Huawei'in Çin'deki mağazasını gezdik: Nova 2 Plus, P10 Plus Mate 9 Pro ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Huawei'in anavatanı Çin'deki amiral gemi mağazasını geziyor. Zamanla yaygınlaştırılması planlanan mağazada Huawei'in yeni nesil akıllı telefon ve bilgisayarlarına yakından bakıyoruz.
Huawei'in davetiyle gittiğimiz Çin'de, şirketin büyük önem verdiği ve zamanla yaygınlaştırmayı hedeflediği amiral gemi mağazasını gezdik. Nova 2 Plus, Mate 9 Pro ve P10 Plus gibi telefonlardan aksesuarlara ve MateBook serisi bilgisayarlara kadar pek çok detay bu videoda.
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ya yalan söylüyorsun! ya da kullanmayı bilmiyorsun! bu yazdıklarının hiç biri bende ve kullanan çoğu kişide olmuyor. hatta bu fiyatta bu performası veren telefon yok diyorum.servis ile yaşadığın problemi telefona mal etmeye çalışıyorsun resmen.
Yaygınlık derecesine göre kalite tespiti yapan insan en baştan ciddiye almamalıydım..
Salak mısın?