Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hindistan'dan 70$'lık yeni bir ultra ucuz tablet daha

7 yıl
4,5b
1
25
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tablet piyasası önceki yıla göre %400 civarında artış gösterirken sonraki yıl ise %150 civarında bir artış bekleniyor. Başta Apple olmak üzere pek çok firma en iyi silahlarıyla pazardan pay almak için mücadele ediyor. Her segmentte müthiş bir rekabet göze çarpıyor. Ancak bir segment var ki oraya kolay kolay her firma giremiyor.

Bu segment özellikle Hintli firmaların boy gösterdiği ultra ucuz tablet pazarı. Az gelişmiş ülkelerdeki çocuklara yönelik olarak üretilme kararı alınan OLPC firmasının XO-3 tablet modeli henüz piyasada boy göstermedi.
Ucuz tabletlere ilk örnek Hindistan’da uzun süredir üzerinde çalışılan Sakshat olmuştu. 7 inç dokunmatik rezistif ekran, ARM tabanlı bir işlemci, 256MB RAM, 2GB HDD, Android, WiFi, mini-USB, mini SD kart girişi ve 2W enerji tüketimi ile bir kısmını devletin finanse ettiği 50$’lık tablet Haziran'da satışa sunulmuştu.

Şimdi ise Bharat adlı ultra ucuz bir tablet modeli daha Hindistan'da boy gösterdi. Baharat firmasının Android 2.2 çalıştıran tableti hakkında herhangi bir donanım bilgisi bulunmuyor. Ekran görüntülerinden 7 inç bir ekrana ve USB girişine sahip olduğu anlaşılıyor.

Açıklamalara göre tablet güneş enerjisi desteği ile ekstra batarya gücü sunuyor. Büyük bir depolama kapasitesine sahip olmayacağı tahmin edilen tabletin en büyük desteğinin bulut depolama olduğu belirtiliyor.

Tablet sadece 4.5 ayda üretilmiş, birleştirilmiş ve 2000 örneği sevkiyata konmuş. Tabletin son kullanıcı fiyatı 70$ ancak satışı yok.  Örnek tabletler sadece Hindistan Kırsal Gelişim Bakanlığı'nın yoksulluk analizlerinde kullanılmak üzere satın alınmış. 

Bharat firmasının CEO'su Ashwani Datt tabletin konfigüre edilmiş yeni bir versiyonunu Kasım ayından sonra öğrenci ve tüketicilere satmak amacında olduklarını bildirdi. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
TIRAZLI 7 yıl en beğenilen
türkiyede olsa en az 2 veya 3 katı olur,nasıl bir ülkeyiz vergide vs bizi kimse geçemez
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Şahi_13 7 yıl
mustafam33
uLtRaTRim Adamlar 30$ lık tabletler üretti, ve bunları öğrencilere dağıttı. Ne oldu? Bundan sonra milyarlarca kitap bastırmayacak, binlerce km yol gidilmeyecek kitapları götürmek için, onlarca ağaç kesilmeyecek. Kitaplar internet üzerinden öğrenciye ulaştıracak. Adamlar mantık ve ileri görüşlülük le hareket edersen, kazanan olursun fikrini tamamen benimsemiş, ve ona göre hareket ediyorlar. Böyle birşey Türkiye de yapılamaz mıydı? Yapılamazdı, çünkü biz sadece üçkağıdı, hileyi düşünebiliyoruz. Birisi de çıkıp demiyorki, yeni fikirler geliştirelim, yeni şeyler yapalım. Bu yönetimle, bu kafayla hiç biryere varamayız. Ama bunu anlamamız şart.
tablet üretemedik ama , öğrencilere ücretsiz verilmeye başlandı haberin olsun, her kez şikayet ediyor ama kimse yapmıyor bunuda düşün bence

Hocam yahudiden bilmem kimden tablet alıp memlekete dağıtmakta bana göre acizliktir. Ben öğretmenim,tabiki teknolojiden ve her tür donanımdan faydalanmak isterim sınıfımda ama Hindistanın yaptığını Türkiye yapamıyosa,devletimizin basiretsizliği ve afedersin kucağa oturmuşluğu ile doğrudan ilgilidir.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Besiktask34 7 yıl Şahi_13
Şahi_13

mustafam33

uLtRaTRim Adamlar 30$ lık tabletler üretti, ve bunları öğrencilere dağıttı. Ne oldu? Bundan sonra milyarlarca kitap bastırmayacak, binlerce km yol gidilmeyecek kitapları götürmek için, onlarca ağaç kesilmeyecek. Kitaplar internet üzerinden öğrenciye ulaştıracak. Adamlar mantık ve ileri görüşlülük le hareket edersen, kazanan olursun fikrini tamamen benimsemiş, ve ona göre hareket ediyorlar. Böyle birşey Türkiye de yapılamaz mıydı? Yapılamazdı, çünkü biz sadece üçkağıdı, hileyi düşünebiliyoruz. Birisi de çıkıp demiyorki, yeni fikirler geliştirelim, yeni şeyler yapalım. Bu yönetimle, bu kafayla hiç biryere varamayız. Ama bunu anlamamız şart.
tablet üretemedik ama , öğrencilere ücretsiz verilmeye başlandı haberin olsun, her kez şikayet ediyor ama kimse yapmıyor bunuda düşün bence


Hocam yahudiden bilmem kimden tablet alıp memlekete dağıtmakta bana göre acizliktir. Ben öğretmenim,tabiki teknolojiden ve her tür donanımdan faydalanmak isterim sınıfımda ama Hindistanın yaptığını Türkiye yapamıyosa,devletimizin basiretsizliği ve afedersin kucağa oturmuşluğu ile doğrudan ilgilidir.


hocam o küçümsediğin hindistan silikon vadisine sahip ve dikkat et büyük firmaların çoğunda hindular hem sayıca fazladır hemde görev olarak üst kademelerdedir,

devlet bakkal değildir işi gücü yok bilgisayar üretemez
bizim zengillerimiz kolay yolldan para kazanmayı buldukları için böyle şeylere arge parası ayırmıyorlar,
bana adı duyulmuş bir devlet fabrikası söyleyin?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uLtRaTRim 7 yıl
Adamlar 30$ lık tabletler üretti, ve bunları öğrencilere dağıttı. Ne oldu? Bundan sonra milyarlarca kitap bastırmayacak, binlerce km yol gidilmeyecek kitapları götürmek için, onlarca ağaç kesilmeyecek.
Kitaplar internet üzerinden öğrenciye ulaştıracak. Adamlar mantık ve ileri görüşlülük le hareket edersen, kazanan olursun fikrini tamamen benimsemiş, ve ona göre hareket ediyorlar.
Böyle birşey Türkiye de yapılamaz mıydı? Yapılamazdı, çünkü biz sadece üçkağıdı, hileyi düşünebiliyoruz. Birisi de çıkıp demiyorki, yeni fikirler geliştirelim, yeni şeyler yapalım.
Bu yönetimle, bu kafayla hiç biryere varamayız. Ama bunu anlamamız şart.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Besiktask34 7 yıl uLtRaTRim
uLtRaTRim

Adamlar 30$ lık tabletler üretti, ve bunları öğrencilere dağıttı. Ne oldu? Bundan sonra milyarlarca kitap bastırmayacak, binlerce km yol gidilmeyecek kitapları götürmek için, onlarca ağaç kesilmeyecek.
Kitaplar internet üzerinden öğrenciye ulaştıracak. Adamlar mantık ve ileri görüşlülük le hareket edersen, kazanan olursun fikrini tamamen benimsemiş, ve ona göre hareket ediyorlar.

Böyle birşey Türkiye de yapılamaz mıydı? Yapılamazdı, çünkü biz sadece üçkağıdı, hileyi düşünebiliyoruz. Birisi de çıkıp demiyorki, yeni fikirler geliştirelim, yeni şeyler yapalım.

Bu yönetimle, bu kafayla hiç biryere varamayız. Ama bunu anlamamız şart.


tablet üretemedik ama , öğrencilere ücretsiz verilmeye başlandı haberin olsun, her kez şikayet ediyor ama kimse yapmıyor bunuda düşün bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar 70 dolar diyorsunuz bunu kendi ülkemiz için düşünmeyin 70 dolan hindistan için milyardan farkı yok...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 7 yıl
Bize göre 70 $ normal,ucuz bir rakam gibi dururken oradaki ekonominin ne kadar iyi veya kötü olduğunu bilmiyoruz.Haliyle onlara görede ucuz demek biraz mantıksız kalıyor sanki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Güzel hizmet ama bizde de her öğrenciye e-kitap dağıtacaız Akp'nin sözü bu inş yaparlarda miniklerimiz teknolojiyle büyür belki bu adımlar artar ve miniklerimizde daha hevesle okullarına giderler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 7 yıl
hindistanda asgari ücret ortalama 200$ 70$ bize göre az olabilir ama hindistanda gerçekten pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Hintli tablet yapıyor piyasaya sürüyor varmı türkiyede böyle bir teknoloji
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 7 yıl
tebrik ediyorum arkadaslari ... ulke gelirleri artmis olsada hindistan halki kalabalik nufusuyla fakir bi ulkedir ve buna ragmen boyle seyleri dusunup tasarlayip uretime gecebiliyorlar tabi bu cihazlar sadece internet ortami icin ise yarayacaktir bilgisayar operatorlugune katkisi olmaz yinede hic yoktan iyidir gordugunuz gibi bildigimiz cinli tablete yine cinli klavyeli kilif seklinde bi urun var bu urunu cinden getirtirseniz 140 dolar makina kilif ise 30 dolar yani baya iyi bir fiyat yakalamislar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
70 doların hindistanda az bir para olduğunu kim söyledi!!! hemde ultra az!! BAN.gif
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DG Chester 7 yıl
ikizlere takkeee :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mumma 7 yıl
Amerika ve benzeri ülkelerin elinde olan bir piyasada, aslında çok daha ucuza üretilebilecek ürünler büyük karla satılıyor. Hindistan ve Çin gibi ülkelerİn insanları'nı, çalışkanlıklarından dolayı takdir ediyorum (her ne kadar teknolojileri kopya da olsa) rekabet her zaman iyidir bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sleepnir 7 yıl
Eğitim için kullanılabilir bir tablet, fiyatı da bayağı uygun.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4526 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, tablet
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Nokia X2-01 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim