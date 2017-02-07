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Jawbone tüketici pazarından çekiliyor

Bir dönemin ilk beşteki giyilebilir cihaz firmalarından olan Jawbone, üst üste yaşanan olumsuzlukların neticesinde tüketici pazarına havlu atmak zorunda kaldı.
2 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Ses ürünleri konusunda başarılı firmalardan birisi iken şansını giyilebilir cihaz pazarında denemek isteyen Jawbone, yenilikçi ürünleriyle epey ilgi görmüştü. Sonrasında kullanıcıların derilerinde aşınmalar, sevkiyat problemleri, Fitbit ile patent kavgası, geri iade zorlukları ardı ardına geldi ve peşinden de kaçınılmaz son.

Para tükendi

Sektörden gelen bilgilere göre Jawbone artık son kullanıcıya yönelik ticari pazardan çekiliyor. Firmanın kasasında fazla birikim kalmadı ve artık tüketici pazarında kendisini idare edebilecek durumda değil. Yatırımcılardan alınan borçlarla bugüne gelindi ancak borçlar da kabardı.

Firma bunun yerine sağlık sektörüne yönelecek. Sektörde söz sahibi firmalarla yapılacak stratejik işbirlikleri sayesinde kurumsal alanda yaygınlaşma sağlanacak ve böylece yeni bir gelir modeli elde edilmiş olacak.

Ayrıca Bkz. "Dokunmatik klavyeli Lenovo Yoga Book ucuzladı"

Elbette Jawbone’un yeni bir alanda yükselmesi için paraya ihtiyacı var zira nakit birikimi bunun için yeterli değil. Şimdiden yönetim kurulunun finansman desteği için arayışlara başladığı ifade ediliyor. Hızlı bir şekilde fon toplandıktan sonra sağlık sektörüne yatırım yapılacak. Şimdi asıl soru bugüne kadar satılan ve çok şikayet alan ürünlere nasıl teknik destek verileceği.

 

https://androidcommunity.com/jawbone-will-pivot-to-clinical-services-as-consumer-business-fails-20170206/ Yorum Yaz
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sis651 2 yıl
Umarım Jawbone markasını kullanmazlar sağlık ürünlerinde. :D Bileklikte biraz J harfinden dolayı diye janjanlı duruyor ama çene kemiği diye marka adı iyi değil. :D
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aycibin 2 yıl
bilekliği vardı hediye gelmişti.saçma bişeydi satmıştım.bluetooth hoparlörleri iyiydi ama.
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Kerim5100 2 yıl
Zaten ne işe yarıyorlardı ki absürt pahalı ürünler çıkarmaktan başka?
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Piêr Dé Sans 2 yıl
geri iade olmaz güzel kardeşim.
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