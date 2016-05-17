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Huawei P9 Plus mercek altında: 3DTouch, Stereo Ses ve dahası...

3 yıl
82,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huawei'in yeni amiral gemi akıllı telefon modeli P9'un bir de özel versiyonu bulunuyor. P9 Plus isimli yeni model P9'un özelliklerine ek olarak 3DTouch, stereo ses ve daha büyük pil ile geliyor.
Huawei'in yeni amiral gemisi P9'un büyük ekranlı özel versiyonu olan P9 Plus heyecan verici özelliklere sahip. Stereo ses sistemi, 3DTouch teknolojisi ve 3400mAh kapasiteli piliyle öne çıkan telefonda Leica imzalı çift kamera sistemi de devam ediyor. Tüm detaylar videomuzda. 

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Umut Aşkın 3 yıl en beğenilen
Reklam vermenizi anladım tamamda 16 saniye geçememe nedir ? İlla tamamen AD-Block kullanmamızı istiyorsunuz
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Guest-5E274E432 3 yıl
Bir galaxy s7 edge etmeyen.
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Scorpion28 3 yıl
Sene olmuş 2016 hala G2 nin üstüne elle tutulur yenilik koyan yok. Parmak izinden başka bir espirisi yok bu telefonların..
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DH Misafiri 2 yıl
merhaba arkadaslar,
eski bir lg g2 kullanicisiyim,trde satisi olmadigi icin almanyadan 2000 liraya p9plus aldim cok arastirip note5 yerine bunu tercih ettim , resimlerden daha da guzel bir his veren tasarimi var cok begendim.Bataryasi 1 gunu cok rahat çıkartıyor gun sonunda %30 kadar kaliyor(aktif konusma ehatsap internet kullanarak),kamerasi cok basarili iphone 6plusla kiyaslayabildim bariz guzel karanlik cekimi ve selfie kamerasi digerlerine fark atar,oyun olarak modern combat 5 blakout oynadim kasmiyor isiniyor biraz ama aşırı degil,menusu cok kullanışlı ve kolay,bircok seyi degistirme secenegi koymuslar dolayisiyla telefon cok esnek bi halde,bluetooth aktarimi ve sarj olayyi cok hizli bu guzel.Kasanin tuşları apple kalitesinde degil ama dandik de degil orta kalitede,parmak izi tarayıcı cok cok hizli algiliyor,hoparlor 2 adet ahizeden tiz sesler alt kismindaki hoparlorden bas sesler cikiyor her ses tonu belirgin ve net ayrica yuksek desibelde cikiyor fakat equalizer ayari yok bu eksi bence,kulakligi orta kalite harika degil kotu de degil normal,parmak bogumun tersiyle 2 kez tiklayyinca ekran goruntusu alma, tüm telefonu sallayinca duvarkagidi degistirme,2 parmagign bogumunun tersiyle 2 kez tiklamayla egitim videosu gibi sesle birlikte ekran videosu cekme,parmak bogumunun tersiyle ekrana S çizerek ekrani kaydira kaydira uzuuunn bir ekran goruntusu resmi alma gibi hoş ve tanitimlarda olmayan ozellikleri mevcut , telefona bayiliyorum , umarim uzun sureli kullanabilriim fiyatinin hakkini veriyor , herkese tavsiye ederim...
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meteustuntas 2 yıl
merhaba arkadaslar,
eski bir lg g2 kullanicisiyim,trde satisi olmadigi icin almanyadan 2000 liraya p9plus aldim cok arastirip note5 yerine bunu tercih ettim , resimlerden daha da guzel bir his veren tasarimi var cok begendim.Bataryasi 1 gunu cok rahat çıkartıyor gun sonunda %30 kadar kaliyor(aktif konusma ehatsap internet kullanarak),kamerasi cok basarili iphone 6plusla kiyaslayabildim bariz guzel karanlik cekimi ve selfie kamerasi digerlerine fark atar,oyun olarak modern combat 5 blakout oynadim kasmiyor isiniyor biraz ama aşırı degil,menusu cok kullanışlı ve kolay,bircok seyi degistirme secenegi koymuslar dolayisiyla telefon cok esnek bi halde,bluetooth aktarimi ve sarj olayyi cok hizli bu guzel.Kasanin tuşları apple kalitesinde degil ama dandik de degil orta kalitede,parmak izi tarayıcı cok cok hizli algiliyor,hoparlor 2 adet ahizeden tiz sesler alt kismindaki hoparlorden bas sesler cikiyor her ses tonu belirgin ve net ayrica yuksek desibelde cikiyor fakat equalizer ayari yok bu eksi bence,kulakligi orta kalite harika degil kotu de degil normal,parmak bogumun tersiyle 2 kez tiklayyinca ekran goruntusu alma, tüm telefonu sallayinca duvarkagidi degistirme,2 parmagign bogumunun tersiyle 2 kez tiklamayla egitim videosu gibi sesle birlikte ekran videosu cekme,parmak bogumunun tersiyle ekrana S çizerek ekrani kaydira kaydira uzuuunn bir ekran goruntusu resmi alma gibi hoş ve tanitimlarda olmayan ozellikleri mevcut , telefona bayiliyorum , umarim uzun sureli kullanabilriim fiyatinin hakkini veriyor , herkese tavsiye ederim...
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fghjkj 2 yıl
Buna bu parayi veren varmiki htc 10 bu senenin en iyi cihazi
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aycibin 2 yıl
telefon zaten kocaman.bir de daha büyüğünü çıkarmışlar.küçüğünü çıkarın da farklılık olsun.illa iphone aldıracaksınız
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behram40 2 yıl
1100-1300 bandın da g8 alınır mı?kullanan arkadaşlar lütfen cevap
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murat425 2 yıl behram40
behram40
1100-1300 bandın da g8 alınır mı?kullanan arkadaşlar lütfen cevap

Kardeşim benim tavsiyem o fiyatlara G8 alınmaz. Benim şuanki telefonum G7 5 aydır da kullanıyorum. Daha öncede G8 3gb ram lı olanı 1 ay kadar kullandım. Bence emin ol G7 G8 e göre daha akıcı bir telefon. G8 de ortalama 5 saat ekran süresi alıyordum G7 de 7 saati buluyor. Kamera olarak gündüz aynılar fakat gece G8 baya önde. Ekran 1080p olduğu için işlemci tam yetmiyor sanki bundan telefonda ısınma oluyor. G8 in en beğendiğim yanı ses kalitesiydi özellikle hapörlör ü çok kaliteli baya bir güzeldi. G8 yerine P8 veya G4 al yada Honor7 al
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tanita39 3 yıl
Emui arayüzünün değişmesi gerektiğini söylemiş videodaki arkadaş ama Huawei kullanan bilir Emui'nin sadeliğinin ne kadar güzel olduğunu, hızını, performansını... 3400 mAh bataryayı da yanlış anlatmış ama ben söyleyeyim çok yoğun kullanımda 2 gün rahat gider, normal kullanımda 4-5 gün.
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StevenZA 2 yıl
Huawei P9 Plus Unboxing
youtube.com/...
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GoldPunch 3 yıl
Tasarımına bayıldım.
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BluePage 3 yıl
huawei iyi de aynısını matebookta yaptı. Yani neticede çinli firma, neyine güveneyim? Xiaomi tutuyor çünkü kaliteyi çok ucuza sunuyor.
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mavizaman 3 yıl
arka siyah bölümü beğenemedim.
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Barni Moloztaş 3 yıl
Çok şık
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D_I_C 3 yıl
3000 tl...
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