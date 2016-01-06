Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei'den ekran kalemi destekli MediaPad M2 10

Genelde büyük duyurularını yıl içerisine saklayan Huawei, CES 2016 fuarında biraz sessiz kalıyor. Huawei Mate 8 global lansmanın ardından yeni MediaPad M2 10 sahneye çıktı.
3 yıl
3,3b
1
3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei'den ekran kalemi destekli MediaPad M2 10


Geçen yıl tarihindeki en fazla akıllı telefon satışına imza atan Huawei, tablet tarafını da es geçmiyor. Firma, CES 2016 fuarına MediaPad tablet serisinin son üyesi olan MediaPad M2 10 ile geldi. Yeni üye aktif ekran kalemi desteği ile öne çıkıyor. 

MediaPad M2 10 modeli aslında 8 inçlik MediaPad M2 modelinin biraz daha büyümüş hali. Bu büyüme neticesinde ekran çerçeveleri kalınlaşmış ve dikey kullanımdan yatay kullanıma dönülmüş. Ayrıca ön kısımda ekstra olarak parmak izi okuyucu entegre edilmiş fiziksel bir Home butonu da yer alıyor. 

10 inçlik IPS ekranında 1920x1200 piksel çözünürlük sunan MediaPad M2 10, 8 çekirdekli Kirin 930 yonga setinden gücünü alıyor. 2GB RAM/16GB artırılabilir kapasite ve 3GB RAM/64GB artırılabilir kapasite seçenekleri ile gelen modelde 13MP çözünürlüğünde arka kamera ile 5MP çözünürlüğünde ön kamera bizi karşılıyor. 

WiFi, Bluetooth, microUSB 2.0, Android 5.1 işletim sistemi gibi özelliklerin yer aldığı tabletin batarya kapasitesi 6600mAh seviyesinde. Ses kalitesini üst seviyeye çıkaran Harman Kardon hoparlörler ile cihaz sınıfında farklılaşmaya çalışacak. Yılın ilk çeyreğinde ABD'de satışa çıkacak olan model daha sonra Huawei'nin resmen faaliyet gösterdiği tüm ülkelere gidecek. Tabletin ve ekran kaleminin fiyatı henüz açıklanmadı.  

http://www.phonearena.com/news/Huawei-announces-the-10-inch-MediaPad-M2-tablet-with-active-stylus-support_id77150 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FreeRun 3 yıl
samsung zaten, bütün firmalar samsunga çalışır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
Su home butonu Samsung'la o kadar ozdeslesti ki haberde Huawei yazmasa direk Samsung derdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
semih4444 3 yıl
Kalemin bi işe yarayabilmesi için windows 10 ile gelmesi lazımdı..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Razer'dan çift batarya ve ekrana sahip akıllı saat 3 yıl 4K video kaydedebilen bir aksiyon kamerası da Kodak'tan 3 yıl FLIR'dan kompakt termal kamera 3 yıl Intel ve New Balance'dan akıllı saat geliyor 3 yıl Yuneec'in yeni drone modeli Intel'e emanet 3 yıl Quantum Leap VR, canlı sanal gerçeklik yayınlarını kolaylaştırıyor 3 yıl Clash of Clans’ın yapımcısından yeni oyun: 3 yıl Olmypus'un Tough serisine yeni üye 3 yıl Samsung Chromebook 3 sahneye çıktı 3 yıl Samsung, Notebook 9 ile gücü ve hafifliği birleştiriyor 3 yıl Razer, yeni canavarıyla ultrabook ile masaüstü performansını birleştirdi 3 yıl LaCie'den USB Type-C destekli depolama birimleri 3 yıl Sony, yeni aksiyon kamerasını tanıttı 3 yıl Fitbit ilk akıllı saatini görücüye çıkardı 3 yıl Casio'dan gerçek bir akıllı saat 3 yıl Cooler Master, 80 Plus Titanium sertifikalı ilk güç kaynağı serisini duyurdu 3 yıl Apple iPhone 6c artık çalışır halde 3 yıl MediaTek dünyanın ilk hepsi-bir-arada giyilebilir cihaz yongasını geliştirdi 3 yıl Zotac kendi çubuk bilgisayarını görücüye çıkardı 3 yıl HTC, giyilebilir cihaz seti Healthbox'u duyurdu 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Huawei'den ekran kalemi destekli MediaPad M2 10 Sonraki Samsung yeniden Windows tablet pazarında: TabPro S 3 yıl Lenovo'dan fiyat odaklı yeni orta seviye akıllı telefon: K4 Note 3 yıl Archos'tan 50 Avroya akıllı telefon 3 yıl Samsung'un karı bu yıl da düşüşte 3 yıl Vuze ile 360 derecelik çekimler kolaylaşıyor 3 yıl Nikon, KeyMission 360 ile sanal gerçekliğe giriş yapıyor 3 yıl 10,000 karakterli tweet'ler geliyor 3 yıl Nikon DSLR ailesine yeni üye: D500 3 yıl 4K video çekebilen yeni amiral gemisi: Nikon D5 3 yıl Asus'un yeni Chromebook'u dayanıklı gövdeyle geliyor 3 yıl Oculus Rift'e bağış yaptıysanız şanlısınız 3 yıl Çekiç kadar sağlam telefon "Ultron X1" inceleme videosu 3 yıl Altec Lansing, kameralı DJ kulaklığını görücüye çıkarttı 3 yıl Ford'dan 2017 model araçlarında Android Auto ve Apple Car desteği 3 yıl Zotac'dan üst seviye PCI-e SSD modeli 3 yıl Panasonic'den iki yeni fotoğraf makinesi 3 yıl Nvidia sürücüsüz araç çalışmalarını bir üst seviyeye taşıyor 3 yıl Katlanabilir drone modeli: ProDrone Byrd 3 yıl Canon, Vixia ve PowerShot modellerini yeniledi 3 yıl Ford, otonom araç testlerine hız veriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim