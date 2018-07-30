Huawei Mate 20 Pro geliyor l Mobilite

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Huawei'in yeni nesil amiral gemisi Mate 20 Pro'dan Google Pixel 3 XL'ye ve fiyatı merak edilen Galaxy Note 9'a kadar önemli gelişmeler yorumlanıyor.
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Mesut Çevik ve Erdi Özüağ, Huawei'in yeni nesil amiral gemisi olacak Mate 20 Pro başta olmak üzere Xiaomi'nin uygun fiyatlı yeni amiral gemi telefonundan Samsung Galaxy Note 9'un fiyatına kadar gündemdeki gelişmeleri değerlendiriyorlar.
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Mate 10 pro, P20 pro dan daha iyi herşeyiyle....
Bugün mate de alsanız, yeni çıkacak dev ekranlı iphoneda alsanız iş içerik üretmeye gelince, kalemin size sunduklarını bu modellerde bulamayacaksınız. İnsan cebinde böyle büyük ve görece ağır bir telefon taşıyınca, tüm işini ondan halletmek istiyor. E bunun için de note serisi biçilmiş kaftan. Üstelik aksesuar genişliği ve bu aksesuarların sunduğu esneklik de yabana atılır cinsten değil. Bugün ek aparatlarla telefonu pcye çevirebiliyorsunuz. Evet bunu örneğin mate 10 proda da yapabiliyorsunuz ama samsungun istasyonu, insanlara daha fazla aygıt bağlama imkanı sunuyor.
Sonuç olarak note serisi biraz heyecanını kaybetmeye başlamış olsa da kemik kitlesi nedeniyle var olmaya devam edecektir. Samsungun serinin fiyatını düşürmesi de beklenmemeli çünkü, fiyat aynı zamanda prestijdir ve note serisi, marka içerisinde en prestijli serilerden biridir. Hatta android dünyasında da prestijli bir konumdadır desek, yanlış olmayacaktır.
ve USPA kıyafet sponsoru mu Mobilitenin? Neden ikinizde hep USPA giyiyorsunuz?