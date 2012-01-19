Haftanın en iyi iOS oyunları -16

Bir süredir ara vermiş olduğumuz Haftanın en iyi iOS oyunları programımızın bu bölümünde sizler için birbirinden güzel 5 oyunu inceledik. Bu haftaki listemizde sizleri GTA3 10. yıl özel, Infinity Blade 2, Bike Baron, Bullet Time ve Draw Race 2 oyunları bekliyor.

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