telefonun tipini hiç beğenmedim agalar ve bana - yi basacağınızı bilmeme rağmen 2 gb ram 1.5 ghz hızında çalışan s4 pro işlemci kullanan ve arkasında google'ın sürekli yazılm desteği verecek olan nexus 4 ü yerine bu telefonu almak bana göre aptallıktan başka hiçbirşey olmaz.Telefonun windows tarafındaki amiral gemisindeki özellikler bana göre yetersiz.Bende iphone 4s var şimdi ben gidip yeni telefon alacak olsam bunu mu alırım hayır.Ama yemin ediyorum nexus 4 aklıma çok yatıyor .Andorid 4.2 /s4 pro işlemci/2100 mah pil/adreno 320/2gb ram şimdi siz yukarıda baktığınız htc telefona 1600 lira vericekseniz sizle ben aynı masada çay içmem diyim yani.
Kim ne derse desin telefonun tipini hiç beğenmedim agalar ve bana - yi basacağınızı bilmeme rağmen 2 gb ram 1.5 ghz hızında çalışan s4 pro işlemci kullanan ve a...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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electROck35 6 yıl venom.X
venom.X

bana ayrıntılı cevap verin beyler :)

1.w.phone'ların android veya ios gibi geniş bir marketi varmı
2.android ve ios kefesine koycak kadar hatta androidi geçer dediğiniz kadar neyi var açıklayın çünkü bana biri gelip symbian androidi geçer demiş gibi hissediyorum açıklayın ki ona göre birşeyler şekillensin kafamda harbi çözemedim w.phone'ları
3.telefonun donanımına lafım yok bana kalsa android 4.0 yükler devam ederim sizce windows phone işletim sistemi hüsran olurmu


1. Microsoft'un geliştiricilere inanılmaz büyük desteği var Windows Phone Store şu anda 120,000 uygulama barındırıyor önümüzdeki aydan itibaren hızla bu rakam katlanacak. Ayrıca şu anda bile iOS ve Android'de en çok kullanılan 100 uygulamanın 92'si Windows Phone'da da mevcut. Önemli yazılımcılarında WP pazarı ağzını sulandırıyor hala giriş yapmayanlar en kısa sürede bu platforma uygulamalarını sunacaklarını dile getiriyorlar. Kısacası önemli uygulamaların neredeyse hepsi var ama diğer platformlardaki çöp ve gereksiz uygulamalar henüz yok, maalesef birkaç aya olacaktır Microsoft işi sıkı tutmazsa.

2. Android'den ne açıdan üstün diye düşünürsek en büyük özelliği daha az donanımla daha stabil, akıcı ve hızlı bir işletim sistemi olması. Bu yüzden şu anda 256 ram'li ve düşük işlemcili Windows Phone'larda bile yavaşlama, takılma, donma problemleri oluşmuyor akıcılığını yitirmiyor. Ayrıca daha az donanımla daha iyi iş çıkardığından Android'e göre daha az güç tüketiyor.
Arayüz konusu kişisel beğeniye dayalı olsada Android'den çok daha şık ve görsel açıdan zengin yenilikçi, hiçbir platforma benzemeyen bir tasarıma sahip.
İki yıl önce sosyal ağlara ilk entegre olan sistem olduğu için bu işi de diğerlerinden daha başarılı ve hızlı yapıyor. Örneğin o zaman bile telefonun bildiğiniz mesajlar bölümünden bir arkadaşınızın telefonuna mı, Facebook'una mı, Twitter'ına mı yoksa Messenger'ına mı mesaj göndereceğinizi tek tıkla seçebiliyor nerede online görebiliyordunuz. Şu anda sosyal entegre yapısı ve internetle olan bütünlüğü diğerlerinden kat kat iyi.
Office, Xbox Live, ücretsiz müzik hizmeti sunan Xbox Music, panaromaya yeni boyut kazandıran Photosynth gibi işlevleriyle de bir adım öne geçiyor (Nokia'nın da yazılımları oldukça iddialı ve sisteme dahil ama onları saymıyorum). Oldukça başarılı entegre SkyDrive senronizasyonunu ve Skype'ı da geçiyorum.

3. Windows Phone hüsran olur mu pek sanmıyorum çünkü dünyadaki anket ve araştırmalara baktığımızda bir kere kullanan geri diğerlerine dönmek istemiyor. Kullanıcı memnuniyeti en yüksek işletim sistemi şu anda. Elbette önümüzdeki birkaç ayda herşey kesinleşecek ama Microsoft'un geliştiricilere ve üreticilere olan büyük desteğine bakılırsa bu işin peşini bırakmayacak gibi.

Sende Android yüklemeyi düşünüyorsan hazır yüklenmişleri var onları al derim, neden uğraşasın ki? Herkes Windows Phone kullanmak zorunda değil belli bir kesime hitabetmesi, çoğunlukta değil de platformu ayakta tutabilecek sayıda, daha farklı düşünen bir kesimde olması bence daha özel kılar bu işletim sistemini ve cihazları.
venom.Xbana ayrıntılı cevap verin beyler :)1.w.phone'ların android veya ios gibi geniş bir marketi varmı2.android ve i...
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DH Misafiri 3 yıl
Hd7 ye turkce rom yuklendi ama magazayi kullanamiyorum nasil guncel hale getirecegimi bilmiyorum hep amerikadaki uygulamalar cikiyo htc windows phone turkiye magazasi icin sizden yardim bekliyorum telefonum htc hd windows 7.5 surumu yuklu
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kaynakci_1979 5 yıl
Skype nin Türkçesi yok mu.wp8 hiç Bi görüntülü görüşme programı desteklemiyor mu,görüntülü konuşma yapan var mı
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ufuk_ozkan 4 yıl
Mrb...bu telefonda sarkı ve videoları nasıl ileri geri sardıracaz, videolarda yanda ki tuşlarla yapılabiliyor ama sarkılarda ole bir durum yok...Dokunarak bunu yapabilen var mıdır yada cozumunu bilen?
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DH Misafiri 5 yıl
Suprémacy
lumia 920 çakması gibi duruyor htc bir nokia olamaz

HTC WP8 Lumia'dan önce çıktı ve duyuruldu asıl çakmalar Nokia'dan geliyor ve size şimdiden söylüyorum akıllı telefonda en son tercihiniz olsun Nokia
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DH Misafiri 5 yıl
Ben htc le tanistim asik oldun
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number352 6 yıl
güzel bi cihaza benziyor ama şuan wp fanları hiç yok neredeyse
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fthbr 6 yıl
htc win 8x kullanıyorum fakat facebook messenger yada sohbet opsiyonunu bulamiorm ..
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DH Misafiri 6 yıl
Ben önceden nokia hastasiydim neredeyse tüm modellerini kullandım bir dönem samsung taaki i-phone4s karsima cikana dek sonuna kadar parasini tek hak eden firma Apple'dır gerisini tanımam...
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frostburn 6 yıl
Inceleme yapmadan once telefonlari bi silseydiniz be toz toprak goturmus :)
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milet 6 yıl
Bu telefonda dlna var mı
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Mehacan 6 yıl
Genel itibari ile donanımsal olarak lumia 920 den pek fazla bi farkı yok.aynı işlemcı aynı ram aynı cpu.
Lumia 920 Artıları:Kamera+Maps+Ekran+Batarya
8X artıları:Beats Audio+Hafiflik
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Yalçın Ç. 6 yıl
Bu telefona 1500 tl verenin aklına yanarım gerçekten. 1 ay sonra bu telefonun ikinci eli 700 tlyi görür
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