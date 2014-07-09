Hicon akıllı bileklik projesi sosyal medyaya odaklanmayı tercih ediyor





Son dönemde piyasaya çıkan akıllı saatlerin birden çok fonksiyonu bir arada sunduğuna şahit oluyoruz. Ancak bazen tek bir kategoriye odaklanan modeller de ortaya çıkıyor.





Hicon adlı akıllı bileklik projesi tüm ağırlığını sosyal ağlara veriyor ve fitness takibi gibi hiç bir özelliğe yer vermiyor. Hicon; Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Google+, WhatsApp gibi pek çok sosyal ağ ve mesajlaşma uygulamasından gelen bildirimleri kullanıcıya iletiyor. Bunların haricinde gelen mesajlar, çağrılar ve batarya durumu gibi fonksiyonlar için de alarm kurmak mümkün.





Bileklikte herhangi bir ekran mevcut değil. Bunun yerine atanmış ve sosyal ağ veya mesajlaşma uygulamasına ait ikonla yanıp sönerek ve titreşerek bildirim geldiğini kullanıcıya iletiyor. Bu ikonları değiştirebilme imkanı da mevcut.





Hicon, Bluetooth 4.0 üzerinden akıllı telefonlara bağlanıyor ve sosyal ağlardaki gelişmeleri ve mesajlaşma uygulamalarındaki hareketleri takip ediyor. Ayrıca iki benzer bileklik yakın mesafe içerisine girdiğinde titreşim yayarak sahibini bilgilendiriyor.





Ayrıca arkadaşlık daveti gibi bilgileri diğer Hicon bilekliğin takılı olduğu kol ile kendi bilekliğinizin takılı olduğu kolu birlikte sallayarak aktarabiliyorsunuz. Hicon suya, toza ve darbeye dayanıklı olduğu için hertürlü ortamda kullanıma uygun.





Hicon akıllı bileklik Indiegogo üzerinde 45 gün içerisinde 40 000$ bağış toplamak zorunda ve 50$ ve üzeri bağışlarda Kasım ayı itibariyle hediye edilecek. Bilekliğin perakende satışı ise 90$ olacak.

https://www.indiegogo.com/projects/hicon-smart-wristband-social-bracelet-with-interchangeable-social-network-icons