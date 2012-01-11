Haftanın en iyi Android oyunları -28

Haftanın en iyi Android oyunları programımızın yeni bölümünde sizler için 5 farklı oyunu inceledik. Özellikle listemizin zirvesinde oyun dünyasının en önemli oyunlarından birine yer verdik. Bu haftaki Android oyunlarımızla herkese iyi eğlenceler.

Mushroom War

Haftanın en iyi Android oyunları videomuzun ilk sırasında iyi ve kötü mantarlar arasındaki savaşın ortasında kalacağımız Mushroom War yer alıyor.



Ultimate Mission

Uzaylılar yine dünyaya saldırmaya başladı ve her zamanki gibi savunma görevi bize düşüyor. Ultimate Mission ile hem uzaylılara karşı savaşıyoruz hem de uzun süre hayatta kalma mücadelisi veriyoruz.



Overkill

Listemizin 3. sırasında, oyun dünyasında yer alan birçok silahı kullanma imkanı sunan FPS oyunu Overkill yer alıyor. Kontrol sistemi ve grafikleriyle oynanabilirliği üst seviyelerde olan Overkill, Android Kullanıcılarına farklı bir deneyim sunuyor.



Cannon Legend

Kötü ruhlu yaratıklar bütün dünyaya savaş açmış durumda. Bu yaratıklara karşı koyabilecek tek bir top atar var ve yine kontrolü elimizde. Cannon Legend ile farklı saldırı yeneteklerine sahip top atar ile birbirinden farklı düşmanlara ve boss'lara karşı direniş gösteriyoruz.



Grand Theft Auto 3 10. Yıl Özel

Dünyanın en popüler oyun serisinden biri olan GTA artık mobil işletim sistemlerinde de oynanabilecek. Oyun dünyasındaki 10. yılını kutlayan GTA, dönemin en etkileyici oyunu olan GTA 3'ü mobil platforma taşıdı.