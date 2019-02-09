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Huawei Türkiye'deki ilk deneyim mağazasını açtı, yerinde gördük

3 ay
9,6b
1
Cep Telefonu Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Huawei'nin İzmir'de açmış olduğu deneyim mağazası etkinliğine gittik, Huawei'nin Türkiye Ürün Müdürü Kaan ARLI'ya mağaza ve ürünler hakkındaki sorularımızı yönelttik.

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mansurmarsak 3 ay en beğenilen
128gb lık karta 600 lira istemek nedir Allah aşkına! Huawei yeni bir icat yapmadın standart micro sd den adam akıllı farkı yok kendine gel...
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sendemail 3 ay
Kaan Arlı'ya başarılar dileriz , Huawei çok yerinde bir pozisyon almış.
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Swonz 3 ay
Bu da kendini bir şey sanmaya başladı, dandik telefonlarına istediği fiyata bak
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hamza5806 3 ay
normal mağaza işte çok da abartmaya gerek yok
yok apple store yok deneyim mağazası alacağımız bir telefon yav altı üstü
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Boztekkeli 3 ay
p20 lite güncelleme ne zaman
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DH Misafiri 3 ay
dikkat ederseniz o standart micro sd kart değil nano micro sd yeni micro sd kart teknolijisi oyüzden pahalı fark etmemiş olabilirsiniz normal sd kartla çalışmıyor
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kesbi 3 ay
Fiyatlar hala uçuk. Sırf hafıza kartı farklı ve pahalı diye yine almam telefonu. Madem iyi bişey yaptılar daha ucuza daha hızlı kart yapın. Kimse daha küçük olsun diye bir talepte bulunmadı. Telefonun fiyatları ise özellikle üst seviyede çıldırmış durumda.
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hoksi 3 ay
Xiaomi varken huwaei ne biliyim
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MaSSive 3 ay
Bir türlü ısınamadım gitti şu markaya .Huawei aşırı Havayi olmuş durumda.
Yurt dışında ki istediği paraları bile hak etmiyor ürünleri.
Diğer Çinli markalar dan sıyrılmasını sağlayan tek özelliği olan Kirin işlemcileri bile birçok konuda yetersiz ve Qualcom işlemcilerin gerisinde.Öyleki, Sd855 işlemcinin gerisin de kalacağını bile bile benchmark listelerin de üst sıraları geçici de olsa kapmak için, Kirin 980 işlemciyi Sd 855 işlemcili cihazlardan önce lanse etmesi de,müşteri odaklı geçici bir yanılsama yaratma çabası.
Diğer Çinli markalara göre Avrupa,Türkiye,global anlam da ki pazarlara daha önce girmiş olmanın avantajı ve haddin den fazla reklam ile adından söz ettirmiş olsa da .Qualcom ,Samsung işlemcili li modeller olduğu sürece asla şans tanımayacağım,alternatifim bile olmayan bir marka Huawei.
Global anlam da ,çok satış yapmış,yapıyor olması ,hakkında çıkan casusluk suçlamarıda ,kimilerine göre markanın bu yükselişini engellemek için ortaya atılmış bir durum gibi görünse de, ateş olmayan yerden ,duman çıkmaz.
Bunlar tamamen kendi görüşlerimdir.
Huawei kullanıp da veya sempatisi olanlar sakın durumu,namus meselesi yapıp ,yok sen çok biliyorsun,Samsung dan sonra satış olarak ikinci sırada bilmem ne gibi sürü ,psikolojisi vb argumanlarla markayı bana savunmaya çalışmasın.
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emreph 3 ay
Tebrikler Huawei ve dolaylı olarak Kaan Arlı
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Swonz 3 ay
Bu da kendini bir şey sanmaya başladı, dandik telefonlarına istediği fiyata bak
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tahir40 3 ay
Na'psın adamlar? ABD bunları casus deyip engelledi, yakında huawei cihazların wifi ağlarına bağlanmasını bile yasaklayacaklar. Ardından Avrupa ve Japonya'dan benzer hamleler geldi. Adamların artık tek müşterisi biz ve araplarız.
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sendemail 3 ay
Kaan Arlı'ya başarılar dileriz , Huawei çok yerinde bir pozisyon almış.
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