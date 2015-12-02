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Hoverboard satın almadan önce bir daha düşünün!

2015'de sayıları hızla artan ve Çin'li birçok üretici sayesinde ucuz versiyonları ortaya çıkan kişisel ulaşım araçları Hoverboard'lar, oldukça kötü haberler ile gündeme gelmeye devam ediyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Hoverboard satın almadan önce bir daha düşünün!
Geçtiğimiz hafta içerisinde yaptığımız bir haber ile ucuz Hoverboard'ların büyük tehlike oluşturduğunu sizlere aktarmıştık. İşte bu tehlike kendisini tekrardan gösterdiği ve maalesef Amerikan kötü iki haber geldi.
ABD'nin güneydoğusunda bulunan Alabama eyaletinde yaşayan Timothy Cade, üç gün önce Amazon üzerinden tam 500$ ödeyerek aldığı Hoverboard modelinin bir anda patlayarak yanmaya başladığını bildirdi. Olayı herkes ile paylaşmak için aşağıda yer alan korkutucu videoyu çekerek yayınlayan Cade, olayın sadece 30 metrelik bir sürüş sonunda meydana geldiğini söyledi ve su ile söndürülen cihazın tekrardan kendi kendine alev aldığını belirtti.
Yine Amerika merkezli bir diğer olayda ise süreç çok daha kötü sonuçlar doğurdu. Jessica Horne isimli anne, 12 yaşındaki çocuğuna yeni yıl hediyesi olarak Amazon'dan bir Hoverboard (Fiturbo model isimli) aldığını ve cihazın şarj olurken alev alarak yangın çıkarttığını açıkladı. Yangın sonucunda bütün ev kullanılamaz hale gelirken, aileye yardım için "GoFoundMe" sayfasında destek toplanmaya başlandı.
 
Hoverboard satın almadan önce bir daha düşünün!
Bu sorun elbette sadece Amerika ile kısıtlı değil. Kısa süre önce Hoverboard kaynaklı bir patlama ve ardından çıkan yangın sonucunda 25 bin pound zarar oluştuğu ve sadece Ekim ayı içerisinde iki kez benzer vakanın yaşandığı Londra İtfaiyesi tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı.
İngiliz yetkililerin verdiği bilgiye göre tamamen elektrikli bu cihazların (Özellikle ucuz olanlar) bataryalarının yük altında çok ısındığı ve bunun da büyük patlamalara yol açtığı belirtiliyor. Yetkililer 400$'dan aşağıya satılan ürünleri tavsiye etmezken, yukarıda yer alan haberler fiyatın da çok önemli olmadığını gözler önüne seriyor.
Görünüşü bakılırsa Hoverboard modelleri drone'lara oranla çok daha tehlikeli hale gelmeye başladı. Bu açıdan mutlaka bazı yasal standartların oluşturulması ve Hoverboard alırken çok dikkatli olunması gerekiyor.
Hoverboard satın almadan önce bir daha düşünün!
 

http://www.buzzfeed.com/mbvd/hoverboard-explodes-destroying-family-home-mom-says#.bfro8JJMEk Yorum Yaz
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H34RTL3SS 4 yıl
hoverboard yanlış bi isimlendirme olmuş okurken hep ucan birşeyler bekledim resimlerde tekerlekli ginger tarzı bişi gördüm hep o görmek istediğimiz şey değil saçma bi ürün
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gumusgumuss 3 yıl

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Patren 4 yıl
köpeğe üzüldüm yazık olmuş evede
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interwap 4 yıl
Haberde çok imla hatası var. Dikkat dağıtıyor.
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YasinCC 4 yıl
Hayatta gördüğüm en saçma aletlerden bir tanesi. Bu alet üretilirken tüketilen kaynaklara yazık !
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Omer Emre 4 yıl
Yolları ve kaldırımları tamamlanmış ülkeler için tercih edilebilir bir ürün gibi görünüyor ama güvenli gelmedi bana, extreme olmuş. Yanması çok sattığını gösteriyor, milyon tane üretip deney yapılmaz yani, böyle ufak hatalar katma değer üreten bu minik cihazlarda ihtimaldir her zaman bana kalırsa. Yanmasının bile haber değeri var. Bizde hiçbir şey yok.
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