Huawei P9 Plus mercek altında: 3DTouch, Stereo Ses ve dahası...

Huawei'in yeni amiral gemi akıllı telefon modeli P9'un bir de özel versiyonu bulunuyor. P9 Plus isimli yeni model P9'un özelliklerine ek olarak 3DTouch, stereo ses ve daha büyük pil ile geliyor.

Huawei'in yeni amiral gemisi P9'un büyük ekranlı özel versiyonu olan P9 Plus heyecan verici özelliklere sahip. Stereo ses sistemi, 3DTouch teknolojisi ve 3400mAh kapasiteli piliyle öne çıkan telefonda Leica imzalı çift kamera sistemi de devam ediyor. Tüm detaylar videomuzda.