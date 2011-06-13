Huawei IDEOS X5 "Fiyat / Performans Kralı" video inceleme

Aslen akıllı cep telefonları konusunda uzaman olan fakat kendi markasından daha çok başka markalar için üretim yapan Huawei'nin Fiyat / Performans oranıyla dengeleri alt üst edecek telefonu IDEOS X5 t

Aslen akıllı cep telefonları konusunda uzaman olan fakat kendi markasından daha çok başka markalar için üretim yapan Huawei'nin Fiyat / Performans oranıyla dengeleri alt üst edecek telefonu IDEOS X5 test masamızda!









Huawei IDEOS X5'in fiyat / performans oranını nasıl buluyorsunuz? Çok iyi İyi Beklediğim gibi değil Kötü Oy Ver 4755 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Huawei IDEOS X5'in fiyat / performans oranını nasıl buluyorsunuz? Çok iyi İyi Beklediğim gibi değil Kötü Anket Sonlandı 4755 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Huawei IDEOS X5'in fiyat / performans oranını nasıl buluyorsunuz? 59% Çok iyi 2795 oy 28% İyi 1340 oy 7% Beklediğim gibi değil 320 oy 6% Kötü 300 oy 4755 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.