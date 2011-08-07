Hindistan'dan 70$'lık yeni bir ultra ucuz tablet daha

Tablet piyasası önceki yıla göre %400 civarında artış gösterirken sonraki yıl ise %150 civarında bir artış bekleniyor. Başta Apple olmak üzere pek çok firma en iyi silahlarıyla pazardan pay almak için mücadele ediyor. Her segmentte müthiş bir rekabet göze çarpıyor. Ancak bir segment var ki oraya kolay kolay her firma giremiyor.





Bu segment özellikle Hintli firmaların boy gösterdiği ultra ucuz tablet pazarı. Az gelişmiş ülkelerdeki çocuklara yönelik olarak üretilme kararı alınan OLPC firmasının XO-3 tablet modeli henüz piyasada boy göstermedi.

Ucuz tabletlere ilk örnek Hindistan’da uzun süredir üzerinde çalışılan Sakshat olmuştu. 7 inç dokunmatik rezistif ekran, ARM tabanlı bir işlemci, 256MB RAM, 2GB HDD, Android, WiFi, mini-USB, mini SD kart girişi ve 2W enerji tüketimi ile bir kısmını devletin finanse ettiği 50$’lık tablet Haziran'da satışa sunulmuştu.





Şimdi ise Bharat adlı ultra ucuz bir tablet modeli daha Hindistan'da boy gösterdi. Baharat firmasının Android 2.2 çalıştıran tableti hakkında herhangi bir donanım bilgisi bulunmuyor. Ekran görüntülerinden 7 inç bir ekrana ve USB girişine sahip olduğu anlaşılıyor.





Açıklamalara göre tablet güneş enerjisi desteği ile ekstra batarya gücü sunuyor. Büyük bir depolama kapasitesine sahip olmayacağı tahmin edilen tabletin en büyük desteğinin bulut depolama olduğu belirtiliyor.





Tablet sadece 4.5 ayda üretilmiş, birleştirilmiş ve 2000 örneği sevkiyata konmuş. Tabletin son kullanıcı fiyatı 70$ ancak satışı yok. Örnek tabletler sadece Hindistan Kırsal Gelişim Bakanlığı'nın yoksulluk analizlerinde kullanılmak üzere satın alınmış.





Bharat firmasının CEO'su Ashwani Datt tabletin konfigüre edilmiş yeni bir versiyonunu Kasım ayından sonra öğrenci ve tüketicilere satmak amacında olduklarını bildirdi.