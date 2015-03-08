Huawei Watch akıllı saat video ön inceleme "Tasarımı ve donanımıyla iddialı akıllı saat"

Her geçen gün daha popüler olan akıllı saat dünyasına, Huawei tarafından çok ama çok iddialı bir model ekleniyor. Huawei Watch, gerek tasarımı gerekse de sahip olduğu özelliklerle Android Wear tabanlı akıllı saatlerin en iyisi olma yolunda iddialı görünüyor. Tüm detaylar videomuzda.

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