Apple, Avrupa'da iki iPhone modelinin satışını durduruyor!

Tam Boyutta Gör Apple'ın bu yılın sonuna kadar Avrupa’da iPhone SE (3. nesil) ve iPhone 14'ü satmayı bırakacağı bildirildi. Şirket, bunu tüm akıllı telefonların şarj için USB-C kullanmasını zorunlu kılan AB talimatına uymak için yapacak.

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AB'de iPhone SE ve iPhone 14 satışı durdurulacak

Avrupa Parlamentosu, Ekim 2022'de kulaklıklar, tabletler, kameralar ve telefonlar dahil olmak üzere çeşitli tüketici cihazlarında USB-C'yi standart şarj portu haline getirmek için oyladı. Bu hareketi, tüketicilere ve çevreye fayda sağlayarak e-atıkları azaltmak için yaptı. AB daha sonra Apple ve diğer şirketlere yeni yasaya uymaları için 2024'ün sonuna kadar süre verdi. Şu anda, doğrudan Apple aracılığıyla satılan en eski telefonlar iPhone SE 3. nesil, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus. Bu telefonlar Lightning portuna sahip olduğundan, Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek olan Avrupa Birliği politikasını ihlal ediyorlar.

Yasanın yürürlüğe girmesine az bir zaman kaldı ancak Apple, hâlâ Lightning portlu iPhone 14 ve iPhone SE’yi AB'de satmaya devam ediyor. Apple’ın yakında bu telefonları online mağaza ve perakende mağazaları aracılığıyla satmayı bırakması gerekecek. Tabii ki; AB dışında iPhone 14 satışı sürecek. Öte yandan Apple için büyük bir kayıp söz konusu değil; zira 2025 baharında USB-C portuna sahip 4. nesil iPhone SE gelecek. Yeni iPhone SE’nin iPhone 14’e benzer bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor.

AB'nin baskısı sayesinde Apple, tüm cihazlarında tamamen USB-C'ye geçti. Hatta bu yılın başlarında AirPods Max'i bile USB-C ile güncelledi.

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