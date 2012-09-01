Jabra'dan Bluetooth 3.0 desteği sunan portatif ses sistemi: Solemate

Ülkemizde Bluetooth kulaklıklarıyla yakından tanınan Jabra, akıllı telefon, tablet, MP3 oynatıcı ve dizüstü bilgisayar gibi cihazlar için Bluetooth 3.0 desteği sunan portatif bir ses sistemi hazırladı.





Jabra'nın ''Solemate'' olarak isimlendirdiği portatif ses sistemi, 172 mm x 64 mm x 70 mm ebatlarında ve 610 gram ağırlığında tasarlanmış. Tozlu, nemli ve yoğun güneş ışığı alan ortamlara karşı dayanıklılık sergileyebilen yapısıyla ön plana çıkan Solemate, 2 tane tweeter ve 1 tane subwoofer ile donatılmış.



Üzerinde USB girişi ve 3.5 mm'lik konnektör bulunan Solemate, Bluetooth 3.0 kablosuz bağlantı teknolojisi sayesinde 10 metre kadar kapsama alanı sunuyor. Solemate'in şarj edilebilir bataryası 10 saate varan kullanım süresine olanak tanıdığı gibi bataryanın tamamen dolması yaklaşık 2.5 saat sürüyor.

Arka plandaki gürültüyü filtre edebilen mikrofonu ile Solemate, iletişim maksadıyla da kullanılabiliyor. Cihazın üzerindeki tuşla çağrıları cevaplayabiliyorsunuz, sonlandırabiliyorsunuz veya reddedebiliyorsunuz. Ayrıca dilerseniz mikrofonun sesini tamamen kapatabiliyorsunuz.



Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip Jabra Solemate, yarından itibaren Amazon ve Best Buy üzerinden satışa sunulacak. Ürünün fiyatı merak edenler için 199.99$.



http://www.jabra.com/Products/Speakers/JABRA_SOLEMATE/Jabra_SOLEMATE_Black