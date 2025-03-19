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    Katlanır telefon tavsiyesi isteyenlere en iyi katlanabilir telefonlar (2025)

    Katlanır telefonlar, 2'ye 3'e katlanabilir olmalarıyla eşsiz kullanım sunuyorlar. Peki, en çok tutulan marka hangisi? En iyi katlanan telefon modelleri & fiyatları burada.

    Katlanabilir telefonların dünyası büyüyor, aralarından seçim yapılabilecek çok fazla model var. Şu anda ana akımda iki tür katlanan telefon var; Ufak tablete dönüşen kitap gibi açılıp kapatılan telefonlar ve katlanan kapaklı cihazlar. İki formda da etkileyici modeller var. İnceliğiyle dikkat çeken Oppo Find N5, 3’e katlanan telefon Huawei Mate XT, katlanabilir telefon pazarının lideri Samsung’un Galaxy Z Fold 6 modeli ve daha saymakla bitirmeyeceğimiz katlanır akıllı telefon modeli var. Peki, en çok tutulan katlanır telefon markası hangisi? Katlanan telefon fiyatları ne kadar? 2025’in en iyi katlanabilir telefon tavsiye listesiyle karşınızdayız.

    En iyi katlanır telefonlar 💯
    Marka/Model 📱 Fiyat 🏷️
    Samsung Galaxy Z Fold 6 73.068 TL
    Samsung Galaxy Z Flip 6 50.974 TL
    Xiaomi MIX Flip 60.999 TL
    HONOR Magic V3 79.999 TL
    Huawei Mate X6 109.999 TL
    Samsung Galaxy Z Fold 5 58.280 TL
    Tecno PHANTOM V Flip2 5G 41.999 TL
    Google Pixel 9 Pro Fold -
    Oppo Find N5 -
    Huawei Mate XT Ultimate -

    En iyi katlanan telefon markaları arasında; Samsung, Xiaomi ve Huawei yer alıyor. Katlanabilir telefon fiyatları ve kullanıcı yorumlarına göre 2025'te satın alınabilecek en iyi katlanır telefon modelleri arasında; Samsung Galaxy Z Fold6, Xiaomi MIX Flip ve Huawei Mate X6 bulunuyor.

    1️⃣ Samsung Galaxy Z Fold 6

    samsung katlanır telefon galaxy z fold 6 Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy Z Fold6, markanın en son model katlanır telefonu. Ultra ince ve hafif tasarımı, parlak ekranı, uzun pil ömrü, profesyonel kamerası ve Galaxy AI özellikleriyle piyasadaki en iyi katlanabilir telefonlardan biri.

    Samsung Galaxy Z Fold 6 özellikleri

    • Dış ekran: 6.3 inç, 2376 x 968, Dynamic AMOLED 2x, 1-120Hz
    • İç ekran: 7.6 inç, Dynamic AMOLED 2X 2160 x 1856, 1-120Hz, 2.600nit
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
    • Depolama: 512GB / 1TB
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Ana kamera: 50 MP F1.8 OIS + 12 MP F2.2 + 10 MP F2.4
    • Ön kamera: 4MP + 10MP
    • Batarya: 4400 mAh, 25W
    • Boyut: 153.5 x 132.6 x 5.6 mm (açık), 153.5 x 68.1 x 12.1 mm (kapalı)
    • Ağırlık: 239 g

    Samsung Galaxy Z Fold 6 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Gayet hızlı bir telefon. Kamerası güzel. Bataryası rahat bir günü çıkarıyor, elinde şarj cihazıyla dolaşma ihtiyacı hissetmiyorsun. Kalemiyle kullanırsanız çok büyük kolaylık sağlıyor. Sevdiğim bir özellik te; birçok dilde tercümanlık yapması. Fuarlarda birçok ülkeden insanla karşılıklı konuşmada anlık tercüme yapıyor. Knox güvenlik sistemiyle korunan güvenli bir telefon. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.

    ✍🏻 Çift amaçlı kullanım özelliğine sahip; ister bildiğin telefon gibi istersen mini tablet olarak kullan. Eşim için aldık, memnun. Teknik özellikleri için bir şey demeye gerek yok, zaten üst sınıf özellikleri olan bir ürün. Çoğu zaman dış ekrandan tüm özelliklerin kullanabiliyor olması güzel. Tavsiye ederiz.

    2️⃣ Samsung Galaxy Z Flip 6

    samsung katlanabilir telefon galaxy z flip 6 Tam Boyutta Gör
    Galaxy Z Flip6, Samsung'un en kompakt katlanır telefon modeli. Isıyı hızla dağıtan Vapor Chamber, yapay zeka destekli güçlü kamera ve Galaxy AI özellikleri ve diğer geliştirmelerle Galaxy Z Flip katlanabilir telefonlar arasındaki en iyi model.

    Samsung Galaxy Z Flip 6 özellikleri

    • İkincil ekran: 3,4 inç, 720 x 748, 1600 nit
    • Ana ekran: 6.7 inç, 2640 x 1080, 1-120Hz, 2.600 nit parlaklık
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    • Depolama: 256 / 512GB
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Kamera: 50MP ana kamera OIS ve f1.7 , 12MP ultra geniş f2.2 123°, 12MP selfie kamera f2.2
    • Batarya: 4.000mAh, 25W kablolu, 15W kablosuz
    • Diğer: NFC, parmak izi sensörü, IPx8, Bluetooth 5.3, 5G, WiFi 6E
    • Boyut: 71.9 x 85.1 x 14.9 mm (kapalı), 71.9 x 165.1 x 6.9 mm (açık)
    • İşletim sistemi: Android 14, One UI 6.1

    Samsung Galaxy Z Flip 6 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Kapak kapalıyken neredeyse tüm özellikleri kullanabilmek harika. Açıkken ise muazzam büyük bir ekran. S22'den buna geçen biri olarak pil ömrünü yeterince uzun buldum. Taşıması rahat ve hafif. Ekran koruyucu üzerinde geliyor. Kılıf almanızı öneririm.

    ✍🏻 Güzel kaliteli. İşlemcisi mükemmel hızlı. Katlanır olması muazzam; küçük ekranda ana ekranı açmadan çoğu şeyi yapabiliyorsun.

    3️⃣ Xiaomi MIX Flip

    xiaomi katlanır telefon mix flip Tam Boyutta Gör
    MIX Flip, Xiaomi katlanır telefonları arasında en beğenilen model. Cebe ve çantaya kolayca sığan şık tasarımı, 500.000 katlamaya kadar dayanıklı menteşe sistemi, 4.01 inç süper akıcı ve parlak dış ekranı (100'den fazla popüler uygulamayı destekliyor), güçlü performansı, uzun pil ömrü kapasitesi ve WiFi 7 bağlantısıyla Xiaomi MIX Flip, en iyi katlanabilir telefonlardan biri.

    Xiaomi MIX Flip özellikleri

    • İkincil ekran: 4.01 inç, 1.5K, 1600 nit
    • Ana ekran: 6.86 inç, 1.5K 1-120Hz, 3.000 nit parlaklık
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    • Depolama: 1TB'a kadar UFS 4.0
    • Bellek: 12GB / 16GB RAM LPDDR5X
    • Kamera: 50MP ana kamera (Light Hunter 800 f/1.7) OIS ve 50MP telefoto (f2,0), 32MP selfie kamera
    • Batarya: 4.780mAh 67W hızlı şarj 
    • Diğer: NFC, parmak izi sensörü, IPx8, Bluetooth 5.3, 5G, WiFi 6E
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS

    Xiaomi MIX Flip Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Parasını sonuna kadar hak ediyor. Kullanımı, performansı harika. Kamera ise tek kelimeyle müthiş. Gerçekten çok güzel bir telefon. Çok ince ve şık. Tasarımı çok güzel. Katlanabilir telefon hangi marka alsam diye sordum ve en son buna karar verdim. Gerçekten Xiaomi bu işi diğerlerinden çok daha iyi yapıyor. Ben memnun kaldım.

    ✍🏻 Ekran geçişleri çok hızlı. 40 dakika gibi bir sürede full şarj oluyor. Aktif kullanmama ragmen şarjı 1.5 gün gidiyor. Kamera çekim kalitesi mükemmel. Hareket halinde bile çekimlerde kayma olmuyor. Kutu içerisinde 67watt'lık hızlı şarj cihazı ve koruyucu kılıf ile beraber geldi. Uzun zamandır bir katlanır telefon istiyordum. Benzer ürünlere göre fotograf ve video kalitesi çok ileri seviyede. Şiddetle tavsiye ederim.

    4️⃣ HONOR Magic V3

    honor katlanan telefon modeli magic v3 Tam Boyutta Gör
    Honor katlanır telefonlar arasında en dikkat çekici model; Magic V3. Ultra ince tasarım, tüm gün dayanan büyük batarya, havacılık sınıfı elyaflarla sağlamlaştırılan kasa, IPX8 suya dayanıklı tasarım, çizilmez dış ekran, olağanüstü kamera performansı ve yapay zeka özellikleriyle Honor Magic V3, kesinlikle görülmeye değer.

    HONOR Magic V3 özellikleri

    • İç ekran: 7.92 inç, 2156x2344, 120Hz, 1800 nit, LTPO OLED
    • Dış ekran: 6.43 inç, 1060x2376, 120Hz, 2500 nit, LTPO OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 50MP f/1.6 (birincil) + 50MP f/3.0 (telefoto) + 40MP f/2.2 (ultra geniş açılı)
    • Ön kamera: 20MP f/2.2
    • Batarya: 5150 mAh (66W kablolu, 50W kablosuz)
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.3, USB-C 3.1
    • İşletim sistemi: Android 14, MagicOS 8.0.1
    • Boyut: 156.6 x 145.3 x 4.35mm (açıldığında), 156.6 x 74.0 x 9.2 mm (katlandığında)
    • Ağırlık: 226 g

    HONOR Magic V3 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Bir telefona bu paralar verilecekse o telefon kesinlikle böyle olmalı. Klasik bar tipi telefonlara sırf amiral gemisi diye verilen ekstra paralar kullanıma çok bir şey katmıyor. Ama dünyanın en ince ve en hafif  katlanabilir telefonunu kullanmak bambaşka bir deneyim yaşatıyor. Dış ekran ile kullanırken tam ekran ölçüleri ve inceliği sayesinde normal bir telefon gibi, büyük iç ekran ile de tablet konforu her an yanında. Takip ettiğim Honor Magic V3 Türkiye'ye gelince satın aldım. Hiç pişman olmadım, memnunum, tavsiye ederim.

    ✍🏻 iPhone'dan bu telefona geçtim. Hiç pişman değilim. Hem dış ekranı, hem iç ekranı harika, hızına diyecek birşey yok. Bence en önemlisi telefonun inceliği. Bu kadar ince bir telefona silikon-karbon batarya teknolojisiyle 5150 mah batarya yerleştirmişler. Gayet yeterli, günü çok rahat çıkarıyor. Mimar arkadaşım telefonla proje açtı, hayran kaldı. Hiç tıkanma olmadı ve çok rahat projeyi inceleyebildi. Kesinlikle tavsiye ederim.

    5️⃣ Google Pixel 9 Pro Fold

    katlanan telefon öneri google pixel 9 pro fold Tam Boyutta Gör
    Pixel 9 Pro Fold, saf Android deneyimi yaşamak ve en son Android özelliklerini herkesten önce test etmek isteyenler için önereceğimiz bir katlanabilir telefon. Geniş ekranı, ince cep dostu tasarımı, profesyonel kamera, yapay zeka destekli düzenleme özellikleri ve Gemini ile Google Pixel 9 Pro Fold, alınabilecek en iyi katlanır telefonlardan.

    Google Pixel 9 Pro Fold özellikleri

    • Kapak ekranı: 6.3 inç, 1080x2424, 120Hz, 2700 nit, HDR10+, Actua
    • Ana ekran: 8 inç, 2076x2152, 120Hz, HDR10+, 2700 nit, Super Actua LTPO
    • İşlemci: Google Tensor G4
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 48MP (birincil) + 10.8MP (ultra geniş) + 10.8MP telefoto (5x optik zoom)
    • Ön kamera: 10MP
    • Batarya: 4650 mAh, 27W şarj
    • İşletim sistemi: Android 14
    • Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.3, WiFi 7
    • Boyut: 155.2 x 77.1 x 10.5 mm (katlandığında), 155.2 x 150.2 x 5.1 mm (açıldığında)
    • Ağırlık: 257g

    6️⃣ Huawei Mate X6

    huawei katlanır telefon mate x6 Tam Boyutta Gör
    Huawei katlanır telefonları ince ve güçlü olmalarıyla dikkat çekiyor. En beğenilen katlanır telefonlardan biri olan Huawei Mate X6, üst düzey dayanıklılık, kompakt form, canlı çoklu görev (aynı anda üç uygulama penceresi), 2. nesil Kunlun Glass ile korunan etkileyici ekran, profesyonel çekim yapan kamerasıyla harika bir katlanan telefon.

    Huawei Mate X6 özellikleri

    • Ekran: 7,93 inç FHD+ LTPO OLED 1-120Hz, 2500 nit, 
    • Kapak ekranı: 6,45 inç 2.500 nit parlaklık OLED
    • İşlemci: Kirin 9100 (resmi değil)
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 4.3 (Harmony NEXT gelecek)
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 512/1 TB
    • Ön kamera: 13 MP
    • Arka kamera: 50 MP f/1.4-f/4.0 + 48MP 4x zoom + 40 MP f/2.2
    • Batarya: 5200 mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz, 7.5W ters kablosuz, 5W ters kablolu şarj
    • Boyut ve ağırlık: 156,6 x 73,78 mm (144,04 mm açık), 239 g

    7️⃣ Oppo Find N5

    oppo katlanabilir telefon find n5 Tam Boyutta Gör
    Oppo Find N5, bir katlanır telefonda göreceğiniz en ince tasarıma sahip; bir kalem inceliğinde, bir kahve fincanı ağırlığında. Süper hızlı şarj olan yüksek kapasite bataryası, hızlı oyun ve akıcı çoklu göreve izin veren güçlü işlemcisi, titanyum alaşımlı esnek menteşesi, suya dayanıklı tasarımı, muhteşem iç ve dış ekranı ve yapay zeka özellikleriyle Oppo katlanır telefon sınıfının en iyilerinden. 

    Oppo Find N5 özellikleri

    • Dış Ekran: 6.62 inç, 2616x1140, 120Hz, 2450 nit, LTPO AMOLED
    • İç Ekran: 8.12 inç, 2240x2480, 120Hz, 2100 nit, LTPO OLED
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Depolama: 512GB
    • Arka kamera: 50MP f/2.7 (birincil) + 50MP f/2.7 3X zum (periskop telefoto) + 8MP, f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 8MP f/2.4 + 8MP f/2.4
    • Batarya: 5600 mAh, 80W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı ColorOS 15
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4, uydu bağlantısı
    • Boyut ve ağırlık: Açıkken: 160.9 x 145.6 x 4.2 mm
    • Katlıyken: 160.9 x 74.4 x 8.9 mm, 229 gr

    8️⃣ Samsung Galaxy Z Fold 5

    en iyi katlanabilir telefon samsung z fold 5 Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir telefon tavsiyesi isteyenlere önereceğimiz bir model de Samsung Galaxy Z Fold 5. Samsung'un en son Galaxy AI özelliklerini verdiği katlanır cihazlardan biri. Galaxy Z Fold5, 2025'te gücünü koruyan, hâlâ alınabilecek en iyi katlanan akıllı telefonlardan biri.

    Samsung Galaxy Z Fold 5 özellikleri

    • Dış ekran: 6.2 inç, 904 x 2316, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz
    • İç ekran: 7.6 inç, 1812 x 2176, 120Hz
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
    • Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Ana kamera: 50MP + 12MP + 10MP
    • Ön kamera: 4MP + 10MP
    • Batarya: 4400 mAh
    • Boyut: 154.9 x 67.1 x 13.4mm (kapalı), 154.9 x 129.9 x 6.1mm (açık)
    • Ağırlık: 253 g

    Samsung Galaxy Z Fold 5 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Mini bir tablet hissiyatı veriyor. Kullanımı çok kolay. Multi ekran özelliği harika. 3-4 uygulamayı aynı anda kullanıp notlar alabilmek veya hesap yapabilmek işinizi kolaylaştırıyor. İşlemcisi çok iyi. S-Pen ile de farklı pek çok şey yapabilirsiniz, internette detaylı anlatımları mevcut. Şarja taktığınız zamanlarda veya aktif kullanmadığınız zamanlarda geniş ekran (katlamadan) bırakmanız uzun kullanım için öneriliyor. Şarjınızı da %85'de kes seçeneğiyle pil ömrünüzü artırabilirsiniz. Şu anda günlük kullanımda %85 yeterli geliyor.

    ✍🏻 Öncelikle şunu söyleyebilirim; her gören telefona aşık oldu. Herkes eline alıp hayran hayran telefona baktı. Eğer telefon değiştirecekseniz böyle bir telefon alırsanız size ve telefona olan ilgi inanılmaz. Ekran harika, kullanımı çok kolay, ekran büyüdüğünde video, fotoğraf muhteşem görünüyor. Pil performansını 10 gündür deniyorum. Video çektim, fotoğraf çektim, günlük işlemlerimi yaptım tam gün yetiyor. Hiç şarj etmeden sabahtan gece 23.00'e kadar %25 şarja kadar kullandım. Bence bu son derece yeterli. İşlemcisi çok hızlı. Kılıf olarak da şunu söyleyeyim; kalemi iyi saklayan ya da kalemi taktığınızda düşmeyecek bir kılıf almanız. Yoksa kalemi düşürüp kaybedebilirsiniz. Alacaklara şimdiden hayırlı olsun.

    9️⃣ Huawei Mate XT Ultimate

    3'e katlanan telefon huawei mate xt ultimate Tam Boyutta Gör
    Huawei Mate XT Ultimate, dünyanın ilk 3'e katlanan telefonu, üstelik inceliğinden de ödün vermiyor. Açıldığında 10.3 inç 3K ekranla karşılaşıyorsunuz. Huawei, bu modelde dayanıklılığın %25 artırıldığını söylüyor. Bellek, depolama, pil kapasitesi, kamera tarafında da etkileyen Mate XT Ultimate, en üst modeli isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

    Huawei Mate XT Ultimate özellikleri

    • Ekran: 6,4 inç FHD+ (Kapalı halde), 7,9 inç 2K (yarım açık), 10,2 inç 3K çözünürlük (tam açık), 120Hz 
    • İşlemci: Kirin 9010 5G
    • RAM: 16 GB RAM
    • Depolama: 256 GB, 512GB, 1TB
    • Arka Kamera: f/1.2 ile f/4.0 OIS 50MP birincil, f/2.2 12MP ultra geniş açı, 5.5x optik zoom, OIS ve f/3.4 12MP periskop telefoto
    • Ön Kamera: 8MP
    • Pil: 5.600 mAh batarya 66W kablolu, 50W kablosuz şarj
    • Bağlantı:  5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC ve bir USB 3.1 Type-C portu, 
    • Boyutlar: 156,7x73x12,8 mm (tek ekran), 156,7x143x7,45 mm (çift ekran) ve 156,7x219x3,6 mm (üçlü ekran)
    • Ağırlık: 298 gr

    🔟 Tecno PHANTOM V Flip2 5G

    katlanabilir cep telefonu Tecno PHANTOM V Flip2 5G Tam Boyutta Gör
    Tek elle kullanıma uygun ergonomik tasarımı, işlevsel ve çok fonksiyonlu kapak ekranı, geniş ekranı, üst düzey kamerası, yapay zeka özellikleri, stereo ses sistemi ile dikkat çeken Tecno PHANTOM V Flip2 5G, kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir katlanabilir cep telefonu.

    Tecno PHANTOM V Flip2 5G özellikleri

    • Ekran: 6.9 inç LTPO AMOLED, 1080x2640 piksel, 120 Hz, 2160 Hz PWM karartma
    • Kapak ekranı: 3.64 inç AMOLED, 1056x1066 piksel
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 8020
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Depolama: 256GB
    • Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 150 derece görüş alanına sahip 50 MP ultra geniş lens
    • Ön Kamera: 32 MP
    • Pil: 70W hızlı şarj destekli 4.720mAh batarya
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HiOS
    • Renk: Traverten Yeşili, Ay Tozu Grisi

    En iyi katlanabilir telefon önerileri listesinde, hem kapaklı hem de 2'ye ve 3'e katlanan modellere yer verdik. 2025'te hangi katlanan telefonu almalıyım, en iyi marka hangisi? diyenler için ince, performanslı ve şık tasarımlı katlanabilir telefonları sıraladık.

    En İyi Katlanabilir Telefonlar Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 58413


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