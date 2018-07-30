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Huawei Mate 20 Pro geliyor l Mobilite

9 ay
18b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Huawei'in yeni nesil amiral gemisi Mate 20 Pro'dan Google Pixel 3 XL'ye ve fiyatı merak edilen Galaxy Note 9'a kadar önemli gelişmeler yorumlanıyor.
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Mesut Çevik ve Erdi Özüağ, Huawei'in yeni nesil amiral gemisi olacak Mate 20 Pro başta olmak üzere Xiaomi'nin uygun fiyatlı yeni amiral gemi telefonundan Samsung Galaxy Note 9'un fiyatına kadar gündemdeki gelişmeleri değerlendiriyorlar. 

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imsomnia 9 ay en beğenilen
nike mı giysinler
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cabriyo 9 ay
hoş geliyorda geç geliyor. şu samsung dışında bir telefon alim dedim bekledim mate 20 proyu derken krizdir boykottur şimdi vestele casper e bakıyoruz yerli malına destek diye.
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kymelria 9 ay
asphalt 9 p20 proda kirin den dolayı sıkıntı oluyor demişsiniz fakat mate 10 proda en kaliteli grafikte sıkıntısız oynuyorum
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bahtiyar64 9 ay kymelria
Katılıyorum,
Mate 10 pro, P20 pro dan daha iyi herşeyiyle....
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yunusaticioglu 9 ay
olursa yüz okuma özelliği olabilmesi için sadece ön kamera yeterli değil sensörler için de alan lazım
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nightsoldier 9 ay
Note serisi için Erdi beyin söylediği şey çok doğru. Tıpki iphoneda olduğu gibi, sadece ama sadece note alan kemik bir kitle var. Bunun en büyük nedeni ise, büyük ekranı sadece tüketmek için değil, kalem vasıtasıyla üretmrk için de kullanılabiliyor oluşudur. Bu husus, note serisini diğerlerinden ayırıyor. Bu anlamda bu fiyatlara alıcı bulacaktır.
Bugün mate de alsanız, yeni çıkacak dev ekranlı iphoneda alsanız iş içerik üretmeye gelince, kalemin size sunduklarını bu modellerde bulamayacaksınız. İnsan cebinde böyle büyük ve görece ağır bir telefon taşıyınca, tüm işini ondan halletmek istiyor. E bunun için de note serisi biçilmiş kaftan. Üstelik aksesuar genişliği ve bu aksesuarların sunduğu esneklik de yabana atılır cinsten değil. Bugün ek aparatlarla telefonu pcye çevirebiliyorsunuz. Evet bunu örneğin mate 10 proda da yapabiliyorsunuz ama samsungun istasyonu, insanlara daha fazla aygıt bağlama imkanı sunuyor.
Sonuç olarak note serisi biraz heyecanını kaybetmeye başlamış olsa da kemik kitlesi nedeniyle var olmaya devam edecektir. Samsungun serinin fiyatını düşürmesi de beklenmemeli çünkü, fiyat aynı zamanda prestijdir ve note serisi, marka içerisinde en prestijli serilerden biridir. Hatta android dünyasında da prestijli bir konumdadır desek, yanlış olmayacaktır.
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m.can123 9 ay
Diğer ülkelerde böyle kampanyalar yapabiliyorlar. Bizde vergiler sağ olsun adamlar telefonu bile o fiyatlara satamıyorlar. Nerde televizyon vermek nerde 300 dolar üstüne satmak :D
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silversmith 9 ay
Note 9 ve 6500TL fiyat? Eğer bu fiyattan satışa sunulursa, Note 8 hele hele de S9+ (Donanımı bire bir aynı olması bekleniyor) daha mantıklı olur. Kendi ürün gamınla çelişkili bir fiyat politikası beklemiyorum. Çıkış fiyatı hediyelerle birlikte 6.499TL diye duyurulup sonra satışa çıkmadan hediyeleri iptal edip fiyatı 5.999TL'ye çekeceklerdir diye tahmin ediyorum. Ölümü gösterip, sıtmaya razı tutma taktiği. Bakalım tahminim tutacak mı.
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imsomnia 9 ay en beğenilen
nike mı giysinler
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Nike 9 ay imsomnia
Yok adidas.
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Nike 9 ay
Note serisi eski popülaritesini kaybetti maalesef çok fazla rakibi var.
ve USPA kıyafet sponsoru mu Mobilitenin? Neden ikinizde hep USPA giyiyorsunuz?
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