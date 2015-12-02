Hoverboard satın almadan önce bir daha düşünün!

Geçtiğimiz hafta içerisinde yaptığımız bir haber ile ucuz Hoverboard'ların büyük tehlike oluşturduğunu sizlere aktarmıştık. İşte bu tehlike kendisini tekrardan gösterdiği ve maalesef Amerikan kötü iki haber geldi.

ABD'nin güneydoğusunda bulunan Alabama eyaletinde yaşayan Timothy Cade, üç gün önce Amazon üzerinden tam 500$ ödeyerek aldığı Hoverboard modelinin bir anda patlayarak yanmaya başladığını bildirdi. Olayı herkes ile paylaşmak için aşağıda yer alan korkutucu videoyu çekerek yayınlayan Cade, olayın sadece 30 metrelik bir sürüş sonunda meydana geldiğini söyledi ve su ile söndürülen cihazın tekrardan kendi kendine alev aldığını belirtti.

Yine Amerika merkezli bir diğer olayda ise süreç çok daha kötü sonuçlar doğurdu. Jessica Horne isimli anne, 12 yaşındaki çocuğuna yeni yıl hediyesi olarak Amazon'dan bir Hoverboard ( Fiturbo model isimli ) aldığını ve cihazın şarj olurken alev alarak yangın çıkarttığını açıkladı. Yangın sonucunda bütün ev kullanılamaz hale gelirken, aileye yardım için "GoFoundMe" sayfasında destek toplanmaya başlandı.

Bu sorun elbette sadece Amerika ile kısıtlı değil. Kısa süre önce Hoverboard kaynaklı bir patlama ve ardından çıkan yangın sonucunda 25 bin pound zarar oluştuğu ve sadece Ekim ayı içerisinde iki kez benzer vakanın yaşandığı Londra İtfaiyesi tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı.

İngiliz yetkililerin verdiği bilgiye göre tamamen elektrikli bu cihazların (Özellikle ucuz olanlar) bataryalarının yük altında çok ısındığı ve bunun da büyük patlamalara yol açtığı belirtiliyor. Yetkililer 400$'dan aşağıya satılan ürünleri tavsiye etmezken, yukarıda yer alan haberler fiyatın da çok önemli olmadığını gözler önüne seriyor.

Görünüşü bakılırsa Hoverboard modelleri drone'lara oranla çok daha tehlikeli hale gelmeye başladı. Bu açıdan mutlaka bazı yasal standartların oluşturulması ve Hoverboard alırken çok dikkatli olunması gerekiyor.

http://www.buzzfeed.com/mbvd/hoverboard-explodes-destroying-family-home-mom-says#.bfro8JJMEk