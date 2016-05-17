Huawei P9 Plus mercek altında: 3DTouch, Stereo Ses ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Huawei'in yeni amiral gemi akıllı telefon modeli P9'un bir de özel versiyonu bulunuyor. P9 Plus isimli yeni model P9'un özelliklerine ek olarak 3DTouch, stereo ses ve daha büyük pil ile geliyor.
Huawei'in yeni amiral gemisi P9'un büyük ekranlı özel versiyonu olan P9 Plus heyecan verici özelliklere sahip. Stereo ses sistemi, 3DTouch teknolojisi ve 3400mAh kapasiteli piliyle öne çıkan telefonda Leica imzalı çift kamera sistemi de devam ediyor. Tüm detaylar videomuzda.
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eski bir lg g2 kullanicisiyim,trde satisi olmadigi icin almanyadan 2000 liraya p9plus aldim cok arastirip note5 yerine bunu tercih ettim , resimlerden daha da guzel bir his veren tasarimi var cok begendim.Bataryasi 1 gunu cok rahat çıkartıyor gun sonunda %30 kadar kaliyor(aktif konusma ehatsap internet kullanarak),kamerasi cok basarili iphone 6plusla kiyaslayabildim bariz guzel karanlik cekimi ve selfie kamerasi digerlerine fark atar,oyun olarak modern combat 5 blakout oynadim kasmiyor isiniyor biraz ama aşırı degil,menusu cok kullanışlı ve kolay,bircok seyi degistirme secenegi koymuslar dolayisiyla telefon cok esnek bi halde,bluetooth aktarimi ve sarj olayyi cok hizli bu guzel.Kasanin tuşları apple kalitesinde degil ama dandik de degil orta kalitede,parmak izi tarayıcı cok cok hizli algiliyor,hoparlor 2 adet ahizeden tiz sesler alt kismindaki hoparlorden bas sesler cikiyor her ses tonu belirgin ve net ayrica yuksek desibelde cikiyor fakat equalizer ayari yok bu eksi bence,kulakligi orta kalite harika degil kotu de degil normal,parmak bogumun tersiyle 2 kez tiklayyinca ekran goruntusu alma, tüm telefonu sallayinca duvarkagidi degistirme,2 parmagign bogumunun tersiyle 2 kez tiklamayla egitim videosu gibi sesle birlikte ekran videosu cekme,parmak bogumunun tersiyle ekrana S çizerek ekrani kaydira kaydira uzuuunn bir ekran goruntusu resmi alma gibi hoş ve tanitimlarda olmayan ozellikleri mevcut , telefona bayiliyorum , umarim uzun sureli kullanabilriim fiyatinin hakkini veriyor , herkese tavsiye ederim...
eski bir lg g2 kullanicisiyim,trde satisi olmadigi icin almanyadan 2000 liraya p9plus aldim cok arastirip note5 yerine bunu tercih ettim , resimlerden daha da guzel bir his veren tasarimi var cok begendim.Bataryasi 1 gunu cok rahat çıkartıyor gun sonunda %30 kadar kaliyor(aktif konusma ehatsap internet kullanarak),kamerasi cok basarili iphone 6plusla kiyaslayabildim bariz guzel karanlik cekimi ve selfie kamerasi digerlerine fark atar,oyun olarak modern combat 5 blakout oynadim kasmiyor isiniyor biraz ama aşırı degil,menusu cok kullanışlı ve kolay,bircok seyi degistirme secenegi koymuslar dolayisiyla telefon cok esnek bi halde,bluetooth aktarimi ve sarj olayyi cok hizli bu guzel.Kasanin tuşları apple kalitesinde degil ama dandik de degil orta kalitede,parmak izi tarayıcı cok cok hizli algiliyor,hoparlor 2 adet ahizeden tiz sesler alt kismindaki hoparlorden bas sesler cikiyor her ses tonu belirgin ve net ayrica yuksek desibelde cikiyor fakat equalizer ayari yok bu eksi bence,kulakligi orta kalite harika degil kotu de degil normal,parmak bogumun tersiyle 2 kez tiklayyinca ekran goruntusu alma, tüm telefonu sallayinca duvarkagidi degistirme,2 parmagign bogumunun tersiyle 2 kez tiklamayla egitim videosu gibi sesle birlikte ekran videosu cekme,parmak bogumunun tersiyle ekrana S çizerek ekrani kaydira kaydira uzuuunn bir ekran goruntusu resmi alma gibi hoş ve tanitimlarda olmayan ozellikleri mevcut , telefona bayiliyorum , umarim uzun sureli kullanabilriim fiyatinin hakkini veriyor , herkese tavsiye ederim...
Kardeşim benim tavsiyem o fiyatlara G8 alınmaz. Benim şuanki telefonum G7 5 aydır da kullanıyorum. Daha öncede G8 3gb ram lı olanı 1 ay kadar kullandım. Bence emin ol G7 G8 e göre daha akıcı bir telefon. G8 de ortalama 5 saat ekran süresi alıyordum G7 de 7 saati buluyor. Kamera olarak gündüz aynılar fakat gece G8 baya önde. Ekran 1080p olduğu için işlemci tam yetmiyor sanki bundan telefonda ısınma oluyor. G8 in en beğendiğim yanı ses kalitesiydi özellikle hapörlör ü çok kaliteli baya bir güzeldi. G8 yerine P8 veya G4 al yada Honor7 al
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