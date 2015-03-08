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Huawei Watch akıllı saat video ön inceleme "Tasarımı ve donanımıyla iddialı akıllı saat"

4 yıl
69b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Her geçen gün daha popüler olan akıllı saat dünyasına, Huawei tarafından çok ama çok iddialı bir model ekleniyor. Huawei Watch, gerek tasarımı gerekse de sahip olduğu özelliklerle Android Wear tabanlı akıllı saatlerin en iyisi olma yolunda iddialı görünüyor. Tüm detaylar videomuzda.
 

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Fenomenon 4 yıl en beğenilen assasin34
assasin34
moto360'in cakmasi olmus bu.nasil en iyiye yakin saat oluyor anlamadim.

Kimse söylemden ben söyleyim
Üçgen saat mi yapsınlar?? :D
assasin34moto360'in cakmasi olmus bu.nasil en iyiye yakin saat oluyor anlamadim.Kimse söylemden ben söyleyimÜçgen saat ...
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muratkaya 4 yıl
Akıllı saat denilen zorlama şeyi almak saçmalık. Gelişim aşamasında olduğu için şu an en iyisini alsan bir yıl sonra pişmanlık olacak. Atsan atılmaz satsan satılmaz olacak.
Akıllı saat denilen zorlama şeyi almak saçmalık. Gelişim aşamasında olduğu için şu an en iyisini alsan bir yıl sonra pişmanlık olacak. Atsan atılmaz satsan satı...
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VlknFX 4 yıl
sadece türkçe desteği yok denildikten sonra android wear gözümde tamamen bitti düşünün milyonlarca cihaz satılan ülkemizde bu nasıl bir saçmalıktır ki türkçe destekli çıkmaz birde apple laf ediyorlar bu konuda yiğidi öldürün hakkını verin
sadece türkçe desteği yok denildikten sonra android wear gözümde tamamen bitti düşünün milyonlarca cihaz satılan ülkemizde bu nasıl bir saçmalıktır ki türkçe de...
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1 Avatar
elpe 3 yıl
mertb
Saati amazon üzerinden aldım, hem android hem de iphone ile kullandım. Şu an 6s+ ile kullanıyorum. Sorusu olanı cevaplayabilirim. Oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Pek çok tanıtım videosu zaten mevcut. Pilini iki gün kullanabiliyorum. Gece koluma takmıyorum zaten.

Merhaba,
Bende huawei Watch aldım. İPhone 6s+ ile kullanacağım. Bulamadığım bir şey var, Apple Watch da olduğu gibi gelen çağrıları saat üzerinden cevaplayıp saat den konuşabiliyor muyum?
Teşekkürler...
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ottoman984 3 yıl elpe
Merhabalar. Huawei kullanıcı klüp sayfamız var. Huawei watch sahipleri ve ilgilenenleri burada

forum.donanimhaber.com/...
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elpe 3 yıl
mertb
Saati amazon üzerinden aldım, hem android hem de iphone ile kullandım. Şu an 6s+ ile kullanıyorum. Sorusu olanı cevaplayabilirim. Oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Pek çok tanıtım videosu zaten mevcut. Pilini iki gün kullanabiliyorum. Gece koluma takmıyorum zaten.

Merhaba,
Bende huawei Watch aldım. İPhone 6s+ ile kullanacağım. Bulamadığım bir şey var, Apple Watch da olduğu gibi gelen çağrıları saat üzerinden cevaplayıp saat den konuşabiliyor muyum?
Teşekkürler...
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cemturk 3 yıl
Saat 350 dolardan baslangic fiyatiyla cilti. Yorumlara bakiyorumda 1000 euro demis herkes
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mertb 3 yıl
Saati amazon üzerinden aldım, hem android hem de iphone ile kullandım. Şu an 6s+ ile kullanıyorum. Sorusu olanı cevaplayabilirim. Oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Pek çok tanıtım videosu zaten mevcut. Pilini iki gün kullanabiliyorum. Gece koluma takmıyorum zaten.
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DH Misafiri 3 yıl
Mekke'den görüntüler
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Umutcan 4 yıl
Batarya ve ekran(güç tüketim anlamında) teknolojisi gelişmeden bu tip ürünlere bu paraları yatırmak doğru olmaz.
Grafen batarya vb. teknolojilerle ufak alana yüksek kapasite sıkıştırılabildiği zaman mantıklı olacaktır.
O yüzden acele etmeyin, henüz emekleme çağındaki bir ürüne de bu ciddi rakamları yatırmayın. 4-5 nesil sonra şu anki telefonlar gibi donanım anlamında stabil bir düzene oturacaklardır. Akıllı saatlere özel çok düşük tüketimli mimaride donanımlar geliştirilecektir. Şu an çıkarılan ürünlerin hepsi piyasayı ateşlemek ve bakın biz de yapabiliyoruz adına çıkan ürünler.
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eozen81 4 yıl
Sanırım hâlâ satış fiyatı ve tarihi duyurulmadı.
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kucukyenici 4 yıl
Erdi Bey;
Heyecanınızı yatıştırın. Zira 1.000 EURO'luk fiyatı ve pil gücü sizi durdurmaya yetmeli!
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mindtrap 4 yıl
Şarjının ne kadar dayanacağı ile ilgili incelemede bir bölüm var mıydı? Bence en önemli noktalardan birisi şarj, diğeri de saat gibi gözükmesi. Casio hesap makinesi gibi gözüken bir akıllı saati koluma takmak istemem, komik geliyor.
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grafiker 4 yıl
Fiyatı galiba 1.000€ oda ön sipariş fiyatı. Almanya Amazon'da ön siparişe açılmış
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ottoman984 4 yıl
Arkadaşlar fiyat 1000 euro falan değil. Amazon ön siparişle, ilk çıktığı anda siparişi verme garantisi veriyor...Yani cihaz çıktığında ilk sahipleri olmak için garanti para yatırılıyor, esas fiyatı yakında duyarız
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smart1978 4 yıl ottoman984
ottoman984

Arkadaşlar fiyat 1000 euro falan değil. Amazon ön siparişle, ilk çıktığı anda siparişi verme garantisi veriyor...Yani cihaz çıktığında ilk sahipleri olmak için garanti para yatırılıyor, esas fiyatı yakında duyarız

Enaz 500$ olur .
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cherkesomer 4 yıl
amazon.de de 1000 euro avro yuro nasıl okumak isterseniz okuyun başında 1000 var
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