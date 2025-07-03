Dünya bugün Güneş'ten en uzak noktada: Peki neden bu kadar sıcak?

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Tam Boyutta Gör 3 Temmuz 2025 günü saat 22:55 itibarıyla Dünya, yörüngesinde Güneş'e en uzak konuma ulaşacak. Bu noktaya bilimsel adıyla "apsis" (aphelion) deniyor. Ancak bu astronomik mesafe artışı, günlük yaşamda hissedilen sıcaklıkları düşürmüyor. Aksine, başta ABD olmak üzere Kuzey Yarımküre’nin büyük bölümü yoğun sıcak hava dalgasının etkisi altında.

Yüksek sıcaklık alarmı verildi

Amerika Birleşik Devletleri genelinde sıcaklıkların 32°C üzerine çıkması bekleniyor. Özellikle Teksas, Arizona ve Kaliforniya’nın güney bölgelerinde hava sıcaklıkları 43°C kadar ulaşabilir.

Tam Boyutta Gör Avrupa'nın büyük bölümünde etkili olan yaz başındaki sıcak hava dalgası ise günlük yaşantıyı olumsuz etkiliyor. İtalya'da 18 kentte kırmızı alarm verilirken, Almanya'da bazı bölgelerde sıcaklığın 40 santigrat dereceye ulaşacağı ve yılın en sıcak günü olacağı tahmin ediliyor. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle ise Akdeniz ülkelerinde yangınlar yaşanıyor. Türkiye'de binlerce kişi Çeşme ve Ödemiş’te günlerdir yangınlarla mücadele ediyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, “Güneş'ten uzaklaşıyoruz, serinlemeliyiz” düşüncesini adeta çürütüyor.

Uzaklık değil, eğiklik belirleyici

Bu paradoksun cevabı, Dünya’nın yörüngesindeki mesafeden çok eksen eğikliğiyle ilgili. Gezegenimizin 23,5 derecelik eğimi, mevsimlerin ve sıcaklık farklarının temel nedeni. Bu eğiklik sayesinde Güneş ışınları yaz aylarında Kuzey Yarımküre’ye daha dik açıyla düşüyor ve günler daha uzun sürüyor. Yani, sıcaklıklar artıyor.

Kuzey enlemlerde Haziran ayındaki yaz gün dönümünde Güneş ışınlarının düşme açısı kışa göre üç kat daha dik. Bu da bölgelerin daha fazla ısı almasına neden oluyor. Güneş’e olan uzaklık değil, ışınların düşme açısı ve gündüz süresi sıcaklığı belirleyen asıl faktörler.

Dünya ne kadar uzaklaştı?

Bugün itibarıyla Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 152 milyon kilometreyi (tam olarak 152.087.738 km) buldu. Bu, Ocak ayında gerçekleşen en yakın konum olan "perihelion"a göre yaklaşık 5 milyon km daha uzak. Bu fark, ışığın Güneş’ten Dünya’ya ulaşma süresinde 16,6 saniyelik bir artışa neden oluyor.

Bu mesafe artışı, Güneş'in Dünya'dan bakıldığında yaklaşık yüzde 6,5 daha sönük görünmesine yol açıyor. Ancak dediğimiz gibi bu fark, sıcaklık üzerinde gözle görülür bir etki yaratmıyor.

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