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Havaalanlarında uyumak isteyenlere özel yeni koltuk sistemi, "GoSleep"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,4b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Havaalanlarında uyumak isteyenlere özel yeni koltuk sistemi,

Abu Dhabi Havaalanları Şirketi (ADAC), havaalanlarında uyumak isteyen kullanıcılar için özel olarak geliştirdiği yeni hizmetine başladı.
ADAC tarafından Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı konan "GoSleep" isimli uyuma koltukları, oldukça ilginç tasarımları ile uzun yolcuklar arasında dinlenmek ya da havaalanında uzun beklemeler yapacak olan kişiler için geliştirilmiş durumdalar. Kızaklı kapak yapısı ile kullanıcıları ışıktan ve diğer seslerden izole edebilen koltuklar, ileride internet erişimine uygun hale getirilerek, yolcuların cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve diğer değerli eşyalarını saklayabilecekleri özelliklere kavuşacaklar.
Diğer birçok havaalanında benzerlerinin yer aldığını söylenen sistem, Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı içerisinde saatlik 12,25$ fiyat etiketiyle kullanılabiliyor.
 
Havaalanlarında uyumak isteyenlere özel yeni koltuk sistemi,

http://www.adac.ae/english/media-centre/press-releases/2013/2013-05-05-Abu-Dhabi-International-Airport-the-World-s-First-Airport-to-Launch--GoSleep--Sleeping-Pods.aspx Yorum Yaz
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Lockheed 6 yıl en beğenilen
arel.gr
kapsule saatte 12,25$ yerine hava alani otellerinde 125$ konakla daha iyi !

Aktarmalı uçuşun vardır. 3-4 saat uyuyup 30-40$ verip uçağa binip gidersin. 125$ da vermemiş olursun ;)
arel.grkapsule saatte 12,25$ yerine hava alani otellerinde 125$ konakla daha iyi !Aktarmalı uçuşun vardır. 3-4 saat uyuyup 30-40$ ver...
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X-FI 6 yıl
ço kgüzel ben beğendim..
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Lockheed 6 yıl en beğenilen
arel.gr
kapsule saatte 12,25$ yerine hava alani otellerinde 125$ konakla daha iyi !

Aktarmalı uçuşun vardır. 3-4 saat uyuyup 30-40$ verip uçağa binip gidersin. 125$ da vermemiş olursun ;)
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arel.gr 6 yıl
kapsule saatte 12,25$' yerine hava alani otellerinde 125$ konakla daha iyi !
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_BOSS_ 6 yıl
bu yataklarda ülkemizdeki hava alanlarına kesin getirilmesi lazım yazık aktarmalı uçanlara
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kasim33 6 yıl
bundna bi tane eve alsam nasıl olur ya üzerini kapatacam rahat rahat internete girecem kimse görmeyecek :D
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Like a Sir 6 yıl
umut_baris
kaleci07 ADACı Ac/Dc diye okuyan sadece ben miyim ?
Şimdilik, evet.

öyle görünüyor :)
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alito 6 yıl
Bizimkiler bunun kızağını çekip, uyumadan önce çitten otuzbir tane koyun atlatır. Türkiye'deki hava alanlarına yaramaz bu
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DH Misafiri 6 yıl
o bir hastalık dikkati toplayamama sorunun var çok çalışıyor çok kahve içiyor veya birden fazla şeyi br arada düşünmekten kaynaklı bir sorun ileride beynin sürmenaj olur sonra eskisi gibi hatırlayamadığını yorgun olduğunu eskisi kadar akıllı olmadığını düşünürsün kahveyi kes telaşsız bir hayat yaşamaya çalış, not almaya çalış yapacağın işleri parçalayarak yapmayı öğret kendine
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Like a Sir 6 yıl
ADAC'ı Ac/Dc diye okuyan sadece ben miyim ?
1 Yanıt Yanıtla
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umut_baris 6 yıl Like a Sir
kaleci07

ADAC'ı Ac/Dc diye okuyan sadece ben miyim ?

Şimdilik, evet.
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