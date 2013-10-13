JustMatic: Flipboard alternatifi yerli sosyal haber uygulaması AppStore’da

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Yerli iPhone uygulaması JustMatic (justmatic.com) bilgi yoğunluğunuzu disipline edebileceğiniz sosyal bir haber uygulaması olarak global mobil ekosisteme giriş yapıyor.JustMatic, toplamda 24 yıllık Silikon Vadisi deneyimine sahip Türk mobil geliştiriciler tarafından hayata geçirilmiş bir sosyal haber takip uygulamasıdır.Flipboard alternatifi olan JustMatic ile istediğiniz haber kaynaklarına hızlıca abone olup, anlık bildirimlerden faydalanabiliyorsunuz. Gelen haber veya bildirimlerden çıkmak ise yine abone olmak kadar kolay. JustMatic bu yönü ile bilgi kirliliğine çoktan ulaşmış sms reklamlarına savaş açıyor.Global pazarda da yer almaya hazırlanan JustMatic, 400’e yakın farklı haber kaynağını tek potada eritip, Türkiye başta olmak üzere ABD için de özelleşmiş içerikler sunuyor. Yerli haber kaynaklarını farklı kategoriler altında sınıflandırarak tüm içerikleri yalın bir okuma deneyimiyle karşınıza getiriyor.JustMatic uygulamasının esas gücü Facebook hesabınızla giriş yaptığınızda ortaya çıkıyor. Facebook profilinizle kişiselleşen haber akışının yanında arkadaşlarınızın beğendiği haberleri, üye oldukları haber kaynaklarını takip etme seçeneğine de sahip oluyorsunuz. Kişisel okumalarınız ve istediğiniz bir haberi arşivlemek için sürükle bırak taktiğini kullanmak yeterli. Dilerseniz kişisel okuma listenizi gizleyebiliyorsunuz. Elbette ki okuduğunuz haberleri farklı mecralarda kolayca paylaşabiliyorsunuz.Yerli iPhone uygulaması JustMatic’i hemen AppStore’dan cep telefonunuza indirebilirsiniz. JustMatic’in Android uygulamasının da 2014'ün ilk çeyreğinde yayınlanması planlanıyor.