Huawei IDEOS X5 "Fiyat / Performans Kralı" video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Aslen akıllı cep telefonları konusunda uzaman olan fakat kendi markasından daha çok başka markalar için üretim yapan Huawei'nin Fiyat / Performans oranıyla dengeleri alt üst edecek telefonu IDEOS X5 t
Aslen akıllı cep telefonları konusunda uzaman olan fakat kendi markasından daha çok başka markalar için üretim yapan Huawei'nin Fiyat / Performans oranıyla dengeleri alt üst edecek telefonu IDEOS X5 test masamızda!Müzik programını merak edenler için : http://foum.xda-developes.com/showthead.php?t=1088804
Huawei IDEOS X5'in fiyat / performans oranını nasıl buluyorsunuz? Oy Ver 4755 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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Flash desteği olsun, markası iyi olsun, servisi iyi olsun, ikinci eli iyi olsun, forumlarda desteği çok olsun, çizilmez kasa olsun, gorilla glass cam olsun, piyasadaki pahalı cihazlar ile aynı performansı sunsun, radoysu olsun, kızılötesi olsun, küçük olsun, ama en önemlisi ucuz olsun .... (bu firmalar Türkleri hiç anlamıyor canım)
kemarayı gene köprüde denemişsiniz hiç bir zahmetten kaçınmıyonuz millet diyecek hergün elinde yeni bir telefonla gelip arabaları çeken bu manyakta kim bu köprü nerde ismi nedir
Tamamen ücretsiz :) Albüm kapaklarını da kendi indiriyor.
forum.xda-developers.com/...