Konum vergisi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Kimler ödeyecek?

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta basında “Konum vergisi” başlığıyla duyurulan düzenleme bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konum vergisi kimleri kapsıyor? Kimlerin ödemesi gerekiyor? Detaylar belli oldu.

Konum paylaşan esnaf vergi ödeyecek mi?

“Konum vergisi” kamuoyunda sanılanın aksine konum paylaşımı yapan esnafı kapsamıyor. Harita ve konum bilgilerini ticari bir gelir modeline dönüştüren, coğrafi verileri üreterek gelir elde eden şirketleri kapsıyor. Özetle söz konusu düzenleme; herhangi bir platformda konum paylaşan bireylere ve şirketlere herhangi bir vergi, lisans vs. ödeme yükümlülüğü getirmiyor.

Google Maps, Yandex Maps, Apple Maps, Başarsoft gibi navigasyon platformlarını, araç takip yazılımlarını, uydu görüntüsü yazılımlarını vb. kapsayacak. Bu şirketlerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına “İzin bedeli” adı altında lisans ödemesi yapması gerekecek.

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Türkiye’ye ait Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri ticari faaliyet amacıyla toplayan, üreten, paylaşan veya satan işletmelerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından izin belgesi alması zorunlu hale geldi. İzin belgesi 1 yıldan 5 yıla kadar geçerlilik süresiyle alınabilecek.

İzin bedeli ne kadar?

İzin bedeli, şirketlerin yıllık net satış tutarına göre belirlenecek. Yabancı şirketlerden bin 250 kat daha fazla ücret alınacak. İzin katsayısı bedeli 1.750 TL olarak belirlendi. Bu tutarın yıllık net satış tutarındaki kat sayı ve süre kat sayısı ile çarpımına göre belirlenmesine karar verildi.

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Yerli şirketler için izin belgesi ücreti yıllık 1.750 TL’den başlayarak 1 milyon 750 bin TL’ye kadar ulaşıyor. Ödenmemesi durumunda ise 10 kata kadar, yani 17.500 TL’den 17 milyon 500 bin TL’ye kadar ceza ödemek zorunda kalacak.

Yabancı şirketlerin ödemesi gereken lisans bedelinde ise izin kat sayısı bedelinin 1.250 katı kadar ücret alınacak. Yabancı şirketlerin ödemesi gereken lisans bedeli 100 milyon TL’nin üzerine çıkabilecek.

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Konum vergisi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi