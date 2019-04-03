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Huawei Mate X ön inceleme: Hızlı, güzel ve donanımlı

1 ay
24,2b
2
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Katlanabilir telefon yarışında rekabet artıyor. Mobil Dünya Kongresi'nde gövde gösterisi yapan ancak fuar kapsamında gazetecilere pek verilmeyen Huawei Mate X'in ön incelemesi.
Ocak ayında düzenlenen CES 2019 Fuarı'nda Royole firmasının Flex Pai adını verdiği katlanabilir telefonunu kullanmış ve ilk izlenimlerimi hazırladığım video ile siz sevgili dostlara aktarmıştım. Aradan geçen süre zarfında Samsung ve Huawei de piyasaya sürecekleri katlanabilir telefon modellerinin tanıtımını yaptı. Her ne kadar Samsung katı bir tutum ile Galaxy Fold adını verdiği telefonunu kimseye tecrübe ettirmezken, Huawei tarafı biraz daha farklı bir politika izliyor. 
Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtımı yapılan Mate X'i geçtiğimiz haftalarda P30 Pro lansmanında şirket CEO'su Richard Yu'nun elinde görünce, kendisini ikna ederek kısa bir süre kullanma şansı yakaladım. Bizzat kendi telefonu olduğu için örneğin bir Flex Pai kadar detaylıca test etme ve deneyimleme şansım olmasa da cihazı aldım biraz kullandım ve birkaç görüntüsünü çekme şansım oldu zannedersem bu açıdan da her iki cihazı kullanma fırsatına erişmiş oldum.
Bu video kapsamında hem telefondan ve izlenimlerinden hem de tercih edilen tasarım dili ve sunulan donanımsal özellikler kapsamında Huawei Mate X ile Samsung Galaxy Fold'un da genel bir kıyaslamasını yapmaya çalıştım, umarım beğenirsiniz. Bu arada bana soracak olursanız katlanabilir telefonlar ilk etapta bütçe sınırı olmayan teknoloji tutkunları için yeni bir oyuncak olacak ancak geniş kitlelere ulaşması için fiyat dışında olgunlaşması gereken eksikler var. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ardicli2000 1 ay en beğenilen
Katlanma kısmında ekranda oluşan buruşma etkisi gözüme takıldı çok...
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barthobel 1 ay
@Speed-Step yav kardeşim şu adamı bi kursa gönderin, etkin iletişim tekniği falan gönderin, yada arada nefes alması gerektiğini söyleyin dakikada 5000 kelime kullanma zorunluluğu yok adam konuşurken ben yoruluyorum yav tane tane anlatsın şunları
@Speed-Step yav kardeşim şu adamı bi kursa gönderin, etkin iletişim tekniği falan gönderin, yada arada nefes alması gerektiğini söyleyin dakikada 5000 kelime ku...
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smart1978 1 ay
Samsung Fold daha elegans ve premium duruyor. Huawe Mate X te ise ucuz tablet hissi vermektedir. Plastik ekran katlaninca yirtilmalara kilcal ciziklere maruz kalacaktir. Samsung daha once teslimat edecektir. Huawei pratikte cok gec piyasaya sokacaktir.
Samsung Fold daha elegans ve premium duruyor. Huawe Mate X te ise ucuz tablet hissi vermektedir. Plastik ekran katlaninca yirtilmalara kilcal ciziklere maruz ka...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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dji64 1 ay yeni yorumcu
herkesin şuan satişta olsa sipariş etmek istediği bi ürün.ortasinin buruşuk olması pek hos değil.yinede elime alıp 10 dakika inceleyebilmek isterdim.erdi abi bile çok zor ulaştiysa bu cihaza bizim hic sansimiz yok
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sendemail 1 ay
Erdi Özüağ sektördeki en iyi editör kardeşim ,donanımhaberi Erdi ve forum kısmı için takip edşyor bir çok kişi
sen adamı yakalayamıyorsan kendini geliştir ...
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H34RTL3SS 1 ay
kendini onaran yeterli olgunluğa ulaşmış bir malzeme ile üretilmeli ayrıca buruşuyor gibi sanki büyük bir dez avantaj
xiaomi'nin modeli en güzeli huawei de baya güzel ama samsun bu işi kıvıramamış "henüz"
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muammer816 1 ay
çok yeni ve enteresan bir teknoloji.şimdi beğenmiyoruz belki ama ileride hepimizin cebinde bunlar olacak gibi duruyor :) şimdiki kullandıklarımız ise eski nokia 3310'lar gibi mazide kalacaklar.
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muratkaya 1 ay
Katlanabilen telefonlar benim dertlerime de katlanabilirse alırım.
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dostum kertenkele 1 ay
Kullanılabilir olması yıllar sürecek bir teknoloji.
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Barbaroscakir 1 ay
İnceleme için teşekkürler.
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experienced 1 ay
Nefes almadan konuşuyor diyen arkadaşlar, sanırım video akıcı olsun diye edit yapıldığının farkında değiller
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teknokaptan 1 ay
Erdi bey yine beni şaşırtmadiniz video yeni sandım ama depoda saklayıp sonra çıkarıp satmak iyi bir stokcusunuz ama ben yine ilk sahnede videoyu durdurup bu yorumu yazıp kapatıyorum valla ne diyip mesut bey daha iyi onun videolarını izliyorum.
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1ses1 1 ay
Erdi bütün videolarını incelemerini takip ederim ama bu sefer gerçekten yoruldum seni izlerken. Bir soluklan kardeşim. Umarım dikkate alırsın.
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