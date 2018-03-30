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Huawei P20 Pro kutudan çıkıyor l Bazı önemli detaylar

1 yıl
13b
2
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huawei'in yeni amiral gemisi P20 Pro tüm rakiplerine meydan okuyor. Arkasındaki Leica destekli üçlü kamera sistemi, yapay zeka özellikleri ve iddialı yönleriyle P20 Pro kutudan çıkıyor.
Huawei'in yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli P20 Pro'yu kutusundan çıkarıyor ve ilk bakış videosunda sizlerden gelen talepler doğrultusunda bazı önemli detayları gösteriyoruz. 

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Ray Kurzweil 1 yıl en beğenilen
Millet incelemeyi yaptı bitirdi siz daha kutudan yeni çıkarıyorsunuz. Çok yavaş kalıyorsunuz incelemelerde.
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ioguz 1 yıl
Always On display özelliği var mı p20 pro da
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BlackberryBB 1 yıl
Huawei her yeni Mate serısınde yenı işlemci kullanır her P serısınde kameraya daha agırlık verır.
Mate 9/P10 Kırın 960 , Mate 10/P20 Kırın 970 , Mate 20/P30 Kırın 980 dıye devam edecektır.
P10 Plus kullanıcısı olarak Kırın 960 bıle yeterli bır işlemci Huawei P9 Lite 2016 bıle hala takılma donma yasamadan kullanılıyor stabıl olma konusunda Apple gıbı hatta bence daha ıyı ıslemcıye cok takılmayın Kırın 970 kotu bır ıslemcı degıl ;)
Benım cıhazı eleştirecegım 2 nokta var , Kablosuz şarj ve arka tasarımdaki zayıflık fakat yınede cıhaz cok guzel beklıyoruz gelmesıni
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Drak44 1 yıl
İşlemci yüzünden insanlar soğudu. O işlemci adeta 2017 nin bile değil daha öncesinin işlemcisi. Aynı işlemci olduktan p20 ye bu parayı vermenin bir anlamı kalmıyor. Gider mate 10 alır insanlar. Huawei ne yapmak istiyor anlamıyorum. P10 bu işlemci ile gelmeliydi.
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izzard 1 yıl Drak44
Drak44
İşlemci yüzünden insanlar soğudu. O işlemci adeta 2017 nin bile değil daha öncesinin işlemcisi. Aynı işlemci olduktan p20 ye bu parayı vermenin bir anlamı kalmıyor. Gider mate 10 alır insanlar. Huawei ne yapmak istiyor anlamıyorum. P10 bu işlemci ile gelmeliydi.

Huawei bu hareketiyle ne yapmak , nereye varmak istemektedir.
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dakamon 1 yıl
İnceleme için teşekkürler. Erdi senden isteyeceğim bir şey var ekranda farklı iki telefon olduğunda ikisinin de ne olduğunu belirtecek yazılar sürekli ekranda yazı olarak kalsa iyi olur.
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renega 1 yıl koyunsavar
Valla saçmalıyorsunuz samsung kamerasını beğenen gerçek bir fotoğrafcı olamaz. renkleri olduğundan daha parlak gösteriyor mesela mavi çiçek oluyor metalik mavi çiçek. cidden bunu farketmedin mi yıllardır. para verseler samsung kullanmam
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renega 1 yıl
Haydaa bende güzlük var çalışmayacak mı yani? Lg g3 bile açıyor yüz tanımada
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ONIONBUD 1 yıl
Opera ile Dh videolarını açabilmek istiyorum. Utube a da yüklenmemiş oluyor.Ancak ertesi gün utubedan izleyebiliyorum.
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Ray Kurzweil 1 yıl en beğenilen
Millet incelemeyi yaptı bitirdi siz daha kutudan yeni çıkarıyorsunuz. Çok yavaş kalıyorsunuz incelemelerde.
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spirituals 1 yıl
Oneplus 5t alın yada 6 yı bekleyin derim. Hiç gerek yok fantaziye. Güzel cihaz. Mate 10 pro da kullandım. Hız olarak 5t daha iyi. Kamera olarak belki bir tık üst üste 10 pro. O fiyatı Huawei haketmiyor. Gerçi Samsung iPhone de haketmiyor. Xiaomi Oneplus gibi firmaların telefonları 400 500 dolar bandında iken bu telefonlara 800 900 100 dolar vermek gereksiz bir şeyden öteye gitmez.
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TekilBey 1 yıl spirituals
birader one plus firmasından ürün alınmaaaazzzz insanları yanlış bilgilendirme. Adamların senin bilgilerini kopyalayan bir sistemi var. Mesut Çevik'in one plus markası hakkında ki konuşmalarından bihabersin sanırım?
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TearsForFears 1 yıl
900 euro olmasa güzel telefon helalinden 650 euro verilir p20 proya
fiyatlar çok uçurdu huawei çok.
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Ermis1453 1 yıl TearsForFears
Şuan ön sipariş de 100€ indirim ve kamera hediyesi var. P20 + kamera 549€. P20 pro + kamera 800€.
S8 859€ s9+ 959€.
Bence iyi fiyat.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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