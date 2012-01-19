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Haftanın en iyi iOS oyunları -16-

7 yıl
87,3b
1
iPad
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bir süredir ara vermiş olduğumuz Haftanın en iyi iOS oyunları programımızın bu bölümünde sizler için birbirinden güzel 5 oyunu inceledik. Bu haftaki listemizde sizleri GTA3 10. yıl özel, Infinity Blade 2, Bike Baron, Bullet Time ve Draw Race 2 oyunları bekliyor.

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DH Misafiri 7 yıl
güzel oyunlar
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HggR 7 yıl
çaylak98
İpad 2 aldim jailbreak ne ise yariyor ipadden yaziyorum :))

ücretli olan apple store uygulamalarını ücretsiz indirmek için yapılan işlemdir.ben yaptım hem iphone hemde ipad de :)) tavisye edilir.
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DH Misafiri 7 yıl
Bence Defender da çok iyi oyun ve bu listede kesinlikle olmalıydı: mobixir.com/...
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alper3333 7 yıl
gta 3 ü ipod touch 4 de oynayamıyormuyuz
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tcsayan 7 yıl
perfect!!
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Lewis Hamilton 7 yıl
temple run güzel
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Wingsaber 7 yıl
infinity blade 2 yi bitirdim bakalim 3 de neler olucak

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erdogan3333 7 yıl
Takip
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BurakTirpanli 7 yıl
iPod Touch alırsam sadece bütün 1 haftayı GTA III oynamak için harcarım
Keşke GTA IV falan da yapsalar iOS için.
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bydemirci 7 yıl
Gta 3 tek kelime ile mükemmel tereddutteydim 5$ a alinirmi diye ama gercekten verdigimiz parayi hakediyor, bazilari kasma oluyor falan demiş 4s kullanicisiyim takir takir calistiriyo hic affetmiyo cok guzel 👍 bi kac haftaya da blade 2 yi indircem bakalim o nasil😝
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upower 7 yıl bydemirci
bydemirci

Gta 3 tek kelime ile mükemmel tereddutteydim 5$ a alinirmi diye ama gercekten verdigimiz parayi hakediyor, bazilari kasma oluyor falan demiş 4s kullanicisiyim takir takir calistiriyo hic affetmiyo cok guzel 👍 bi kac haftaya da blade 2 yi indircem bakalim o nasil😝

Ben bedavaya oynuyorum
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Awesome 7 yıl
Bu arada nasilbir video sisteminiz varsa Skyfire la bile izleyemiyorum. Videoyu aciyorum donanimhaber logosu muzik filan ardindan video basliyor 30 sn suruyor ve kapaniyor.

Su videolari YouTube ada upload etseniz birsey kaybetmezsiniz niye zorluyorsunuz kullanicilari kendi sisteminiz uzerinden izletmeye ?
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Awesome 7 yıl
@Ryan O'Reilly

Yanlis bilgi vermeyelim GTA 3 iPhone 3GS tede calisiyor. Yer yer frame dusmeleri oluyor ama sonuc olarak rahatca oynanabiliyor. Gerci oyundan zevk almak icin iPad gibi dev ekranli tabletlerde oynamak lazim telefonda zevkli olmuyor.
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GrkmAdr 7 yıl
GTA III Iphone 4'te kasiyor ama oynaniyor. Ipad 2'de kasmiyor. 4S'te de kasmaz demektir bu. Ve oyun cok guzel. Oyunlarin seslerini bile ozenle hazirliyorlar. Ziyafet gibi valla.
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