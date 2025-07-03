Dünya bugün Güneş'ten en uzak noktada: Peki neden bu kadar sıcak?

Yüksek sıcaklık alarmı verildi
Amerika Birleşik Devletleri genelinde sıcaklıkların 32°C üzerine çıkması bekleniyor. Özellikle Teksas, Arizona ve Kaliforniya’nın güney bölgelerinde hava sıcaklıkları 43°C kadar ulaşabilir.
Bu yüksek sıcaklıklar, “Güneş'ten uzaklaşıyoruz, serinlemeliyiz” düşüncesini adeta çürütüyor.
Uzaklık değil, eğiklik belirleyici
Bu paradoksun cevabı, Dünya’nın yörüngesindeki mesafeden çok eksen eğikliğiyle ilgili. Gezegenimizin 23,5 derecelik eğimi, mevsimlerin ve sıcaklık farklarının temel nedeni. Bu eğiklik sayesinde Güneş ışınları yaz aylarında Kuzey Yarımküre’ye daha dik açıyla düşüyor ve günler daha uzun sürüyor. Yani, sıcaklıklar artıyor.
Dünya ne kadar uzaklaştı?
Bugün itibarıyla Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 152 milyon kilometreyi (tam olarak 152.087.738 km) buldu. Bu, Ocak ayında gerçekleşen en yakın konum olan "perihelion"a göre yaklaşık 5 milyon km daha uzak. Bu fark, ışığın Güneş’ten Dünya’ya ulaşma süresinde 16,6 saniyelik bir artışa neden oluyor.
Bu mesafe artışı, Güneş'in Dünya'dan bakıldığında yaklaşık yüzde 6,5 daha sönük görünmesine yol açıyor. Ancak dediğimiz gibi bu fark, sıcaklık üzerinde gözle görülür bir etki yaratmıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: