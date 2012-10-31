HTC Windows Phone 8X Türkiye'de "Tüm detaylarıyla bu videoda" video inceleme

HTC'nin Windows Phone 8 arenasında amiral gemisi olan Windows Phone 8X'in satışa başlamasına günler kala merakla beklenen bu telefonu sizler için inceledik. Bu videomuzda Windows Phone 8X'in kamera performansından, karşılaştırmalı test sonuçlarına kadar merak edilen her şeyi bulabileceksiniz.

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