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Haftanın en iyi 5 Android oyunu -9-

8 yıl
75,4b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Sizler için Android Markette yer alan uygulama ve oyunlardan seçtiklerimizle oluşturduğumuz video serimize devam ediyoruz. Bu videomuzda Android işletim sistemi için hazırlanmış olan 5 yeni oyunu inceledik.


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DH Misafiri 7 yıl
Biz Bu oyunları nerden ındırıyıruz
Nerden uye olucagıZ
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Suprémacy 7 yıl
Arkadaşlar bu oyunlardan ücretsiz olarak yararlanabiliyor muyuz bir de her androidli telefonda çalışır mı ?
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DH Misafiri 8 yıl
benim markette gozukmuyor tam erisime nasil sahip olucaz?
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DH Misafiri 8 yıl
benim markette gozukmuyor tam erisime nasil sahip olucaz?
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selcukgoktugakcay 8 yıl
selam bende htc hd2 var android yükledim. ben barkodları taratıyorum ama bulamıyor nedeni barkod programım mıdır acaba ? birde markete tam erişim izni ne denemek nasıl tam erişim sağlanıyor ?
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Gray Owl 8 yıl
NFS Shift güzelmiş.
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chatin_62 8 yıl

selcukgoktugakcay

selam bende htc hd2 var android yükledim. ben barkodları taratıyorum ama bulamıyor nedeni barkod programım mıdır acaba ? birde markete tam erişim izni ne denemek nasıl tam erişim sağlanıyor ?


HTC'leri bilmem. Galaxy S'te Market Enabler diye bir uygulama yardımıyla Telefonun SIM Kodunu örneğin Amerika'nın T-Mobile Kodu ile değiştiriyorsunuz. Böylece Market sizi T-Mobile'dan bağlandığınızı sanıyor.
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muhammedakan98 8 yıl

androjen14
5800 da da calışırmı android oyunları daha yeniyim de :)

çalışmaz bu oyunlar sadece android işletim sistemli telefonlar içindir 5800 ve tüm nokiaların işletim sistemi symbian dır
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RaiTaR0 8 yıl
banada bı cevap verırmısınız hokey T10 da calısırmı acaba deneyen varmı
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muhammedakan98 8 yıl

androjen14
5800 da da calışırmı android oyunları daha yeniyim de :)

çalışmaz bu oyunlar sadece android işletim sistemli telefonlar içindir 5800 ve tüm nokiaların işletim sistemi symbian dır
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Musketeer. 8 yıl
güzel oyunlar ;) pes11 avrupa ligi villareal :D
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androjen14 8 yıl
5800 da da calışırmı android oyunları daha yeniyim de :)
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DH Misafiri 8 yıl
pesi wildfire de çalıstırabilen oldu mu ?
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janparey 8 yıl
PES11 grafikleri olsun oynanışı olsun çok hoş.
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