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Huawei Ascend P7 sadece Vodafone’da

4 yıl
25,8b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Advertorial
Advertorial
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8 megapiksel ön kamerası ve panaromik selfie özelliğiyle Huawei Ascend P7 sadece Vodafone Çok Satanlar Masası’nda.
 

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sedattozak 4 yıl
Çok pahalı degilmi?
700 liradan fazla etmez.
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cmengn 4 yıl
Sadece vodafone ozel olmayacak. 1 haftaya teknoloji magazalarinda da olacak
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TempleJoker 4 yıl
Sadece tek bir yerden satılan tüketiciye hiç hayrı olmayan operatör tarafından satılan bir telefon almam
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lafata 4 yıl
Huawei yıllarca üst modelleri getirmedi simdi de vodafone a özel bi de fiyat 1300tl benim gözüm beş para etmez
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