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Hızıyla dikkat çeken yeni bir üç boyutlu baskı sistemi: Gizmo 3D

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Hızıyla dikkat çeken yeni bir üç boyutlu baskı sistemi: Gizmo 3D
Geçtiğimiz gün haberini verdiğimiz Carbon3D firmasının son teknoloji üç boyutlu baskı sistemi, hatırlayacağız üzere baskı sürecini 25 ile 100 kat arasında hızlandırabiliyordu. Bu gelişmeden sonra Avustralya merkezli geliştirilen yeni bir hızıyla dikkat çeken üç boyutlu baskı sistemi daha ortaya çıktı.
Geliştirici Kobus Toit tarafından Gizmo 3D olarak adlandırılan bu yeni üç boyutlu baskı sistemi, baskılarını hareketli taban birimiyle yukarıdan aşağıya doğru sıvı reçine içerisinde yapıyor ve belirtildiği kadarıyla 150mm x 80mm x 26mm boyutundaki 50 mikron çözünürlüğe sahip baskılar sadece 6 dakika içerisinde gerçekleştirilebiliyor. Dijital ışık projeksiyon sistemi temelinde çalışan Doğrudan Işık İşleme (DLP) tekniğini kullanan Gizmo 3D, standartlardan farklı olarak baskılarını ara vermeden sürekli şekilde yapıyor ve esas hızını da bu şekilde kazanıyor.
Önümüzdeki Eylül ayında Kickstarter üzerinde destek aramaya başlayacağı söylenen Gizmo 3D'nin bu nedenle detaylı ayrıntıları şimdilik açıklanmıyor. Yapılacak en az 2,500$ bağış ile elde edilebileceği söylenen cihazın baskı sürecini aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.
Hızıyla dikkat çeken yeni bir üç boyutlu baskı sistemi: Gizmo 3D
 

http://www.engadget.com/2015/03/25/gizmo-3d-printer/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yimmasabi 4 yıl
Benim anladığım şudur; bilgisayara 3 adet 3D kafatası profili verilmiş, bir eriyiğin içinde muhtemelen ana malzemede var bunları aşağıdan yukarı doğru kesit kesit laser projeksiyonla ısıtıyor ve sıvı içinde kesitler tek tek soğuyor. En sonunda sıvı içindeki alt tabla yukarı çıkarak oluşan tüm 3D printi veriyor.
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le_tatative 4 yıl
Videodan hiç bi şey anlamadım
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