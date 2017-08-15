Huawei'in Çin'deki mağazasını gezdik: Nova 2 Plus, P10 Plus Mate 9 Pro ve dahası...

Huawei'in anavatanı Çin'deki amiral gemi mağazasını geziyor. Zamanla yaygınlaştırılması planlanan mağazada Huawei'in yeni nesil akıllı telefon ve bilgisayarlarına yakından bakıyoruz.

Huawei'in davetiyle gittiğimiz Çin'de, şirketin büyük önem verdiği ve zamanla yaygınlaştırmayı hedeflediği amiral gemi mağazasını gezdik. Nova 2 Plus, Mate 9 Pro ve P10 Plus gibi telefonlardan aksesuarlara ve MateBook serisi bilgisayarlara kadar pek çok detay bu videoda.