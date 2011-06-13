Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Huawei IDEOS X5 "Fiyat / Performans Kralı" video inceleme

7 yıl
961b
3
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Aslen akıllı cep telefonları konusunda uzaman olan fakat kendi markasından daha çok başka markalar için üretim yapan Huawei'nin Fiyat / Performans oranıyla dengeleri alt üst edecek telefonu IDEOS X5 t
Aslen akıllı cep telefonları konusunda uzaman olan fakat kendi markasından daha çok başka markalar için üretim yapan Huawei'nin Fiyat / Performans oranıyla dengeleri alt üst edecek telefonu IDEOS X5 test masamızda!
Müzik programını merak edenler için : http://foum.xda-developes.com/showthead.php?t=1088804


Huawei IDEOS X5'in fiyat / performans oranını nasıl buluyorsunuz? Oy Ver 4755 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
rapcep6161
fiyat performans olarak guzel bi cep telefonu ama 2.el satısa cıkarınca markasından dolayı dusuk fiyata satılabilir ancak kamerası hosuma gitmedi daha iyisini bekliyodum acıkcası yinede fiyatını hak eden bi cihaz inceleme icin tesekkurler mesut bey

Flash desteği olsun, markası iyi olsun, servisi iyi olsun, ikinci eli iyi olsun, forumlarda desteği çok olsun, çizilmez kasa olsun, gorilla glass cam olsun, piyasadaki pahalı cihazlar ile aynı performansı sunsun, radoysu olsun, kızılötesi olsun, küçük olsun, ama en önemlisi ucuz olsun .... (bu firmalar Türkleri hiç anlamıyor canım)
rapcep6161fiyat performans olarak guzel bi cep telefonu ama 2.el satısa cıkarınca markasından dolayı dusuk fiyata satılabilir ancak kamerası ho...
Devamını Gör
Yanıtla +47
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkxy 7 yıl
ttnetin verdiği modemin markası
kemarayı gene köprüde denemişsiniz hiç bir zahmetten kaçınmıyonuz millet diyecek hergün elinde yeni bir telefonla gelip arabaları çeken bu manyakta kim bu köprü nerde ismi nedir
ttnetin verdiği modemin markasıkemarayı gene köprüde denemişsiniz hiç bir zahmetten kaçınmıyonuz millet diyecek hergün elinde yeni bir telefonla gelip araba...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Speed-Step 7 yıl
Müzik programı ile ilgili detaylara aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

Tamamen ücretsiz :) Albüm kapaklarını da kendi indiriyor.

forum.xda-developers.com/...
Müzik programı ile ilgili detaylara aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.Tamamen ücretsiz :) Albüm kapaklarını da kendi indiriyor.for...
Devamını Gör
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
napolyon94 2 ay
2. android cihazımdı. Bayağı güçlüydü fiyatına göre o dönem. Ben 1.8 ghz de oc yaparak kullanıyordum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Arda 88 4 ay
Benimde ilk Android telefonumdu. Soranlara Huawei markasını anlatana kadar Google'nin telefonu diyip geçiştiriyordum. Şimdi Huawei dünya lideri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eric Theodore Cartman. 4 ay
Bu benim ilk android telefonumdu mikrofonundan ses gitmiyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4EvaMaSTeR 7 ay
Duygulananlar ciksin :))
Ilk android telefonumda hatta paramla satin aldigim ilk 0 telefonumdu
Facebook grubundan bi arkadasla tanışmıştık bu telefon vasıtasıyla, daha sonra yillarca konustuk en son ben universite icin o is icin tekirdaga gecince bulustuk (5 yil sonra) ayni yerde calisyik birlikte eve ciktik halen daha birlikte is yapiyoruz bu telefonun anisi coktur bende :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 7 ay
Vay be bir zamanların f/p kralı olan markanın Samsung'tan daha pahalıya satacağı kimin aklına gelirdi. O zamanki Huawei şimdikinin Xiaomi'si gibi bir şeydi. Azıcık sivirilince bastı hemen fiyatı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufo 1 yıl
ekran bozulmuştu. Parça olmadığından yapamamışlardı. Ben de tüketici hakem heyetiyle 7 ayda paramı almıştım. Lanet olsun daha da almam bu markayı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ERIKCI 1 yıl
6 yıl oldu mu yahu?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sevimyy 1 yıl
wayy bee Huawei'nin bir şimdiki telefonuna bakın birde zamanında tanıtılana bakın gözlerim yaşardı :) gsmflix.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Per Aspera 3 yıl
vay be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
bende 2.eli war garantili kutusu herşeyi ile satıyorum almak isteyen ulaşsın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Forumdaşşş 6 yıl
Kamerasının hd olduğunu kim söylemiş


5 mp'lik kamera, 2 öplik performansı sunuyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
04:18
Honor 10 ön inceleme "Huawei P20'nin uygun fiyatlı hali"
14,7b izlenme · 1 yıl
02:30
Huawei P30 ön inceleme | Gece çekim yapabilen küçük kardeş
6,7b izlenme · 1 ay
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
11:39
LG G7 ThinQ kutusundan çıkıyor
15b izlenme · 10 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
07:26
Huawei P30 Pro ön inceleme | En dolu Android telefon
13,7b izlenme · 1 ay
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,5b izlenme · 3 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13b izlenme · 1 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim