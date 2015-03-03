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Jolla geliştirdiği SailFish 2.0'ın tüm üreticilere lisanslanabileceğini açıkladı

4 yıl
2,6b
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12
Cep İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Jolla geliştirdiği SailFish 2.0'ın tüm üreticilere lisanslanabileceğini açıkladı
SailFish işletim sisteminin geliştiricisi Jolla SailFish 2.0'ın tüm üreticilere lisanslamaya açık olduğunu duyurdu. Şirket Android ve Windows Phone dışında deneyim sunmak isteyen üreticilerin SailFish 2.0'ı kullanabileceğini belirtti.
Ayrıca açıklamada Intel'in yeni X3 işlemcilerinin Sailfish OS 2.0'a destek sunacağı açıklandı. Jolla SailFish'in son sürümünün yılın ikinci yarısında kullanıma hazır hale geleceğini de belirtti. Kullanıcılara gelişmiş arayüz sunulacağı da belirtilirken değişikliklerin küçük ayrıntılarla mı yoksa büyük çaplı mı yapılacağı bilinmiyor. Bunun dışında tamamlanan sürümün Android uygulamalarını çalıştırma konusunda geliştirilmesi, yeni gizlilik ve kişileştirme özellikleri gibi değişiklikler bekleniyor. 
Ayrıca Jolla kendi işletim sistemin kullanan tabletini de MWC 2015 etkinliği kapsamında sergiledi. SailFish 2.0'ın ön izleme sürümünün yüklü olduğu tablet 7.85” ekran boyutuna 2048 x 1536 piksel çözünürlüğe sahip. 1.8 GHz'de çalışan 4 çekirdekli Intel Atom işlemci barındıran tablete 2GB sistem belleği ve 32 / 64 GB dahili depolama alanı seçenekleri eşlik ediyor. Ayrıca tablette 4450 mAh batarya bulunurken arkada 5 MP önde ise 2 MP kamera yer alıyor. Tabletin 32 GB modeli 219 dolar fiyatla IndieGoGo sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

Jolla OEM ve ODM üreticilerini ve ilgili birimleri SailFish OS kullanmaya davet ediyor. Şimdilik platformu kullanan bir üretici bulunmuyor, ancak hangi üreticiler bu platformda yer alacak merak konusu.

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e-Militarist 3 yıl
Sailfish OS 2.0 now available for early access users! blog.jolla.com/...
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MK* 3 yıl
Nokianin gelistirdigi isletim sistemi degilmiydi bu.
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doctor_bey 4 yıl
Font güzel, reklam müthiş, sistem zaten muazzam; tam tercih edilecek sistem



Geriye bir tek marka algısı kalıyor herhalde, bazı bilmeyen insanlar ilk defa duyduklarında kuşkuyla bu da zamanla aşılır büyük ihtimalle
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Üreticiler android yerine keşke bunu kullansalar samsung un tizenine o kadar mühendis uğraşıyor arayüzü rezalet bunlar 1 grup arayüz olarak müthiş bie işletim sistemi ha android uygulamaları yükleyebiliyoruz buna aynı tizen gibi
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Pablo Escobar 4 yıl
Reklam filmine hayran kaldım.İnşallah bu OS patlar gider,hakkıdır.
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^7pMş^ 4 yıl
Farklilik herzaman iyidir
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Sta1ker 4 yıl
JOLLA 2 den bir haber yok mu?
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grandcross 4 yıl
Buralara be zaman gelir yeni telefonum bu olsun istiyorum
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Meego geldi aklıma. Yakın zamanda yeni bir ya da iki işletim sistemi gelse hiç fena olmaz.
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emir kustirika 4 yıl
font güzel hakikaten
yapabildikleri önemli ama new times roman 7 ın yapabildiklerini yakalamak önemli
çerçöp uygulamalarla kabzımal gibi ürünleri tezgaha dizmekle olmaz
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