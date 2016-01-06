Huawei'den ekran kalemi destekli MediaPad M2 10





Geçen yıl tarihindeki en fazla akıllı telefon satışına imza atan Huawei, tablet tarafını da es geçmiyor. Firma, CES 2016 fuarına MediaPad tablet serisinin son üyesi olan MediaPad M2 10 ile geldi. Yeni üye aktif ekran kalemi desteği ile öne çıkıyor.





MediaPad M2 10 modeli aslında 8 inçlik MediaPad M2 modelinin biraz daha büyümüş hali. Bu büyüme neticesinde ekran çerçeveleri kalınlaşmış ve dikey kullanımdan yatay kullanıma dönülmüş. Ayrıca ön kısımda ekstra olarak parmak izi okuyucu entegre edilmiş fiziksel bir Home butonu da yer alıyor.





10 inçlik IPS ekranında 1920x1200 piksel çözünürlük sunan MediaPad M2 10, 8 çekirdekli Kirin 930 yonga setinden gücünü alıyor. 2GB RAM/16GB artırılabilir kapasite ve 3GB RAM/64GB artırılabilir kapasite seçenekleri ile gelen modelde 13MP çözünürlüğünde arka kamera ile 5MP çözünürlüğünde ön kamera bizi karşılıyor.





WiFi, Bluetooth, microUSB 2.0, Android 5.1 işletim sistemi gibi özelliklerin yer aldığı tabletin batarya kapasitesi 6600mAh seviyesinde. Ses kalitesini üst seviyeye çıkaran Harman Kardon hoparlörler ile cihaz sınıfında farklılaşmaya çalışacak. Yılın ilk çeyreğinde ABD'de satışa çıkacak olan model daha sonra Huawei'nin resmen faaliyet gösterdiği tüm ülkelere gidecek. Tabletin ve ekran kaleminin fiyatı henüz açıklanmadı.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-announces-the-10-inch-MediaPad-M2-tablet-with-active-stylus-support_id77150