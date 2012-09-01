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Jabra'dan Bluetooth 3.0 desteği sunan portatif ses sistemi: Solemate

6 yıl
1,7b
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Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Ülkemizde Bluetooth kulaklıklarıyla yakından tanınan Jabra, akıllı telefon, tablet, MP3 oynatıcı ve dizüstü bilgisayar gibi cihazlar için Bluetooth 3.0 desteği sunan portatif bir ses sistemi hazırladı.

Jabra'nın ''Solemate'' olarak isimlendirdiği portatif ses sistemi, 172 mm x 64 mm x 70 mm ebatlarında ve 610 gram ağırlığında tasarlanmış. Tozlu, nemli ve yoğun güneş ışığı alan ortamlara karşı dayanıklılık sergileyebilen yapısıyla ön plana çıkan Solemate, 2 tane tweeter ve 1 tane subwoofer ile donatılmış.
Üzerinde USB girişi ve 3.5 mm'lik konnektör bulunan Solemate, Bluetooth 3.0 kablosuz bağlantı teknolojisi sayesinde 10 metre kadar kapsama alanı sunuyor. Solemate'in şarj edilebilir bataryası 10 saate varan kullanım süresine olanak tanıdığı gibi bataryanın tamamen dolması yaklaşık 2.5 saat sürüyor.
Arka plandaki gürültüyü filtre edebilen mikrofonu ile Solemate, iletişim maksadıyla da kullanılabiliyor. Cihazın üzerindeki tuşla çağrıları cevaplayabiliyorsunuz, sonlandırabiliyorsunuz veya reddedebiliyorsunuz. Ayrıca dilerseniz mikrofonun sesini tamamen kapatabiliyorsunuz.
Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip Jabra Solemate, yarından itibaren Amazon ve Best Buy üzerinden satışa sunulacak. Ürünün fiyatı merak edenler için 199.99$.

http://www.jabra.com/Products/Speakers/JABRA_SOLEMATE/Jabra_SOLEMATE_Black Yorum Yaz
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yukuberk 6 yıl en beğenilen
Ne olursa olsun bir sony etmiyor işte.
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alito 6 yıl
çok daha uygun fiyatlıları ve bunun kadar kalitelileri dururken, bu fiyata bluetooth hoparlör almak pek mantıklı değil.
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ciwanbilisim 6 yıl
Şunu Söyleme Gereği duyuyorum piyasada bundan Kat Kat İyi Olan Hoperlor markaları mevcut ve bu fiyat tam bir FAHİŞ fiyat Üstelik Bluetooth 3.0 kullanıyor neredeyse 5.0 çıkacak adamlara tuketicilerle alay ediyo. Ve aynı sekilde 10 metre kapsama alanı + 10 metre telefon ile birlikte 20 metre eder ama sunu söylemek gerekirse kapsama alanı çok az bu saatten sonra beklentilerimiz en. Az 100 metre olmalı bu da verimliliği arttırır .
Yurt dısı 200$ dolar ise bizde 450 YTL'yi bulur en az
Ama Türkiye'de bu tür cihazların hala kullanımı yaygın değil ?
Teknoloji dostu olan yok ki? Tamamen mesele KOYUN ANLAYIŞI
Teşekkürler
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dayseeh 6 yıl
batarya dolum süresi gerçekten çok uzun
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yukuberk 6 yıl en beğenilen
Ne olursa olsun bir sony etmiyor işte.
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