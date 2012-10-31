HTC Windows Phone 8X Türkiye'de "Tüm detaylarıyla bu videoda" video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
HTC'nin Windows Phone 8 arenasında amiral gemisi olan Windows Phone 8X'in satışa başlamasına günler kala merakla beklenen bu telefonu sizler için inceledik. Bu videomuzda Windows Phone 8X'in kamera performansından, karşılaştırmalı test sonuçlarına kadar merak edilen her şeyi bulabileceksiniz.
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1. Microsoft'un geliştiricilere inanılmaz büyük desteği var Windows Phone Store şu anda 120,000 uygulama barındırıyor önümüzdeki aydan itibaren hızla bu rakam katlanacak. Ayrıca şu anda bile iOS ve Android'de en çok kullanılan 100 uygulamanın 92'si Windows Phone'da da mevcut. Önemli yazılımcılarında WP pazarı ağzını sulandırıyor hala giriş yapmayanlar en kısa sürede bu platforma uygulamalarını sunacaklarını dile getiriyorlar. Kısacası önemli uygulamaların neredeyse hepsi var ama diğer platformlardaki çöp ve gereksiz uygulamalar henüz yok, maalesef birkaç aya olacaktır Microsoft işi sıkı tutmazsa.
2. Android'den ne açıdan üstün diye düşünürsek en büyük özelliği daha az donanımla daha stabil, akıcı ve hızlı bir işletim sistemi olması. Bu yüzden şu anda 256 ram'li ve düşük işlemcili Windows Phone'larda bile yavaşlama, takılma, donma problemleri oluşmuyor akıcılığını yitirmiyor. Ayrıca daha az donanımla daha iyi iş çıkardığından Android'e göre daha az güç tüketiyor.
Arayüz konusu kişisel beğeniye dayalı olsada Android'den çok daha şık ve görsel açıdan zengin yenilikçi, hiçbir platforma benzemeyen bir tasarıma sahip.
İki yıl önce sosyal ağlara ilk entegre olan sistem olduğu için bu işi de diğerlerinden daha başarılı ve hızlı yapıyor. Örneğin o zaman bile telefonun bildiğiniz mesajlar bölümünden bir arkadaşınızın telefonuna mı, Facebook'una mı, Twitter'ına mı yoksa Messenger'ına mı mesaj göndereceğinizi tek tıkla seçebiliyor nerede online görebiliyordunuz. Şu anda sosyal entegre yapısı ve internetle olan bütünlüğü diğerlerinden kat kat iyi.
Office, Xbox Live, ücretsiz müzik hizmeti sunan Xbox Music, panaromaya yeni boyut kazandıran Photosynth gibi işlevleriyle de bir adım öne geçiyor (Nokia'nın da yazılımları oldukça iddialı ve sisteme dahil ama onları saymıyorum). Oldukça başarılı entegre SkyDrive senronizasyonunu ve Skype'ı da geçiyorum.
3. Windows Phone hüsran olur mu pek sanmıyorum çünkü dünyadaki anket ve araştırmalara baktığımızda bir kere kullanan geri diğerlerine dönmek istemiyor. Kullanıcı memnuniyeti en yüksek işletim sistemi şu anda. Elbette önümüzdeki birkaç ayda herşey kesinleşecek ama Microsoft'un geliştiricilere ve üreticilere olan büyük desteğine bakılırsa bu işin peşini bırakmayacak gibi.
Sende Android yüklemeyi düşünüyorsan hazır yüklenmişleri var onları al derim, neden uğraşasın ki? Herkes Windows Phone kullanmak zorunda değil belli bir kesime hitabetmesi, çoğunlukta değil de platformu ayakta tutabilecek sayıda, daha farklı düşünen bir kesimde olması bence daha özel kılar bu işletim sistemini ve cihazları.