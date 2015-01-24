Huawei Honor 6 akıllı telefon video inceleme "Huawei'in iddialı telefonu mercek altında"

Herkese merhaba arkadaşlar ben Erdi Özüağ. Her zaman olduğu gibi yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu defa inceleme konuğumuz Huawei Honor 6..

Ascend serisi akıllı telefon modelleriyle tanıdığımız Huawei, Xiaomi ve Meizu gibi uygun fiyata iyi telefon sunan rakiplerine karşı Honor serisini hazırlamıştı.Huawei marka kimliğinin geri planda olduğu Honor serisinin güçlü üyesi Honor 6, teknik özellik seviyesinde de dikkat çeken bir telefon.

5-inç büyüklüğündeki Full HD ekranı Japon Display üretimi IPS panel kullanan telefon, Huawei'in kendi geliştirdiği 8 çekirdekli Kirin 920 işlemcisinden güç alıyor. 3GB DDR3 bellek ile donatılan Honor 6, 16GB ve 32GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile geliyor ve microSD kart desteği ile kapasitesini arttırabiliyor.

Sony sensör kullanan arka kamerası 13MP, ön kamerası ise 5MP çözünürlüğünde olan telefon, 3100mAh kapasiteli pilden gücünü alıyor. MicroSIM kart ile çalışan Honor 6, Android 4.4.2 üzerinde Huawei'e ait Emotion UI 2.3 arayüzünü kullanıyor.

Teknik özellik seviyesinde dikkatimi çeken iki önemli eksik bulunuyor: 802.11ac WiFi standardının desteklenmemesi ve FM Radyo özelliğinin kapalı olması. Huawei Honor 6'nın elimdeki test örneği kutusuz geldiği için, kutu içeriği malesef gösteremiycem dolayısıyla şimdi isterseniz tasarım detaylarıyla videomuza devam edelim.

Huawei Honor 6 genel görünümü itibariyle ben de adeta "deja vu" etkisi yarattı. Ortaya çıkan profil, hem önyüz, hem de arka kısım için oldukça tanıdık. Teşbihte hata olmaz diyerek önden bakıldığında Sony Xperia Z ailesi, arkadan bakıldığında ise iPhone 4s havası taşıdığını söyleyebilirim. Açıkçası akıllı telefon dünyası için rüştünü ispatlamış iki farklı tasarım dilinden esinlenilerek ortaya başarılı bir sonucun çıkartıldığını s öyleyebilirim. 7.5mm kalınlığında ve 130 gram ağırlığında olan telefonun mobilitesi de oldukça yüksek. En önemli tasarım kriterlerinden birisi olarak Huawei Honor 6, tek elle kullanıma yatkın yapısıyla benden kocaman bir artı puan almayı başardı.

Tasarım olarak bir başka önemli hamle ise, Ascend serisinin aksine Huawei logosuna yer verilmeyerek ön kısımda temiz bir görüntü yakalanmış olması. Şirkete ait tek belirti, arka alt bölüme ufakça yazılan "Powered By Huawei" ifadesi. Özellikle büyükçe yazılan Honor logosu, şirketin bu seriyi alt marka olarak konumlandırmak istediğinin bir başka önemli göstergesi. Konumu itibariyle erişimin kolay olduğu güç butonu kullanım kolaylığı sağarken, hemen altındaki kapağı çıkartarak SIM ve microSD kart slotlarıne erişebiliyorsunuz. Bu arada yeri gelmişken, telefonun 128GB kapasiteli microSD kartlarla çalışabildiğini de sizlerle paylaşmak isterim. Sanal butonlarla yönetilen Huawei Honor 6'nın tasarım konusundaki en zayıf yanı ise kayıp düşmeye meğilli olmasının yanında kolayca çizilebilen parlak arka yüzeyi.

Honor 6, Huawei'in Emotion UI adını verdiği kendi özel arayüzünün 2.3 sürümünü kullanıyor. Bu açıdan Çin merkezli şirketin en güncel yazılımına sahip olmadığını söyleyebilirim zira Ascend Mate 7, Emotion UI 3.0 ile geliyor. Öyle zannediyorum ki Android 5.0 ile birlikte Honor 6 da Emotion UI arayüzünün en yeni versiyonundan istifade etmeye başlayacaktır.

Dinamik olarak değişen duvar kağıtları ve hızlı erişim sağlayan kısayol ikonlarıyla bezenmiş kilit ekranını geçerek ana ekrana ulaşıyoruz. Diğer arayüzlerden farklı olarak Emotion UI için, ana ekran demek her şey demek. Aynı IOS işletim sisteminde olduğu gibi Emotion UI'da da bir app drawer yani uygulama alt menüsü bulunmuyor. Bütün uygulamalar ana ekranlara serpiştiriliyor. İşte bu noktada kullanım estetiğini geliştirmek isteyen Huawei, ekranlar arası geçişleri efekt seviyesinde özelleştirmenize olanak tanıyor. Hem bu açıdan hem de bazı diğer özellikleri dikkate aldığımda, Emotion UI arayüzünün, IOS 7 öncesini akıllara getirdiğini söyleyebilirim. Tabi diğer Çinli üreticiler gibi arayüzünde tema desteği sunan Huawei, kişiselleştirmeye de önem veriyor. Arayüz seviyesinde genel olarak hızlı çalışan telefon, 3GB RAM'in de etkisiyle şişme gibi bir takım sorunları yaşamıyor. Telefonun genel olarak en sık kullanacağımız uygulamaları karmaşık olmayan arayüz sayesinde sıkıntı yaşanmadan kullanılabiliyor. Galeri uygulamasında farlı kategoriler altındaki klasörler ile çektiğiniz fotoğrafları görebilir, hızlıca diğerine geçebilir veya dahili düzenleyici ile bir takım efektler uygulayabilirsiniz. Diğer üreticilerin çözümlerine göre biraz basit kalsa da Google'ın kendi fotoğraflar uygulaması gibi alternatifler ile bu alan geliştirilebilir. Müzik uygulaması için de genel olarak benzer şeylerden bahsedebiliriz, çok fazla alt özelliği yok ama işlevsel. Samsung'da olduğu gibi müzikleri ruh halinize göre kategorize edebiliyor, yatakta müzik dinliyorsanız uyuma olasılığınıza karşı müzik çaların belli bir süre sonra otomatik kapanmasını sağlayabiliyorsunuz, hiç fena değil. Telefonun video oynatma yeteneklerini de sizler için ayrıca test ettim. Genel olarak sorunsuz bir deneyim söz konusu ama HEVC ve AVC kodekleriyle hazırlanmış videoların gösteriminde, ses ya da görüntü seviyesinde bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Bir kısmı alternatif medya oynatıcıları ile çözülebilir lakin standart olarak böyle bir tablo ile karşı karşıya kalacaksınız. İnternet performansı da böylesi bir cihazdan beklediğimiz üzere oldukça akıcı. Üst seviye donanımsal özelliklerin buradaki etkisi yadsınamayacak seviyede yüsek. Gerek sayfa yüklenme süresi gerekse de sekmeler arası geçiş oldukça rahat. Telefonun arama menüsü sade ve kullanışlı. Görüşme kalitesine gelince farklı gürültü seviyesine sahip ortamlardaki denemelerimde sıkıntısız bir şekilde sesimi iletip aynı şekilde karşı tarafı duyabildim. Bu konuda kullanıcısını güvensizliğe sevk eden bir yönü bulunmuyor. Ayrıca isterseniz telefon görüşmenizin kaydını da alabiliyorsunuz. Klavyeden bahsetmeden geçmek olmaz. Emotion UI arayüzünün kendi özel klavyesi olsa da, Türkçe desteği bulunmadığı için Huawei Honor, Google'ın standart Android klavyesi ile bizleri selamlıyor. Bu klavye pek çok kişi için yeterli olmakla birlikte, fazlasını isteyenler Play Store'daki farklı alternatifleri deneyebilirler. Huawei Honor 6'nın ayarlar menüsündeki öne çıkan bazı detaylarını da sizlere göstermek istiyorum. E ğer isterseniz sadece ana sayfa yapısına geçiş yaparak telefonu daha basit, ama kullanımını daha kolay hale getirebilir, ekran bölümünde cihazın renk sıcaklığını tayin edebilir, ses kısmında cihazın farkını hissetmesi her koşulda çok kolay olmayan DTS özelliğini açıp kapatabilir güç bölümünde ise farklı batarya kullanım profillerinden herhangi birisini tercih edebilirsiniz.

Özellikle şarjınız bitmek üzere olduğunda, süper modunu aktif ederek sadece arama ve sms özelliklerini canlı tutup diğer tüm fonksiyonları kapatarak ekstra pil süresi elde edebilirsiniz. Huawei Honor 6 ayrıca güç kullanımı yapan uygulamaları takip ederek sizi analiz sonuçları verebiliyor. Tüm bunlara ek olarak Honor 6'da ekran koruma modu denen bir başka özellik daha bulunuyor. Bu özelliği aktif ettiğinizde cihaz yeniden başlıyor ve ekran çözünürlüğünü 1080p'den 720p'ye düşürerek hem pil süresini arttırırken, RAM yönetimine bağlı performans gelişimi de oluyor. Bir de kolay erişim düğmesi var, ekrana yerleşene bu düğme ile bir takım özelliklere hızlı erişim sağlayabiliyorsunuz.

Huawei Honor 6, Sony'nin IMX214 sensörü üzerinde diyafram değer F2.0 olan 28mm geniş açılı lense sahip kamerasıyla görüntüleme konusunda iddialı. Arayüzüne bakacak olursak eğer, standart kamera uygulaması temel özellikleri yalın bir şekilde karşınıza getiriyor.

Ön tanımlı çekim modlarına sahip olan kamerayı, eğer arzu ederseniz ses butonlarını deklanşör butonu olarak atayıp kullanabiliyorsunuz. Fotoğraf kaydı olarak 13MP çözünürlükte 4:3 , 10MP çözünürlükte ise 16:9 formatta kayıt yapan kamera, video tarafında ise 4K çekemiyor. 1080p çözünürlüğünde kayıt yapan kamera, HDR video çekmek yada beauty mode ile video isterseniz çözünürlüğü 720p'ye düşürüyor.

Huawei Honor 6 Kamerasının Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) Özelliği

1080p çözünürlüğünde saniyede 24 Megabit bitrate yoğunluğu ve 96 kilobit stereo ses ile kayıt yapan kamera, 720p'de hem HDR hem de elektronik stabilziasyon açık olduğunda ise bitrate değerini 14.4 Megabite düşürüyor ki bu da kaliteyi etkiliyor. Bu durum kullanılan sensörden ziade, Huawei'in Kirin 920 işlemcisindeki görüntü sinyal biriminin yeterli bantgenişliğine sahip olamamasından kaynaklanıyor.



Huawei Honor 6 Fotoğraf Örneği Huawei Honor 6'nın kamerasını özellikle fotoğraf kalitesi olarak oldukça başarılı buldum. Hem gün ışığında hem de düşük ışık koşullarında gerçekten kullanıcısnı mutlu edecek sonuçlar ortaya koyuyor. Kesin olan şu ki, bu telefonu satın alacak kullanıcı kamera performansından memnun kalacaktır diye düşünüyorum. Ön kamera sınıfındaki en iyisi değil ama iş görüyor, özçekim yapabilir ve paylaşabilirsiniz. Video tarafı ise kameranın zayıf yanı, Huawei'in bu konuda ilerleme kaydetmesi gerekiyor. Hem donanım hem de yazılımsal özellikler seviyesinde. Kamera konusunda eksileri olmakla birlikte benden olumlu puan alan Honor 6'yı terletmenin vakti geldi diye düşünüyorum. Performans testlerine geçmeden önce hızlıca işlemcisine göz atalım isterseniz. Honor 6'ya güç veren Kirin 920 işlemcisi, Samsung'un Exynos işlemcileri gibi 8 çekirdekli yapıya sahip. İki kümeden oluşan işlemcinin bir kümesi 1.3GHz hızında çalışan dört adet Cortex-A7 çekirdeğinden diğeri ise 1.7GHz hızında çalışan dört adet Cortex-A15 çekirdeğinden oluşuyor. HMP aktif olan çip, bu sayede uyumlu koşullarda 8 çekirdeği aynı anda çalıştırabiliyor. GPU tarafında ise 600MHz'de çalışan dört çekirdekli ARM MaliT628MP4 karşımıza çıkıyor. Kısaca özetlemek gerekirse Huawei Honor 6'nın işlemcisi, Galaxy S5'in Exynos işlemcisiyle büyük oranda benzer. Aralarında 4 temel fark bulunuyor; - Galaxy S5'teki Exynos 5422 işlemcisinin Cortex-A15 çekirdekleri 1.9GHz ile daha hızlı.



- Samsung'un işlemcisi 4 değil 6 çekirdekli grafik işlemci kullanıyor. Her ne kadar Kirin 920'nin grafik işlemcisi %13 daha yüksek saat frekansında olsa da fark hissedilir seviyede. - Exynos 5422, daha hızlı bellekler ile daha yüksek bantgenişliğinden istifade ediyor. - Exynos 5422'nin video motoru, 2K videoları işleyip çözmleyebiliyor, Kirin 920 ise Full HD. Şu an ekranlara gelen tablo, Kirin 920 işlemcili Huawei Honor 6'nın sentetik testlerdeki durumunu yansıtıyor. Ortaya çıkan değerler oldukça iyi. Honor 6 sınıfındaki en hızlı cihaz olmasa da skorları hayli yüksek. Burada işlemci mimarisini baz alacak olursak, GeekBench 3'ün tek çekirdek skoru Snapdragon 801 ailesinin gerisinde kaldığını, ama çok çekirdek skoru 8 çekirdeğin etkisi ile daha iyi bir noktada olduğunu gösteriyor. Genel sistem değerlendirmesi yapan testlerde ise grafik birimi zayıf halkayı meydana getiriyor. Oyunlara geçelim isterseniz, genel olarak oyun deneyimi iyi düzeyde. Ascend Mate 7 ile kıyasladığımızda Honor 6 kesinlikle daha iyi bir oyun deneyimi sunarak fark yaratıyor. Burada ilginç bir şekilde Honor 6'nın daha küçük kasasına rağmen Ascend Mate 7'nin aksine thermal throttling sorunu yaşamamasının etkisi büyük. Açıkçası oyun performansı alan kişiyi tatmin eder etmesine ama böylesi bir cihazdan beklentim biraz daha yüksek idi. Thermal throttling yani ısınmaa bağlı olarak işlemcinin yavaşlaması problemi için yaptığım stabilite testinin ortaya koyduğu sonuç tablosu da sistemin kararlığını gözler önüne serecek türden. Çoklu ortam yeteneklerine gelecek olursak, ilk etapta ekranın kalitesine göz atalım. Japon Display Üretimi panel oldukça iyi iş çıkarıyor. Hem renk üretimi hem de görüş açıları güzel, keskinlik iyi ve sunduğunu görüntüler genel amaçlı kullanım için ideal. Buradan yola çıkarak video performansı da genel olarak başarılı olan cihazın ses yetenekleri stereo hoparlör sistemine sahip telefonlar kadar olmasa da, alıcısını belli ölçüde tatmin eder. Ancak büyük beklentiler içerisine de girmemek gerekiyor. GPS söz konusu olduğunda ise farklı noktalardaki soğuk başlatma testlerinde cihazın hızlı bir şekilde uyduları görmeye başladığını ve hızlı konum bilgisi sağladığını gözlemledim. GLONASS desteği de sunan GPS kontrolcüsü ile konum belirlemede yetenekli bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Peki telefon ısınıyor muı ? Yoğun kullanım senaryolarında Honor 6 hemen her telefon gibi ısınmasına ısınıyor ancak aşırı rahatsızlık verecek boyutta olmadığını da söylemeliyim. Tabi ki daha fazla donanıma sahip olup daha iyi ısı profiliyle gelen telefonlar da yok değil. Gelelim son önemli sorunun yanıtını aramaya yani Huawei Honor 6'nın pil performansını irdelemeye. Bu konuda sizleri aydınlatabilmek adına farklı platformlar ile çeşitli pil analizleri ve alternatif kullanım senaryolarındaki tipik tüketim değerlerini baz aldım. Ortaya çıkan tablo itibariyle 3D grafik yani oyunlar söz konusu olduğunda 4 saat, video izlemede 12 saat, internet gezintilerinde ise 11 saat boyunca cihazı kullanabiliyorsunuz. Yalnız bu değerlerin uçak modunda elde edildiğini de belirteyim. Hücresel ağ bağlantısıyla birlikte süre azalacaktır, buna kendinizi şimdiden hazırlayın derim. Ortalama bir kullanıcı için durumu değerlendirdiğimizde ise Honor 6 tam şarjda, 3G ve senkronizasyonlar açık olarak. Huawei Honor 6'yı artı ve eksileriyle birlikte değerlendirmiş olduk. Peki bu telefonu almaya değer mi ? Ülkemizde en azından bu video tarihi itibariyle 1200TL civarı fiyatla çıkacak olan Honor 6, kendi fiyat segmenti için hiç fena görünmüyor. 3GB RAM, microSD kart desteği, başarılı ekranı, büyük pili ve tatminkar kamerasıyla öne çıkarken, zayıf tarafı ise kullandığı işlemcinin grafik yönünün zayıf olması. Bir de yazılım güncellemesi konusu var, Honor 6'nın Avrupa'da ne zaman Android 5.0 Lollipop alacağı henüz bilinmiyor. Kesin olan bir şey varsa, bu telefon kullanıcısını üzmez ama satın almak isteyenlerin, cihazın eksi yönlerini de hafızalarında tutmasında fayda var. Sözün özüyse, malzeme kalitesini ayrı tutarsak performans olarak ben Honor 6'yı, Ascend Mate 7'ye kıyasla daha başarılı buldum.