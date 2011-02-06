Haftanın en iyi 5 Android oyunu -9

Sizler için Android Markette yer alan uygulama ve oyunlardan seçtiklerimizle oluşturduğumuz video serimize devam ediyoruz. Bu videomuzda Android işletim sistemi için hazırlanmış olan 5 yeni oyunu inceledik.

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