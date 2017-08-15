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Huawei'in Çin'deki mağazasını gezdik: Nova 2 Plus, P10 Plus Mate 9 Pro ve dahası...

1 yıl
11,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huawei'in anavatanı Çin'deki amiral gemi mağazasını geziyor. Zamanla yaygınlaştırılması planlanan mağazada Huawei'in yeni nesil akıllı telefon ve bilgisayarlarına yakından bakıyoruz.
Huawei'in davetiyle gittiğimiz Çin'de, şirketin büyük önem verdiği ve zamanla yaygınlaştırmayı hedeflediği amiral gemi mağazasını gezdik. Nova 2 Plus, Mate 9 Pro ve P10 Plus gibi telefonlardan aksesuarlara ve MateBook serisi bilgisayarlara kadar pek çok detay bu videoda. 

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dr_divx 1 yıl en beğenilen feylosoft
feylosoft

O an acil telefona ihtiyacım olduğu için p9 lite 2017 aldım servis sağlayıcıdan, telefonla çok işi olan bir adam değilim whatsapp olmasa akıllı telefon bile kullanmam lakin, durduk yere takılan, kapanan, otomatik dönmesi doğru çalışmayan, servisinin sözünde durmadığı gereksiz bir telefon. Samsungun orta modellerini almamak için, iphonelere bütcem yetmediği için tercih ettim. Pişmanım...

ya yalan söylüyorsun! ya da kullanmayı bilmiyorsun! bu yazdıklarının hiç biri bende ve kullanan çoğu kişide olmuyor. hatta bu fiyatta bu performası veren telefon yok diyorum.servis ile yaşadığın problemi telefona mal etmeye çalışıyorsun resmen.
feylosoftO an acil telefona ihtiyacım olduğu için p9 lite 2017 aldım servis sağlayıcıdan, telefonla çok işi olan bir adam değilim whatsa...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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ogzhnakcy90 1 yıl ffgul
ffgul
ogzhnakcy90


ffgul

Huawei fiyatları ne zaman makul bi yere indirirse o zaman düşünülebilir. Kendini kaf dağında gördüğü müddetçe işi zor..

Kalite olarak kaf dağında. Huawei'in değil çöp Samsung'un fiyatları eleştirilmeli.

Sana göre kaf dağında olabilir ama bana göre kaf dağından çok denize sıfır mesafesinde.. Bunun tespitide gayet basit, insanların elindeki tlf. lara bakarsanız anlarsınız çünkü yaygın bir şekilde yok... Sokaktan 10 tane adam çevirip durdursak Huawei tlf. alırmısın desen çoğunluğun bu firmadan haberi bile yoktur..

Yaygınlık derecesine göre kalite tespiti yapan insan
en baştan ciddiye almamalıydım..
ffgulogzhnakcy90ffgulHuawei fiyatları ne zaman makul bi yere indirirse o zama...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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ogzhnakcy90 1 yıl ffgul
ffgul
ogzhnakcy90


ffgul

ogzhnakcy90


ffgul

Huawei fiyatları ne zaman makul bi yere indirirse o zaman düşünülebilir. Kendini kaf dağında gördüğü müddetçe işi zor..

Kalite olarak kaf dağında. Huawei'in değil çöp Samsung'un fiyatları eleştirilmeli.

Sana göre kaf dağında olabilir ama bana göre kaf dağından çok denize sıfır mesafesinde.. Bunun tespitide gayet basit, insanların elindeki tlf. lara bakarsanız anlarsınız çünkü yaygın bir şekilde yok... Sokaktan 10 tane adam çevirip durdursak Huawei tlf. alırmısın desen çoğunluğun bu firmadan haberi bile yoktur..

Yaygınlık derecesine göre kalite tespiti yapan insan
en baştan ciddiye almamalıydım..

Tüh bak şimdi kahrımdan üzüldüm bu vatandaş!! beni ciddiye almadı diye vah vaaaaaaahhh


Salak mısın?
ffgulogzhnakcy90ffgulogzhnakcy90
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1 Yanıt Yanıtla +9
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EyeCoral 1 yıl
Bu forumda maalesef tek yorumları "çöp" olan bi güruh var. İphone ve samsung'un bazı modelleri dışında herşey çöp. Niye çöp? Çünkü bizim teknoloji gurusu beğenmemiş. Tek sebep bu. Adam nasıl yeşil rengi seversin diye hesap bile sorabiliyor. Allah akıl fikir versin.
Yanıtla +8
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gurkanse 1 yıl
huawei=çöp boşuna övme erdi bey.bi uçak bileti ve konaklamayamı sattın objektif yorumlarını? hayır leş gibi renk olan yeşili bile övmen çok yapmacıktı.yıllardır takip ediyorum böyle ucuz reklam görmedim.sizin amacınız burdaki insanları objektif olarak bilgilendirmek dicem ama bunu siz kaybedeli yıllar oldu be..! heryerde olduğu gibi parayı kim verirse onu övüyorsunuz artık donanımhaber bitmiş
3 Yanıt Yanıtla +1
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nightsoldier 1 yıl gurkanse
gurkanse
huawei=çöp boşuna övme erdi bey.bi uçak bileti ve konaklamayamı sattın objektif yorumlarını? hayır leş gibi renk olan yeşili bile övmen çok yapmacıktı.yıllardır takip ediyorum böyle ucuz reklam görmedim.sizin amacınız burdaki insanları objektif olarak bilgilendirmek dicem ama bunu siz kaybedeli yıllar oldu be..! heryerde olduğu gibi parayı kim verirse onu övüyorsunuz artık donanımhaber bitmiş

Ben reklam yaptığına şahit olmadım. Telefonu anlattı, kutusundan çıkarttı ve sonrasında mağazadaki modellere göz attı. Renk konusu kişiden kişiye değişir. Mesela ben de çok beğendim bu rengi. Keşke diğer renkler kadar yaygın olsa da kullansak.
SDN ile karıştırdınız sanırım. Onlar daha çok para verilsin diye bunu açık seçik yaparlar. Youtubeda fazla tık almak için çalışanlar üzerinden dikkat çekici başlıklar koyarak izlenme oranlarını arttırmaya çalışan teknolojimsi,maganizimsi bir site.
Donanımhaber eski halinden uzaklaşmaya başlasa da halen donanım ve teknoloji çizgisinde.
Yanıtla +2
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mansurmarsak 1 yıl gurkanse
gurkanse

huawei=çöp boşuna övme erdi bey.bi uçak bileti ve konaklamayamı sattın objektif yorumlarını? hayır leş gibi renk olan yeşili bile övmen çok yapmacıktı.yıllardır takip ediyorum böyle ucuz reklam görmedim.sizin amacınız burdaki insanları objektif olarak bilgilendirmek dicem ama bunu siz kaybedeli yıllar oldu be..! heryerde olduğu gibi parayı kim verirse onu övüyorsunuz artık donanımhaber bitmiş

Cahilliğinle ve saçmasapan zihniyetinle forumu kirletiyorsun...
Yanıtla +6
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ogzhnakcy90 1 yıl gurkanse
gurkanse
huawei=çöp boşuna övme erdi bey.bi uçak bileti ve konaklamayamı sattın objektif yorumlarını? hayır leş gibi renk olan yeşili bile övmen çok yapmacıktı.yıllardır takip ediyorum böyle ucuz reklam görmedim.sizin amacınız burdaki insanları objektif olarak bilgilendirmek dicem ama bunu siz kaybedeli yıllar oldu be..! heryerde olduğu gibi parayı kim verirse onu övüyorsunuz artık donanımhaber bitmiş

9 yıldır foruma uyeyim. Böylesine cahil bir üye ve gereksiz bir mesaj görmedim. Sizin gibilerin faydadan çok zararı var bu tür platformlarda.
Yanıtla +4
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destinati0n 1 yıl
Abi izlerken aklıma geldi merakımı mazur görün.
Şimdi bu Çin'de google hizmetleri yasak olduğu için android telefon kullananlar uygulamayı nasıl temin ediyorlar ?
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feylosoft 1 yıl
Umursamıyorum artık, malesef telefon iş icabı sürekli lazım. Otomatik dönmesi çalışmadığında özelliği kapatıp açıyorum. Kendiliğinden kapandığında açıyorum. Bir kaç gün telefonsuz kalabilecek olsam bunu almak gibi bir hata yapmazdım zaten. Neyse çemkirip rahatladım ben de :) Ha bana denk gelmiş olabilir orası ayrı lakin telefonu alırken camını kendin bile kırsan gelip değiştirirsin demişlerdi ama realitede öyle bişi yok tabi.
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By Doğu 1 yıl feylosoft
Huawei p9 ve sonrasında çıkan üst seviye ürünlerde 3 ay vip ekran garantisi vardı. İstanbul da yaşıyorsanız fix smart cihan elektroniğe gidin cozeceklerdir sorununuzu. 10 günü kalmış Huawei g7 cihazimda ekran lekelenmesi vardı verdim garantiye batarya ve ekran değişti. Samsung olsa davayla anca yapar belki. Garanti olayı benim gözümde iPhone dan sonra en iyi firma. iPhone un önde olmasının sebebi de yenilenmiş sıfır telefonla hemen değişim yapması. Zaten 2 kat fiyatını alıyor sıfır verince de zarar etmiyor adam.
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Xloud 1 yıl
Mate 10 geliyor...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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bilek 1 yıl
Huawei güzel bir marka ama fiyatları ginede pahalı alınalacak bir maka ama fiyat...
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feylosoft 1 yıl
O an acil telefona ihtiyacım olduğu için p9 lite 2017 aldım servis sağlayıcıdan, telefonla çok işi olan bir adam değilim whatsapp olmasa akıllı telefon bile kullanmam lakin, durduk yere takılan, kapanan, otomatik dönmesi doğru çalışmayan, servisinin sözünde durmadığı gereksiz bir telefon. Samsungun orta modellerini almamak için, iphonelere bütcem yetmediği için tercih ettim. Pişmanım...
1 Yanıt Yanıtla +1
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dr_divx 1 yıl feylosoft
feylosoft

O an acil telefona ihtiyacım olduğu için p9 lite 2017 aldım servis sağlayıcıdan, telefonla çok işi olan bir adam değilim whatsapp olmasa akıllı telefon bile kullanmam lakin, durduk yere takılan, kapanan, otomatik dönmesi doğru çalışmayan, servisinin sözünde durmadığı gereksiz bir telefon. Samsungun orta modellerini almamak için, iphonelere bütcem yetmediği için tercih ettim. Pişmanım...

ya yalan söylüyorsun! ya da kullanmayı bilmiyorsun! bu yazdıklarının hiç biri bende ve kullanan çoğu kişide olmuyor. hatta bu fiyatta bu performası veren telefon yok diyorum.servis ile yaşadığın problemi telefona mal etmeye çalışıyorsun resmen.
1 Yanıt Yanıtla +11
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RichesMen 1 yıl
çerçeve olayını biraz abartıyorlar artık.. abi önemli biraz zarif ve stil olun bu ne bro ?
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ffgul 1 yıl
Huawei fiyatları ne zaman makul bi yere indirirse o zaman düşünülebilir. Kendini kaf dağında gördüğü müddetçe işi zor..
1 Yanıt Yanıtla +1
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ogzhnakcy90 1 yıl ffgul
ffgul
Huawei fiyatları ne zaman makul bi yere indirirse o zaman düşünülebilir. Kendini kaf dağında gördüğü müddetçe işi zor..

Kalite olarak kaf dağında. Huawei'in değil çöp Samsung'un fiyatları eleştirilmeli.
1 Yanıt Yanıtla +3
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kaazto28 1 yıl
Erdi Hocam, gezdiğin güzel yerler varsa konum bilgileri atsan da biz de Google street viewden baksak. yurt dışına çıkmaya çıkmayacağız bari google dan görelim. :)
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