Haftanın en iyi Android oyunları -14- (Düzeltildi)

Haftanın en iyi Android oyunları videomuzun bu bölümünde sizler için birbirinden güzel 5 yeni oyuna yer verdik. Özellikle çoklu oyuncu modlarıyla dikkat çeken oyunların yer aldığı listemizde, shooter,

Haftanın en iyi Android oyunları videomuzun bu bölümünde sizler için birbirinden güzel 5 yeni oyuna yer verdik. Özellikle çoklu oyuncu modlarıyla dikkat çeken oyunların yer aldığı listemizde, shooter, racing, fps türü oyunlar yer alıyor.

Not: Videodaki sorun düzeltildi iyi seyirler.

Sniper vs Sniper:Online

Android işletim sistemli telefon kullanıcıları bu oyun sayesinde keskin nişancılık oyununa sahip olacaklar. Oyunun en etkileyici yönüyse sahip olduğu online desteği.

Paradise Island

Size ait bir ada ve bu adayı rüya adası haline çevirmek sizin elinizde.

Mortal Skies

2. Dünya Savaş'ına yeni bir bakış ve yeni bir aksiyon getiren Mortal Skies, haftanın en iyi oyunları arasında yer alıyor.

Guerrilla Bob

iOS'un en keyifli ve başarılı oyunlarından Guerrilla Bob artık Android işletim sistemli telefonlarda. Üstelik iOS kullanan arkadaşlarınıza meydan okuyabileceksiniz.

Drag Racing

Zamanlaman iyiyse, yarışları seviyorsan, Drag Racing tam sana göre!