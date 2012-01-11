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Haftanın en iyi Android oyunları -28-

7 yıl
206,1b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Haftanın en iyi Android oyunları programımızın yeni bölümünde sizler için 5 farklı oyunu inceledik. Özellikle listemizin zirvesinde oyun dünyasının en önemli oyunlarından birine yer verdik. Bu haftaki Android oyunlarımızla herkese iyi eğlenceler.
Mushroom War
Haftanın en iyi Android oyunları videomuzun ilk sırasında iyi ve kötü mantarlar arasındaki savaşın ortasında kalacağımız Mushroom War yer alıyor.

Ultimate Mission
Uzaylılar yine dünyaya saldırmaya başladı ve her zamanki gibi savunma görevi bize düşüyor. Ultimate Mission ile hem uzaylılara karşı savaşıyoruz hem de uzun süre hayatta kalma mücadelisi veriyoruz.

Overkill
Listemizin 3. sırasında, oyun dünyasında yer alan birçok silahı kullanma imkanı sunan FPS oyunu Overkill yer alıyor. Kontrol sistemi ve grafikleriyle oynanabilirliği üst seviyelerde olan Overkill, Android Kullanıcılarına farklı bir deneyim sunuyor.

Cannon Legend
Kötü ruhlu yaratıklar bütün dünyaya savaş açmış durumda. Bu yaratıklara karşı koyabilecek tek bir top atar var ve yine kontrolü elimizde. Cannon Legend ile farklı saldırı yeneteklerine sahip top atar ile birbirinden farklı düşmanlara ve boss'lara karşı direniş gösteriyoruz.

Grand Theft Auto 3 10. Yıl Özel
Dünyanın en popüler oyun serisinden biri olan GTA artık mobil işletim sistemlerinde de oynanabilecek. Oyun dünyasındaki 10. yılını kutlayan GTA, dönemin en etkileyici oyunu olan GTA 3'ü mobil platforma taşıdı.

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Makyavelist 7 yıl en beğenilen
Haftanın mı (!)
1 Yanıt Yanıtla +17
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Sistemin Kurbanlarıyız 7 yıl
GTA 3 dışında hiç biri güzel değil. İncelemesini hala yapmadığınız çok güzel oyunlar var. Biraz da yüksek grafikli oyunlara bakın fps kastetmiyorum tabi.
Yanıtla +4
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DH Misafiri 7 yıl
1 ghz
512 ddr3 ram
çift çekırdeklı bı telefonda kasarmı sizce (gta3)
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Sirchade 7 yıl
htc wildfire s ile gta3 oynamaya kalktım :(
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Mr. 3D Waffle 7 yıl
android markette buldum ama ülkenizde kullanılamıyor diyor telefonum galaxy s2
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gelecek3535 7 yıl
oyunlarin en iyi teli.galaxy r dir...s2 den bile daha iyi...
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A.l.p.r 7 yıl
GTA 3'de hayallerim yıkıldı oyun kasıyor telefonda.
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Eddie The Head 7 yıl A.l.p.r
A.l.p.r

GTA 3'de hayallerim yıkıldı oyun kasıyor telefonda.


Hangi telefon?



Boşuna yüklemeyeyim HTC Desire var bende kasar mı?
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altansener 7 yıl
ileri dönemlerde cok daha iyi oyunlar gelicek eminim....
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Hykr0 7 yıl
güzel olmus elinize sağlık.
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İnsan Çakması 7 yıl
turkcell t20 maxiphone kasar mı GTA dayken acaba?
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El nino9 7 yıl
Bu oyunlar barkodlardan nasil indiriliyor yardimci olurmusunuz
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El nino9 7 yıl El nino9
El nino9

Bu oyunlar barkodlardan nasil indiriliyor yardimci olurmusunuz

Yok mu yardım edecek biri ??
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Dreampark 7 yıl
Takip...
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Equalinde 7 yıl
Bu Gta oyununa şifre yazılıyo mu :D
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