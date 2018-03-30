Huawei P20 Pro kutudan çıkıyor l Bazı önemli detaylar

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Huawei'in yeni amiral gemisi P20 Pro tüm rakiplerine meydan okuyor. Arkasındaki Leica destekli üçlü kamera sistemi, yapay zeka özellikleri ve iddialı yönleriyle P20 Pro kutudan çıkıyor.
Huawei'in yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli P20 Pro'yu kutusundan çıkarıyor ve ilk bakış videosunda sizlerden gelen talepler doğrultusunda bazı önemli detayları gösteriyoruz.
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Mate 9/P10 Kırın 960 , Mate 10/P20 Kırın 970 , Mate 20/P30 Kırın 980 dıye devam edecektır.
P10 Plus kullanıcısı olarak Kırın 960 bıle yeterli bır işlemci Huawei P9 Lite 2016 bıle hala takılma donma yasamadan kullanılıyor stabıl olma konusunda Apple gıbı hatta bence daha ıyı ıslemcıye cok takılmayın Kırın 970 kotu bır ıslemcı degıl ;)
Benım cıhazı eleştirecegım 2 nokta var , Kablosuz şarj ve arka tasarımdaki zayıflık fakat yınede cıhaz cok guzel beklıyoruz gelmesıni
Huawei bu hareketiyle ne yapmak , nereye varmak istemektedir.
S8 859€ s9+ 959€.
Bence iyi fiyat.