Haftanın en iyi 5 Android oyunu -9

Sizler için Android Markette yer alan uygulama ve oyunlardan seçtiklerimizle oluşturduğumuz video serimize devam ediyoruz. Bu videomuzda Android işletim sistemi için hazırlanmış olan 5 yeni oyunu inceledik.
selcukgoktugakcay selam bende htc hd2 var android yükledim. ben barkodları taratıyorum ama bulamıyor nedeni barkod programım mıdır acaba ? birde markete tam erişim izni ne denemek nasıl tam erişim sağlanıyor ?
androjen14 5800 da da calışırmı android oyunları daha yeniyim de :)
Nerden uye olucagıZ
HTC'leri bilmem. Galaxy S'te Market Enabler diye bir uygulama yardımıyla Telefonun SIM Kodunu örneğin Amerika'nın T-Mobile Kodu ile değiştiriyorsunuz. Böylece Market sizi T-Mobile'dan bağlandığınızı sanıyor.
çalışmaz bu oyunlar sadece android işletim sistemli telefonlar içindir 5800 ve tüm nokiaların işletim sistemi symbian dır
çalışmaz bu oyunlar sadece android işletim sistemli telefonlar içindir 5800 ve tüm nokiaların işletim sistemi symbian dır