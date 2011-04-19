Haftanın en iyi Android oyunları -14- (Düzeltildi)

Haftanın en iyi Android oyunları videomuzun bu bölümünde sizler için birbirinden güzel 5 yeni oyuna yer verdik. Özellikle çoklu oyuncu modlarıyla dikkat çeken oyunların yer aldığı listemizde, shooter, racing, fps türü oyunlar yer alıyor.
Not: Videodaki sorun düzeltildi iyi seyirler.
Sniper vs Sniper:Online
Android işletim sistemli telefon kullanıcıları bu oyun sayesinde keskin nişancılık oyununa sahip olacaklar. Oyunun en etkileyici yönüyse sahip olduğu online desteği.
Paradise Island
Size ait bir ada ve bu adayı rüya adası haline çevirmek sizin elinizde.
Mortal Skies
2. Dünya Savaş'ına yeni bir bakış ve yeni bir aksiyon getiren Mortal Skies, haftanın en iyi oyunları arasında yer alıyor.
Guerrilla Bob
iOS'un en keyifli ve başarılı oyunlarından Guerrilla Bob artık Android işletim sistemli telefonlarda. Üstelik iOS kullanan arkadaşlarınıza meydan okuyabileceksiniz.
Drag Racing
Zamanlaman iyiyse, yarışları seviyorsan, Drag Racing tam sana göre!
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bunlar yaziyodu. galaxy s standart tarayici ile giriyorum ondandir belki.
Haftanın en iyi Android oyunları videomuzun bu bölümünde sizler için birbirinden güzel 5 yeni oyuna yer verdik. Özellikle çoklu oyuncu modlarıyla dikkat çeken oyunların yer aldığı listemizde, shooter, racing, fps türü oyunlar yer alıyor. Not: Videodaki sorun düzeltildi iyi seyirler.
Çok ilginç.
Telefonun şarjı bitsin bir bakayım.
Şimdi telefon şarjda olduğu için Ipad ile mobilden girdim. Herşey yerli yerinde. Bunlar görünmüyorsa ne gördüğünüzü merak ettim. Hiçbir şey mi görünmüyor? Aynı mesajı kopyalayıp notepad yapıştırarak biçimlendirme ve resimlerden arındırıp buraya yeniden yapıştırıyorum. Alıntı olarak ta almıyorum ki sorun olmasın.
Alıntı buradan başlıyor:
Haftanın en iyi Android oyunları videomuzun bu bölümünde sizler için birbirinden güzel 5 yeni oyuna yer verdik. Özellikle çoklu oyuncu modlarıyla dikkat çeken oyunların yer aldığı listemizde, shooter, racing, fps türü oyunlar yer alıyor.
Not: Videodaki sorun düzeltildi iyi seyirler.
Sniper vs Sniper:Online
Android işletim sistemli telefon kullanıcıları bu oyun sayesinde keskin nişancılık oyununa sahip olacaklar. Oyunun en etkileyici yönüyse sahip olduğu online desteği.
Paradise Island
Size ait bir ada ve bu adayı rüya adası haline çevirmek sizin elinizde.
Mortal Skies
2. Dünya Savaş'ına yeni bir bakış ve yeni bir aksiyon getiren Mortal Skies, haftanın en iyi oyunları arasında yer alıyor.
Guerrilla Bob
iOS'un en keyifli ve başarılı oyunlarından Guerrilla Bob artık Android işletim sistemli telefonlarda. Üstelik iOS kullanan arkadaşlarınıza meydan okuyabileceksiniz.
Drag Racing
Zamanlaman iyiyse, yarışları seviyorsan, Drag Racing tam sana göre!
Tamam videoyu izlememenizi anlıyorum da yazıları okuyamamanızı anlayamadım. Oyunların hem isimleri hem de kısa açıklamaları ayrıca var zaten. Barkodaları bile mevcut.
Teşekkürler LesEnfantsTerribles
Android Market var, eğer telefonunuzda yoksa Market'e erişim ile ilgili konuları forumda bulabilirsiniz.
Bir de şu videoya bir el atın yav..