Huawei Ideos U8150 video inceleme

Ülkemizde satışa sunduğu fiyat performans telefonu Ideos X5 ile tanınan Huawei, şimdi de giriş seviyesine hitap eden telefonu Ideos U8150 ile karşımızda. Bakalım Ideos U8150 bizlere nasıl bir performans sunuyor.

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