Huawei Watch akıllı saat video ön inceleme "Tasarımı ve donanımıyla iddialı akıllı saat"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
mertb
Merhaba,
Bende huawei Watch aldım. İPhone 6s+ ile kullanacağım. Bulamadığım bir şey var, Apple Watch da olduğu gibi gelen çağrıları saat üzerinden cevaplayıp saat den konuşabiliyor muyum?
Teşekkürler...
| Merhabalar. Huawei kullanıcı klüp sayfamız var. Huawei watch sahipleri ve ilgilenenleri burada
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mertb
Merhaba,
Bende huawei Watch aldım. İPhone 6s+ ile kullanacağım. Bulamadığım bir şey var, Apple Watch da olduğu gibi gelen çağrıları saat üzerinden cevaplayıp saat den konuşabiliyor muyum?
Teşekkürler...
|Saat 350 dolardan baslangic fiyatiyla cilti. Yorumlara bakiyorumda 1000 euro demis herkes
|Saati amazon üzerinden aldım, hem android hem de iphone ile kullandım. Şu an 6s+ ile kullanıyorum. Sorusu olanı cevaplayabilirim. Oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Pek çok tanıtım videosu zaten mevcut. Pilini iki gün kullanabiliyorum. Gece koluma takmıyorum zaten.
|Mekke'den görüntüler
|Batarya ve ekran(güç tüketim anlamında) teknolojisi gelişmeden bu tip ürünlere bu paraları yatırmak doğru olmaz.
Grafen batarya vb. teknolojilerle ufak alana yüksek kapasite sıkıştırılabildiği zaman mantıklı olacaktır.
O yüzden acele etmeyin, henüz emekleme çağındaki bir ürüne de bu ciddi rakamları yatırmayın. 4-5 nesil sonra şu anki telefonlar gibi donanım anlamında stabil bir düzene oturacaklardır. Akıllı saatlere özel çok düşük tüketimli mimaride donanımlar geliştirilecektir. Şu an çıkarılan ürünlerin hepsi piyasayı ateşlemek ve bakın biz de yapabiliyoruz adına çıkan ürünler.
|Sanırım hâlâ satış fiyatı ve tarihi duyurulmadı.
|Erdi Bey;
Heyecanınızı yatıştırın. Zira 1.000 EURO'luk fiyatı ve pil gücü sizi durdurmaya yetmeli!
|Şarjının ne kadar dayanacağı ile ilgili incelemede bir bölüm var mıydı? Bence en önemli noktalardan birisi şarj, diğeri de saat gibi gözükmesi. Casio hesap makinesi gibi gözüken bir akıllı saati koluma takmak istemem, komik geliyor.
|Fiyatı galiba 1.000€ oda ön sipariş fiyatı. Almanya Amazon'da ön siparişe açılmış
|Arkadaşlar fiyat 1000 euro falan değil. Amazon ön siparişle, ilk çıktığı anda siparişi verme garantisi veriyor...Yani cihaz çıktığında ilk sahipleri olmak için garanti para yatırılıyor, esas fiyatı yakında duyarız
ottoman984
Enaz 500$ olur .
|amazon.de de 1000 euro avro yuro nasıl okumak isterseniz okuyun başında 1000 var
Kimse söylemden ben söyleyim
Üçgen saat mi yapsınlar?? :D