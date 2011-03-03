Hafif, şık, USB 3.0 destekli PQI USB bellek: U339V

PQI'ın Türkiye distribütörü DataStar, USB 3.0'lı, çok hafif ve şık yeni USB belleği satışa sundu. 16 GB depolama kapasitesine sahip PQI U339V model USB bellek, sadece 13 gram ağırlığında ve 39 dolar fiyatında.

DataStar, distribütörü olduğu PQI'ın yeni USB belleğini satışa sundu. PQI U339V model taşınabilir bellek, USB 3.0 özellikli ve şık bir tasarıma sahip. PQI'ın Cool Drive serisinin son ürünü 16 GB depolama kapasitesine sahip. DataStar, bu ürünü rakiplerine oranla çok uygun bir fiyatla, sadece 39 dolara satışa sunuyor.

PQI U339V model USB bellek, veri aktarım hızını artıran son teknoloji olan USB 3.0 arayüzünü kullanıyor. Ayrıca USB 2.0'ı da destekliyor. Çok hafif olan ürün (sadece 13 gram ağırlığında) kendi türü içinde en hafif ürün olma özelliğine sahip. Çok şık, gri alüminyum alaşımlı kasası bulunan ürün zarif görünümünün yanı sıra rahat taşıma olanağı da sunuyor.

PQI U339V'nin hızı da dikkat çekici. USB 3.0 arayüzü ile veri transfer hızı 10 kat daha artıyor. Böylece büyük resim ve video gibi dosyaları yüksek aktarım hızı ile çok daha kısa sürede depolayabiliyor. PQI Cool Drive U339V model USB belleğin bazı özellikleri ise şöyle:

PQI U339V

Arabirim : USB 3.0 / 2.0 / 1.1

Depolama Kapasitesi : 16 GB

Transfer Hızı : 68 MB/s okuma, 20 MB/s yazma

Boyutları : 68 x 18,5 x 9 mm

Gerçek Ağırlık : 13 gram

Fiyat : 39 USD + KDV

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