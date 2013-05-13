Havaalanlarında uyumak isteyenlere özel yeni koltuk sistemi, "GoSleep"





Abu Dhabi Havaalanları Şirketi (ADAC), havaalanlarında uyumak isteyen kullanıcılar için özel olarak geliştirdiği yeni hizmetine başladı.

ADAC tarafından Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı konan "GoSleep" isimli uyuma koltukları, oldukça ilginç tasarımları ile uzun yolcuklar arasında dinlenmek ya da havaalanında uzun beklemeler yapacak olan kişiler için geliştirilmiş durumdalar. Kızaklı kapak yapısı ile kullanıcıları ışıktan ve diğer seslerden izole edebilen koltuklar, ileride internet erişimine uygun hale getirilerek, yolcuların cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve diğer değerli eşyalarını saklayabilecekleri özelliklere kavuşacaklar.

Diğer birçok havaalanında benzerlerinin yer aldığını söylenen sistem, Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı içerisinde saatlik 12,25$ fiyat etiketiyle kullanılabiliyor.

http://www.adac.ae/english/media-centre/press-releases/2013/2013-05-05-Abu-Dhabi-International-Airport-the-World-s-First-Airport-to-Launch--GoSleep--Sleeping-Pods.aspx