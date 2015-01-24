Huawei Honor 6 akıllı telefon video inceleme "Huawei'in iddialı telefonu mercek altında"

Herkese
merhaba arkadaşlar ben Erdi Özüağ. Her zaman olduğu gibi yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu defa inceleme konuğumuz Huawei Honor 6..
Ascend serisi akıllı telefon modelleriyle tanıdığımız Huawei, Xiaomi ve Meizu
gibi uygun fiyata iyi telefon sunan
rakiplerine karşı Honor serisini hazırlamıştı.Huawei marka kimliğinin geri
planda olduğu Honor serisinin güçlü üyesi Honor 6, teknik özellik seviyesinde
de dikkat çeken bir telefon.
5-inç
büyüklüğündeki Full HD ekranı Japon Display üretimi IPS panel kullanan telefon,
Huawei'in kendi geliştirdiği 8 çekirdekli Kirin 920 işlemcisinden güç alıyor. 3GB DDR3
bellek ile donatılan Honor 6, 16GB ve 32GB olmak üzere iki farklı kapasite
seçeneği ile geliyor ve microSD kart desteği ile kapasitesini arttırabiliyor.
Sony sensör
kullanan arka kamerası 13MP, ön kamerası ise 5MP çözünürlüğünde olan telefon,
3100mAh kapasiteli pilden gücünü alıyor. MicroSIM kart ile çalışan Honor 6,
Android 4.4.2 üzerinde Huawei'e ait Emotion UI 2.3 arayüzünü kullanıyor.
Teknik
özellik seviyesinde dikkatimi çeken iki önemli eksik bulunuyor: 802.11ac WiFi standardının desteklenmemesi ve FM Radyo özelliğinin kapalı olması. Huawei
Honor 6'nın elimdeki test örneği kutusuz geldiği için, kutu
içeriği malesef gösteremiycem dolayısıyla şimdi isterseniz tasarım
detaylarıyla videomuza devam edelim.
Huawei
Honor 6 genel görünümü itibariyle ben de adeta "deja vu" etkisi
yarattı. Ortaya çıkan profil, hem önyüz, hem de arka kısım için oldukça
tanıdık. Teşbihte hata olmaz diyerek önden bakıldığında Sony Xperia Z ailesi,
arkadan bakıldığında ise iPhone 4s havası taşıdığını söyleyebilirim. Açıkçası
akıllı telefon dünyası için rüştünü ispatlamış iki farklı tasarım dilinden esinlenilerek ortaya başarılı bir sonucun çıkartıldığını söyleyebilirim. 7.5mm kalınlığında
ve 130 gram ağırlığında olan telefonun mobilitesi de oldukça yüksek. En önemli
tasarım kriterlerinden birisi olarak Huawei Honor 6, tek elle kullanıma yatkın
yapısıyla benden kocaman bir artı puan almayı başardı.
Tasarım
olarak bir başka önemli hamle ise, Ascend serisinin aksine Huawei logosuna yer
verilmeyerek ön kısımda temiz bir görüntü yakalanmış olması. Şirkete ait tek
belirti, arka alt bölüme ufakça yazılan "Powered By Huawei" ifadesi. Özellikle
büyükçe yazılan Honor logosu, şirketin bu seriyi alt marka olarak
konumlandırmak istediğinin bir başka önemli göstergesi. Konumu itibariyle
erişimin kolay olduğu güç butonu kullanım kolaylığı sağarken, hemen altındaki
kapağı çıkartarak SIM ve microSD kart slotlarıne erişebiliyorsunuz. Bu arada
yeri gelmişken, telefonun 128GB kapasiteli microSD kartlarla çalışabildiğini de
sizlerle paylaşmak isterim. Sanal
butonlarla yönetilen Huawei Honor 6'nın tasarım konusundaki en zayıf yanı ise
kayıp düşmeye meğilli olmasının yanında kolayca çizilebilen parlak arka yüzeyi.
Honor 6,
Huawei'in Emotion UI adını verdiği kendi özel arayüzünün 2.3 sürümünü
kullanıyor. Bu açıdan Çin merkezli şirketin en güncel yazılımına sahip
olmadığını söyleyebilirim zira Ascend Mate 7, Emotion UI 3.0 ile geliyor. Öyle
zannediyorum ki Android 5.0 ile birlikte Honor 6 da Emotion UI arayüzünün en yeni
versiyonundan istifade etmeye başlayacaktır.
Dinamik
olarak değişen duvar kağıtları ve hızlı erişim sağlayan kısayol ikonlarıyla
bezenmiş kilit ekranını geçerek ana ekrana ulaşıyoruz. Diğer arayüzlerden
farklı olarak Emotion UI için, ana ekran demek her şey demek. Aynı IOS işletim
sisteminde olduğu gibi Emotion UI'da da bir app drawer yani uygulama alt menüsü
bulunmuyor. Bütün uygulamalar ana ekranlara serpiştiriliyor. İşte bu noktada kullanım estetiğini geliştirmek
isteyen Huawei, ekranlar arası geçişleri efekt seviyesinde özelleştirmenize
olanak tanıyor. Hem bu açıdan hem de bazı diğer özellikleri dikkate aldığımda,
Emotion UI arayüzünün, IOS 7 öncesini akıllara getirdiğini söyleyebilirim. Tabi
diğer Çinli üreticiler gibi arayüzünde tema desteği sunan Huawei,
kişiselleştirmeye de önem veriyor.
Arayüz
seviyesinde genel olarak hızlı çalışan telefon, 3GB RAM'in de etkisiyle şişme
gibi bir takım sorunları yaşamıyor. Telefonun genel olarak en sık
kullanacağımız uygulamaları karmaşık olmayan arayüz sayesinde sıkıntı
yaşanmadan kullanılabiliyor. Galeri
uygulamasında farlı kategoriler altındaki klasörler ile çektiğiniz fotoğrafları
görebilir, hızlıca diğerine geçebilir veya dahili düzenleyici ile bir takım
efektler uygulayabilirsiniz. Diğer üreticilerin çözümlerine göre biraz basit
kalsa da Google'ın kendi fotoğraflar uygulaması gibi alternatifler ile bu alan
geliştirilebilir.
Müzik
uygulaması için de genel olarak benzer şeylerden bahsedebiliriz, çok fazla alt
özelliği yok ama işlevsel. Samsung'da olduğu gibi müzikleri ruh halinize göre
kategorize edebiliyor, yatakta müzik dinliyorsanız uyuma olasılığınıza karşı
müzik çaların belli bir süre sonra otomatik kapanmasını sağlayabiliyorsunuz,
hiç fena değil.
Telefonun
video oynatma yeteneklerini de sizler için ayrıca test ettim. Genel olarak
sorunsuz bir deneyim söz konusu ama HEVC ve AVC kodekleriyle hazırlanmış
videoların gösteriminde, ses ya da görüntü seviyesinde bir takım sorunlar
yaşayabilirsiniz. Bir kısmı alternatif medya oynatıcıları ile çözülebilir lakin
standart olarak böyle bir tablo ile karşı karşıya kalacaksınız.
İnternet
performansı da böylesi bir cihazdan beklediğimiz üzere oldukça akıcı. Üst
seviye donanımsal özelliklerin buradaki etkisi yadsınamayacak seviyede yüsek.
Gerek sayfa yüklenme süresi gerekse de sekmeler arası geçiş oldukça rahat.
Telefonun
arama menüsü sade ve kullanışlı. Görüşme kalitesine gelince farklı gürültü
seviyesine sahip ortamlardaki denemelerimde sıkıntısız bir şekilde sesimi
iletip aynı şekilde karşı tarafı duyabildim. Bu konuda kullanıcısını
güvensizliğe sevk eden bir yönü bulunmuyor. Ayrıca isterseniz telefon
görüşmenizin kaydını da alabiliyorsunuz.
Klavyeden
bahsetmeden geçmek olmaz. Emotion UI arayüzünün kendi özel klavyesi olsa da,
Türkçe desteği bulunmadığı için Huawei Honor, Google'ın standart Android
klavyesi ile bizleri selamlıyor. Bu klavye pek çok kişi için yeterli olmakla
birlikte, fazlasını isteyenler Play Store'daki farklı alternatifleri
deneyebilirler.
Huawei
Honor 6'nın ayarlar menüsündeki öne çıkan bazı detaylarını da sizlere göstermek
istiyorum. Eğer
isterseniz sadece ana sayfa yapısına geçiş yaparak telefonu daha basit, ama
kullanımını daha kolay hale getirebilir, ekran bölümünde cihazın renk
sıcaklığını tayin edebilir, ses kısmında cihazın farkını hissetmesi her koşulda
çok kolay olmayan DTS özelliğini açıp kapatabilir güç bölümünde ise farklı
batarya kullanım profillerinden herhangi birisini tercih edebilirsiniz.
Özellikle şarjınız bitmek üzere olduğunda, süper modunu aktif ederek sadece
arama ve sms özelliklerini canlı tutup diğer tüm fonksiyonları kapatarak ekstra
pil süresi elde edebilirsiniz. Huawei Honor 6 ayrıca güç kullanımı yapan
uygulamaları takip ederek sizi analiz sonuçları verebiliyor. Tüm bunlara ek
olarak Honor 6'da ekran koruma modu denen bir başka özellik daha bulunuyor. Bu
özelliği aktif ettiğinizde cihaz yeniden başlıyor ve ekran çözünürlüğünü
1080p'den 720p'ye düşürerek hem pil süresini arttırırken, RAM yönetimine bağlı
performans gelişimi de oluyor. Bir de
kolay erişim düğmesi var, ekrana yerleşene bu düğme ile bir takım özelliklere
hızlı erişim sağlayabiliyorsunuz.
Huawei
Honor 6, Sony'nin IMX214 sensörü üzerinde diyafram değer F2.0 olan 28mm geniş
açılı lense sahip kamerasıyla görüntüleme konusunda iddialı. Arayüzüne bakacak
olursak eğer, standart kamera uygulaması temel özellikleri yalın bir şekilde
karşınıza getiriyor.
Ön tanımlı
çekim modlarına sahip olan kamerayı, eğer arzu ederseniz ses butonlarını
deklanşör butonu olarak atayıp kullanabiliyorsunuz. Fotoğraf kaydı olarak 13MP
çözünürlükte 4:3, 10MP çözünürlükte ise 16:9 formatta kayıt yapan kamera, video
tarafında ise 4K çekemiyor. 1080p çözünürlüğünde kayıt yapan kamera, HDR video
çekmek yada beauty mode ile video isterseniz
çözünürlüğü 720p'ye düşürüyor.
Huawei Honor 6 Kamerasının Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) Özelliği
1080p
çözünürlüğünde saniyede 24 Megabit bitrate yoğunluğu ve 96 kilobit stereo ses ile kayıt yapan kamera, 720p'de
hem HDR hem de elektronik stabilziasyon açık olduğunda ise bitrate değerini
14.4 Megabite düşürüyor ki bu da kaliteyi etkiliyor. Bu durum kullanılan
sensörden ziade, Huawei'in Kirin 920 işlemcisindeki görüntü sinyal biriminin
yeterli bantgenişliğine sahip olamamasından kaynaklanıyor.
Huawei Honor 6 Fotoğraf Örneği
Huawei
Honor 6'nın kamerasını özellikle fotoğraf kalitesi olarak oldukça başarılı
buldum. Hem gün ışığında hem de düşük ışık koşullarında gerçekten kullanıcısnı
mutlu edecek sonuçlar ortaya koyuyor. Kesin olan şu ki, bu telefonu satın
alacak kullanıcı kamera performansından memnun kalacaktır diye düşünüyorum. Ön
kamera sınıfındaki en iyisi değil ama iş görüyor, özçekim yapabilir ve
paylaşabilirsiniz.
Video
tarafı ise kameranın zayıf yanı, Huawei'in bu konuda ilerleme kaydetmesi
gerekiyor. Hem donanım hem de yazılımsal özellikler seviyesinde. Kamera
konusunda eksileri olmakla birlikte benden olumlu puan alan Honor 6'yı
terletmenin vakti geldi diye düşünüyorum. Performans testlerine geçmeden önce
hızlıca işlemcisine göz atalım isterseniz.
Honor 6'ya
güç veren Kirin 920 işlemcisi, Samsung'un Exynos işlemcileri gibi 8 çekirdekli
yapıya sahip. İki kümeden oluşan işlemcinin bir kümesi 1.3GHz hızında çalışan
dört adet Cortex-A7 çekirdeğinden diğeri ise 1.7GHz hızında çalışan dört adet
Cortex-A15 çekirdeğinden oluşuyor.HMP
aktif olan çip, bu sayede uyumlu koşullarda 8 çekirdeği aynı anda
çalıştırabiliyor. GPU tarafında ise 600MHz'de çalışan dört çekirdekli ARM
MaliT628MP4 karşımıza çıkıyor.
Kısaca
özetlemek gerekirse Huawei Honor 6'nın işlemcisi, Galaxy S5'in Exynos
işlemcisiyle büyük oranda benzer. Aralarında 4 temel fark bulunuyor;
- Galaxy
S5'teki Exynos 5422 işlemcisinin Cortex-A15 çekirdekleri 1.9GHz ile daha hızlı.
-
Samsung'un işlemcisi 4 değil 6 çekirdekli grafik işlemci kullanıyor. Her ne kadar Kirin 920'nin grafik işlemcisi %13
daha yüksek saat frekansında olsa da fark hissedilir seviyede.
- Exynos
5422, daha hızlı bellekler ile daha yüksek bantgenişliğinden istifade ediyor.
- Exynos
5422'nin video motoru, 2K videoları işleyip çözmleyebiliyor, Kirin 920 ise Full
HD.
Şu an
ekranlara gelen tablo, Kirin 920 işlemcili Huawei Honor 6'nın sentetik
testlerdeki durumunu yansıtıyor. Ortaya çıkan değerler oldukça iyi. Honor 6
sınıfındaki en hızlı cihaz olmasa da skorları hayli yüksek. Burada işlemci
mimarisini baz alacak olursak, GeekBench 3'ün tek çekirdek skoru Snapdragon 801
ailesinin gerisinde kaldığını, ama çok çekirdek skoru 8 çekirdeğin etkisi ile
daha iyi bir noktada olduğunu gösteriyor. Genel sistem değerlendirmesi yapan
testlerde ise grafik birimi zayıf halkayı meydana getiriyor.
Oyunlara
geçelim isterseniz, genel olarak oyun deneyimi iyi düzeyde. Ascend Mate 7 ile
kıyasladığımızda Honor 6 kesinlikle daha iyi bir oyun deneyimi sunarak fark
yaratıyor. Burada ilginç bir şekilde Honor 6'nın daha küçük kasasına rağmen
Ascend Mate 7'nin aksine thermal throttling sorunu yaşamamasının etkisi büyük.
Açıkçası oyun performansı alan kişiyi tatmin eder etmesine ama böylesi bir cihazdan beklentim biraz daha
yüksek idi. Thermal throttling yani ısınmaa bağlı olarak işlemcinin yavaşlaması
problemi için yaptığım stabilite testinin ortaya koyduğu sonuç tablosu da
sistemin kararlığını gözler önüne serecek türden.
Çoklu ortam
yeteneklerine gelecek olursak, ilk etapta ekranın kalitesine göz atalım. Japon Display
Üretimi panel oldukça iyi iş çıkarıyor. Hem renk üretimi hem de görüş açıları
güzel, keskinlik iyi ve sunduğunu görüntüler genel amaçlı kullanım için ideal.
Buradan yola çıkarak video performansı da genel olarak başarılı olan cihazın
ses yetenekleri stereo hoparlör sistemine sahip telefonlar kadar olmasa da, alıcısını belli ölçüde tatmin eder. Ancak
büyük beklentiler içerisine de girmemek gerekiyor.
GPS söz
konusu olduğunda ise farklı noktalardaki soğuk başlatma testlerinde cihazın
hızlı bir şekilde uyduları görmeye başladığını ve hızlı konum bilgisi
sağladığını gözlemledim. GLONASS desteği de sunan GPS kontrolcüsü ile konum
belirlemede yetenekli bir telefon olduğunu söyleyebilirim.
Peki
telefon ısınıyor muı ? Yoğun kullanım senaryolarında Honor 6 hemen her telefon
gibiısınmasına ısınıyor ancak aşırı
rahatsızlık verecek boyutta olmadığını da söylemeliyim. Tabi ki daha fazla
donanıma sahip olup daha iyi ısı profiliyle gelen telefonlar da yok değil.
Gelelim son
önemli sorunun yanıtını aramaya yani Huawei Honor 6'nın pil performansını
irdelemeye. Bu konuda sizleri aydınlatabilmek adına farklı platformlar ile
çeşitli pil analizleri ve alternatif kullanım senaryolarındaki tipik tüketim
değerlerini baz aldım. Ortaya çıkan tablo itibariyle 3D grafik yani oyunlar söz
konusu olduğunda 4 saat, video izlemede 12 saat, internet gezintilerinde ise 11
saat boyunca cihazı kullanabiliyorsunuz. Yalnız bu değerlerin uçak modunda elde
edildiğini de belirteyim. Hücresel ağ bağlantısıyla birlikte süre azalacaktır,
buna kendinizi şimdiden hazırlayın derim. Ortalama bir kullanıcı için durumu
değerlendirdiğimizde ise Honor 6 tam şarjda, 3G ve senkronizasyonlar açık
olarak.
Huawei
Honor 6'yı artı ve eksileriyle birlikte değerlendirmiş olduk. Peki bu telefonu
almaya değer mi ? Ülkemizde en azından bu video tarihi itibariyle 1200TL civarı
fiyatla çıkacak olan Honor 6, kendi fiyatsegmenti için hiç fena görünmüyor. 3GB RAM, microSD kart desteği,
başarılı ekranı, büyük pili ve tatminkar kamerasıyla öne çıkarken, zayıf tarafı
ise kullandığı işlemcinin grafik yönünün zayıf olması. Bir de yazılım
güncellemesi konusu var, Honor 6'nın Avrupa'da ne zaman Android 5.0 Lollipop
alacağı henüz bilinmiyor. Kesin olan bir şey varsa, bu telefon kullanıcısını
üzmez ama satın almak isteyenlerin, cihazın eksi yönlerini de hafızalarında
tutmasında fayda var. Sözün özüyse, malzeme kalitesini ayrı tutarsak performans
olarak ben Honor 6'yı, Ascend Mate 7'ye kıyasla daha başarılı buldum.
Honor 6 resmi web sitesinde ekran oranını farklı gösteriliyor ve bende sizinkinden farklı biliyorum sanırım bir yanlışlık söz konusu.
(Compact design with a 2.86 mm ultra-thin frame and a 75.7% screen-to-body ratio)
Ayrıca biliyorsunuz rekabetçi fiyatlar nedeni ile Huawei birde TRT bandrol vergisi ödememek için telefonlarına radyo uygulaması koymuyor fakat uygulama APK'sını indirip bu özelliğe kolayca kavuşulabiliyor. Bunu belirtmekte fayda var.
Merhaba,
İncelemeyi beğendiğinize sevindim, arka planda çok emeğim var takdir görmesi güzel.
Ekran oranı konusunda her kaynakta farklı veri geçiyor, GSM Arena da benim gibi %70 civarı bilgi vermiş.
Kesin olan şu ki, ekranın kasaya oranı olarak en iddialı telefonlardan biri değil, kaldı ki bu bir istatistiki veri agresif bir orana sahip değilse cihaz, gerisi çok önemli olmuyor analizlerde.
Radyo olayınca gelince, bahsettiğinz yöntemin yasallığı da tartışmaya açık. Hatta sırf bu yüzden Huawei'in radyo özelliğini açılamayacak şekilde kapattığını öğrendim, yani bunu söyleyen ben değilim, Huawei Türkiye.
Teşekkür ederim.
elinize sağlık, emek verip incelemede bulunmuşsunuz.