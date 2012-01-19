Haftanın en iyi iOS oyunları -16

Bir süredir ara vermiş olduğumuz Haftanın en iyi iOS oyunları programımızın bu bölümünde sizler için birbirinden güzel 5 oyunu inceledik. Bu haftaki listemizde sizleri GTA3 10. yıl özel, Infinity Blade 2, Bike Baron, Bullet Time ve Draw Race 2 oyunları bekliyor.
ücretli olan apple store uygulamalarını ücretsiz indirmek için yapılan işlemdir.ben yaptım hem iphone hemde ipad de :)) tavisye edilir.
Ben bedavaya oynuyorum
Su videolari YouTube ada upload etseniz birsey kaybetmezsiniz niye zorluyorsunuz kullanicilari kendi sisteminiz uzerinden izletmeye ?
Yanlis bilgi vermeyelim GTA 3 iPhone 3GS tede calisiyor. Yer yer frame dusmeleri oluyor ama sonuc olarak rahatca oynanabiliyor. Gerci oyundan zevk almak icin iPad gibi dev ekranli tabletlerde oynamak lazim telefonda zevkli olmuyor.