Hareket halindeki araca inebilen otonom drone

CES 2016 fuarı kapsamında DJI ve Ford detaylarına burada yer verdiğimiz bir adım atmış ve Ford F-150 araç modeli üzerinden hareket halinde kalkabilecek ve inebilecek bir drone yazılımı için yarışma başlatmıştı. Bu konuya yoğunlaşan German Aerospace Center araştırmacıları ise süreci gerçeğe dönüştürdü.

Alman araştırmacıların sistemi DJI ile Ford'un hedefinden biraz daha farklı şekilde çalışıyor. İniş işlemini aracın kasası yerine tavanı üzerine yerleştirilen ağ ile yerine getiren ekip, bu sayede çok görsel bir çözüm ortaya koymasa da ciddi güvenlik elde edebiliyor. Gökyüzünde inişe hazırlanan otonom drone modeli Penguin BE UAV, aracın tavanında yer alan QR kodunu takip ediyor ve verilen bilgilere göre saatte 75 km hızla giderken dahi başarıyla iniş gerçekleştirilebiliyor.

İlk geliştirme hedefi hafif gövdeye sahip güneş enerjili uçakların, iniş takımı olmadan güvenli olarak inmesini sağlamak olan sistem, göründüğü kadarıyla otonom drone'lar için de büyük bir potansiyel vaadediyor. Süreci gözler önüne seren videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://gizmodo.com/autonomous-drones-can-land-on-moving-cars-now-1753961200