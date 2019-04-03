Huawei Mate X ön inceleme: Hızlı, güzel ve donanımlı

Katlanabilir telefon yarışında rekabet artıyor. Mobil Dünya Kongresi'nde gövde gösterisi yapan ancak fuar kapsamında gazetecilere pek verilmeyen Huawei Mate X'in ön incelemesi.

Ocak ayında düzenlenen CES 2019 Fuarı'nda Royole firmasının Flex Pai adını verdiği katlanabilir telefonunu kullanmış ve ilk izlenimlerimi hazırladığım video ile siz sevgili dostlara aktarmıştım. Aradan geçen süre zarfında Samsung ve Huawei de piyasaya sürecekleri katlanabilir telefon modellerinin tanıtımını yaptı. Her ne kadar Samsung katı bir tutum ile Galaxy Fold adını verdiği telefonunu kimseye tecrübe ettirmezken, Huawei tarafı biraz daha farklı bir politika izliyor.

Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtımı yapılan Mate X'i geçtiğimiz haftalarda P30 Pro lansmanında şirket CEO'su Richard Yu'nun elinde görünce, kendisini ikna ederek kısa bir süre kullanma şansı yakaladım. Bizzat kendi telefonu olduğu için örneğin bir Flex Pai kadar detaylıca test etme ve deneyimleme şansım olmasa da cihazı aldım biraz kullandım ve birkaç görüntüsünü çekme şansım oldu zannedersem bu açıdan da her iki cihazı kullanma fırsatına erişmiş oldum.

Bu video kapsamında hem telefondan ve izlenimlerinden hem de tercih edilen tasarım dili ve sunulan donanımsal özellikler kapsamında Huawei Mate X ile Samsung Galaxy Fold'un da genel bir kıyaslamasını yapmaya çalıştım, umarım beğenirsiniz. Bu arada bana soracak olursanız katlanabilir telefonlar ilk etapta bütçe sınırı olmayan teknoloji tutkunları için yeni bir oyuncak olacak ancak geniş kitlelere ulaşması için fiyat dışında olgunlaşması gereken eksikler var.