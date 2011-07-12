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Huawei Ideos U8150 video inceleme

7 yıl
139,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Ülkemizde satışa sunduğu fiyat performans telefonu Ideos X5 ile tanınan Huawei, şimdi de giriş seviyesine hitap eden telefonu Ideos U8150 ile karşımızda. Bakalım Ideos U8150 bizlere nasıl bir performans sunuyor.

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