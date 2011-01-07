Huawei İki Yeni Ürünü Daha Dünyada ve Türkiye'de Satışa Sundu

Huawei Bir “ilk”e Daha İmza Attı:

Huawei, MBB Modem Ailesine Eklediği İki Yeni Ürünü Daha Dünyada ve Türkiye’de Satışa Sundu

Huawei, dünyadaki ilk üçlü mod desteği olan LTE modemi yurt dışında satışa sundu. Huawei’nin geliştirdiği E398 LTE modem, LTE desteğinin yanı sıra 3G ve 2G ağ erişimini de imkân sağlıyor.

Bununla beraber E372 Çift taşıyıcılı modem de Huawei tarafından Türkiye’de satışa sunuldu. Turkcell ile Türkiye pazarına yönelik yapılan anlaşma kapsamında Turkcell, dünyada bu ürünün lansmanını yapan ikinci operatör olacak.

Tam Boyutta Gör Dünyanın dört bir yanındaki operatörlere yeni nesil telekomünikasyon ağı çözümleri sunan dünya lideri Huawei; dünyada bir ilke imza atarak, LTE şebekesiyle beraber 2G ve 3G şebekelerini de destekleyen üçlü mod LTE modemi (E398) satışa sundu.



Türkiye pazarında daha önce Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell ile işbirliği çerçevesinde farklı HSDPA modemler sunan Huawei şimdi de Turkcell’in dünyada lanse eden ikinci operatör olacağı ve VINN markası ile sunduğu E372 çift taşıyıcılı ve yüksek hızlı DC-HSPA+ 43.2Mbps(DL), 11Mbps(UL) özelliği olan modemini Türkiye’de ilk kez satışa sunuyor. Çift taşıyıcı (Dual Carrier) teknolojisi aynı anda iki operatör kanalının kullanılması prensibiyle çalışarak 43.2Mb/s gibi maksimum bir gerçek indirme hızına kadar ulaşılmasına imkan sağlıyor.



E398’i İsveç’teki Net4Mobility ve Avusturya’daki Mobilkom Austria da dâhil olmak üzere çeşitli operatörlere sevk eden Huawei, E398’i Norveç, Danimarka ve Almanya’da da önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planlıyor.

İlk olarak, Dünya GSM Birliği’nin (GSM Association) 2010 yılının Şubat ayında düzenlediği Mobil Dünya Kongresi’nde kullanıcıların beğenisine sunulan E398’nin, saniyede 100Megabit’e varan sıra dışı veri indirme hızını sergilenmişti. Gelecek nesil tasarım anlayışıyla geliştirilen ve konsept bir yarış otomobilini andıran E398, mevcut 3G ağlarından 30 kat daha yüksek bir veri aktarım hızına olanak tanıyor. Bu hızlarda E398 ile bir LTE ağı üzerinden 4GB büyüklüğünde bir HD videoyu indirmek sadece birkaç saniye sürüyor.

2G, 3G ve LTE ağları arasında kesintisiz bir şekilde geçiş yapmaya olanak tanıyan LTE destekli bir mimariden yararlanan E398 modem, kullanıcılara istedikleri ağ bağlantı hızını seçme özgürlüğünü tanıyor. Modem ayrıca, LTE tabanlı hizmetler yaygınlaşmaya devam ettikçe, kullanıcıların hem LTE ağlarının mevcut olduğu noktalarda bu ağlara erişip, hem de sabit bağlantılarını korumalarına; LTE ağının mevcut olmadığı hallerde ise diğer standartlara (UMTS veya GSM) geçiş yapabilmelerine olanak tanıyacak.



Huawei’nin hem operatörlere hem de son kullanıcılara hızla gelişen mobil Tam Boyutta Gör genişbant alanındaki tüm avantajları sağlama konusunda son derece kararlı olduğunu belirten Huawei Cihazlardan Sorumlu Pazarlama Yöneticisi Victor Xu, sözlerine şöyle devam etti; “E398, çok yüksek hızda mobil genişbandın yaygınlaştırılması sürecini hızlandıracak ve Huawei’nin ‘müşteri-yenilikçilik’ stratejisini temsil eden bir ürün. Huawei olarak, LTE veri kartlarını ilk çıkaran üreticilerin arasında yer alıyoruz. Şimdi de, dünyanın dört bir ucundaki müşterilere sıra dışı 4G internet deneyimini yaşatmak ve LTE teknolojisinin ticari kullanımını geliştirmek üzere çeşitli operatörlerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

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