Yeni Prison Break dizisinden beklenen haber geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2000'lerin en popüler dizilerinden olan Prison Break, yıllar sonra yeni versiyonuyla ekranlara dönüyor. Geçtiğimiz yıl bu dönemler ilk haberlerini almaya başladığımız yeni Prison Break dizisi, bu hafta gerçeğe dönüşmeye bir adım daha yaklaştı. Bu yeni versiyonu geliştiren platform olan Hulu, yeni Prison Break dizisine pilot bölüm için resmi onayı verdi.

Şimdi dizi casting sürecine geçecek ve oyuncu ekibi belirlendikten sonra sete çıkacak. Çekilen pilot bölüm Hulu tarafından beğenilirse, ilk sezon onayının da önü açılmış olacak.

Orijinal seri kısa süre önce Netflix kataloğuna yeniden eklendi ve bir anda platformda en çok izlenen dizilerden birine dönüştü. Bu ilgiden cesaret alan Hulu'nun da ne yapıp edip bu projeyi bir şekilde hayata nihayete erdireceği düşünülüyor.

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Yeni Prison Break Dizisini Elgin James Hazırlıyor

Bu yeni Prison Break dizisini orijinal serinin yaratıcısı olan Paul T. Scheuring değil, Elgin James hazırlıyor. Scheuring ise bu kez sadece yapımcı olarak projede yer alıyor. Elgin James, Mayans M.C. ve The Outlaws dizilerinin yaratıcısı olarak tanınıyor.

Elgin James öncülüğünde hazırlanan bu yeni versiyon, orijinal diziyle aynı evrende geçecek ama yepyeni bir hikâye anlatacak. Bu yüzden orijinal dizinin iki ana karakteri olan Michael Scofield ve Lincoln Burrows bu kez hikâyenin parçası olmayacak.

Normalde bu tarz serilerin hayranları orijinal ekibin geri dönmesini tercih ederler ama Prison Break'in bu kez yeni bir isme emanet edilmesi hayranlar tarafından da memnuniyetle karşılanabilir. Çünkü aslında orijinal dizi bittikten sonra Scheuring öncülüğünde birkaç devam projesi çekildi ama bunların hiçbiri beklentileri karşılamadı. O yüzden şimdi Elgin James öncülüğünde daha iyi bir iş ortaya çıkması pekâlâ mümkün.

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Yeni Prison Break dizisine yeşil ışık yakıldı