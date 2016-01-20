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Hareket halindeki araca inebilen otonom drone

Drone teknolojileri geliştikçe hem daha etkili hem de daha güvenli hale geliyor. Alman araştırmacıların geliştirdikleri yeni bir sistem ise otonom drone'ların iniş sürecini kolaylaştırıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Hareket halindeki araca inebilen otonom drone

CES 2016 fuarı kapsamında DJI ve Ford detaylarına burada yer verdiğimiz bir adım atmış ve Ford F-150 araç modeli üzerinden hareket halinde kalkabilecek ve inebilecek bir drone yazılımı için yarışma başlatmıştı. Bu konuya yoğunlaşan German Aerospace Center araştırmacıları ise süreci gerçeğe dönüştürdü.
Alman araştırmacıların sistemi DJI ile Ford'un hedefinden biraz daha farklı şekilde çalışıyor. İniş işlemini aracın kasası yerine tavanı üzerine yerleştirilen ağ ile yerine getiren ekip, bu sayede çok görsel bir çözüm ortaya koymasa da ciddi güvenlik elde edebiliyor. Gökyüzünde inişe hazırlanan otonom drone modeli Penguin BE UAV, aracın tavanında yer alan QR kodunu takip ediyor ve verilen bilgilere göre saatte 75 km hızla giderken dahi başarıyla iniş gerçekleştirilebiliyor.
İlk geliştirme hedefi hafif gövdeye sahip güneş enerjili uçakların, iniş takımı olmadan güvenli olarak inmesini sağlamak olan sistem, göründüğü kadarıyla otonom drone'lar için de büyük bir potansiyel vaadediyor. Süreci gözler önüne seren videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.


http://gizmodo.com/autonomous-drones-can-land-on-moving-cars-now-1753961200 Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
Bu çok iyiymis...
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sybercomp 3 yıl
Transformerstaki araçlardan çıkan ufak uçakların tekrar yerine dönmesi gibi bir sistem hayal etmiş forddakiler
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kadirirdem 3 yıl
Bu çok iyiymis...
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Patren 3 yıl
kim arabası hareket halinde üstüne drone konmasını isterki
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Batumatu 3 yıl
Daha hızlı inmesini beklerdim. 30 metreden dalışa geçse bile o file çok rahat yakalardı...
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