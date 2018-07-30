Huawei Mate 20 Pro geliyor l Mobilite

Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Huawei'in yeni nesil amiral gemisi Mate 20 Pro'dan Google Pixel 3 XL'ye ve fiyatı merak edilen Galaxy Note 9'a kadar önemli gelişmeler yorumlanıyor.

Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Mesut Çevik ve Erdi Özüağ, Huawei'in yeni nesil amiral gemisi olacak Mate 20 Pro başta olmak üzere Xiaomi'nin uygun fiyatlı yeni amiral gemi telefonundan Samsung Galaxy Note 9'un fiyatına kadar gündemdeki gelişmeleri değerlendiriyorlar.