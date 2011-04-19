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Haftanın en iyi Android oyunları -14- (Düzeltildi)

8 yıl
97,1b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Haftanın en iyi Android oyunları videomuzun bu bölümünde sizler için birbirinden güzel 5 yeni oyuna yer verdik. Özellikle çoklu oyuncu modlarıyla dikkat çeken oyunların yer aldığı listemizde, shooter,

Haftanın en iyi Android oyunları videomuzun bu bölümünde sizler için birbirinden güzel 5 yeni oyuna yer verdik. Özellikle çoklu oyuncu modlarıyla dikkat çeken oyunların yer aldığı listemizde, shooter, racing, fps türü oyunlar yer alıyor.

Not: Videodaki sorun düzeltildi iyi seyirler.

Sniper vs Sniper:Online

Android işletim sistemli telefon kullanıcıları bu oyun sayesinde keskin nişancılık oyununa sahip olacaklar. Oyunun en etkileyici yönüyse sahip olduğu online desteği.

Haftanın en iyi Android oyunları -14- (Düzeltildi)
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Paradise Island

Size ait bir ada ve bu adayı rüya adası haline çevirmek sizin elinizde.

Haftanın en iyi Android oyunları -14- (Düzeltildi)
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Mortal Skies

2. Dünya Savaş'ına yeni bir bakış ve yeni bir aksiyon getiren Mortal Skies, haftanın en iyi oyunları arasında yer alıyor.

Haftanın en iyi Android oyunları -14- (Düzeltildi)
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Guerrilla Bob

iOS'un en keyifli ve başarılı oyunlarından Guerrilla Bob artık Android işletim sistemli telefonlarda. Üstelik iOS kullanan arkadaşlarınıza meydan okuyabileceksiniz.

Haftanın en iyi Android oyunları -14- (Düzeltildi)
Tam Boyutta Gör

Drag Racing

Zamanlaman iyiyse, yarışları seviyorsan, Drag Racing tam sana göre!

Haftanın en iyi Android oyunları -14- (Düzeltildi)
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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Jeanne dArc 8 yıl
Bu guerialla bob u indiremiyorum. Aynı sorunu yaşayan oldu mu acaba?
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chatin_62 8 yıl
Su an telefondan, kendi browser'i ile girdim. Mobil sitedeyim. Imzam mobil de gorulmedigi icin yazayim. Stock JVB kullaniyorum. Video dahil olmak uzere hersey gorunuyor.
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mcsamir 8 yıl
Tesekkurler cetin.
bunlar yaziyodu. galaxy s standart tarayici ile giriyorum ondandir belki.
Haftanın en iyi Android oyunları videomuzun bu bölümünde sizler için birbirinden güzel 5 yeni oyuna yer verdik. Özellikle çoklu oyuncu modlarıyla dikkat çeken oyunların yer aldığı listemizde, shooter, racing, fps türü oyunlar yer alıyor. Not: Videodaki sorun düzeltildi iyi seyirler.
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chatin_62 8 yıl

mcsamir

Tesekkurler cetin.

bunlar yaziyodu. galaxy s standart tarayici ile giriyorum ondandir belki.



Haftanın en iyi Android oyunları videomuzun bu bölümünde sizler için birbirinden güzel 5 yeni oyuna yer verdik. Özellikle çoklu oyuncu modlarıyla dikkat çeken oyunların yer aldığı listemizde, shooter, racing, fps türü oyunlar yer alıyor. Not: Videodaki sorun düzeltildi iyi seyirler.


Çok ilginç.
Telefonun şarjı bitsin bir bakayım.
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mcsamir 8 yıl
Yazmiyor cetin. mobil'den giriyorum be karekod var ne isim.
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chatin_62 8 yıl

mcsamir

Yazmiyor cetin. mobil'den giriyorum be karekod var ne isim.


Şimdi telefon şarjda olduğu için Ipad ile mobilden girdim. Herşey yerli yerinde. Bunlar görünmüyorsa ne gördüğünüzü merak ettim. Hiçbir şey mi görünmüyor? Aynı mesajı kopyalayıp notepad yapıştırarak biçimlendirme ve resimlerden arındırıp buraya yeniden yapıştırıyorum. Alıntı olarak ta almıyorum ki sorun olmasın.

Alıntı buradan başlıyor:

Haftanın en iyi Android oyunları videomuzun bu bölümünde sizler için birbirinden güzel 5 yeni oyuna yer verdik. Özellikle çoklu oyuncu modlarıyla dikkat çeken oyunların yer aldığı listemizde, shooter, racing, fps türü oyunlar yer alıyor.

Not: Videodaki sorun düzeltildi iyi seyirler.


Sniper vs Sniper:Online

Android işletim sistemli telefon kullanıcıları bu oyun sayesinde keskin nişancılık oyununa sahip olacaklar. Oyunun en etkileyici yönüyse sahip olduğu online desteği.


Paradise Island

Size ait bir ada ve bu adayı rüya adası haline çevirmek sizin elinizde.


Mortal Skies

2. Dünya Savaş'ına yeni bir bakış ve yeni bir aksiyon getiren Mortal Skies, haftanın en iyi oyunları arasında yer alıyor.


Guerrilla Bob

iOS'un en keyifli ve başarılı oyunlarından Guerrilla Bob artık Android işletim sistemli telefonlarda. Üstelik iOS kullanan arkadaşlarınıza meydan okuyabileceksiniz.


Drag Racing

Zamanlaman iyiyse, yarışları seviyorsan, Drag Racing tam sana göre!
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mcsamir 8 yıl
Biri oyunlarin tam adlarini yazabilir mi kotadan dolayi izleyemedim de.
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chatin_62 8 yıl

mcsamir

Biri oyunlarin tam adlarini yazabilir mi kotadan dolayi izleyemedim de.


Tamam videoyu izlememenizi anlıyorum da yazıları okuyamamanızı anlayamadım. Oyunların hem isimleri hem de kısa açıklamaları ayrıca var zaten. Barkodaları bile mevcut.
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crowland 8 yıl
Hadi beyler reklam izlerken problem yok video açılmıyor diye millet kendini yırtıyor kimsenin umrunda değil bu kadar basit değil bu site en azından öyle düşünüyorum
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Inalough 8 yıl
Donanimhaber de olmasa oyun oynamayacağız

Teşekkürler LesEnfantsTerribles
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colibra34 8 yıl
Oyunlar güzelmiş.Bence haftanın oyunları yerine güzel oyunların birarada toplanıp sunulması daha iyi olur.Son olarak şu video oynatıcısını değiştirirseniz hiçbir sorun kalmaz.
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Ju1i@~ 8 yıl
Paradise Island, Roller Coaster Tycoon'a çok benziyor. Güzel olmuş.
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BlessedSoul 8 yıl
FeArLeSs1907
bu uygulamaları ücretsiz indirebilceğim uygulama gibi bir şey var mı telefonlarda

Android Market var, eğer telefonunuzda yoksa Market'e erişim ile ilgili konuları forumda bulabilirsiniz.
Bir de şu videoya bir el atın yav..
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Master_Evil 8 yıl
bu haftaki oyunlar güzelmiş, paradise island harika
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zeg392 8 yıl
Kaç saat oldu video düzeltilmedi editör arkadaşlar bekliyoruz bir el atmanızı.
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