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    Huawei, gelişmiş yapay zeka özellikleriyle HarmonyOS 6'yı duyurdu

    Huawei, şirketin kendi geliştirdiği işletim sisteminin bir sonraki büyük sürümü olan HarmonyOS 6’yı tanıttı. Gelişmiş yapay zeka özellikleri entegre edilen işletim sistemi neler sunuyor?

    Huawei, gelişmiş yapay zeka özellikleriyle HarmonyOS 6'yı duyurdu Tam Boyutta Gör
    Huawei, dün gerçekleştirdiği Geliştirici Konferansı'nda, şirketin kendi geliştirdiği işletim sisteminin bir sonraki büyük sürümü olan HarmonyOS 6’yı tanıttı.

    Yapay zeka odak noktasını oluşturuyor

    HarmonyOS 6, tasarım iyileştirmeleri ve çeşitli ince ayarlarla geliyor ancak en dikkat çekici yenilik, yeni Intelligent Agent Framework. Bu sistem, yeni kişisel asistanı XiaoYi ile kullanıcı arasında daha doğal ve insana benzer bir etkileşim kurmayı hedefliyor. Bu özellik sayesinde sistem, yalnızca sesli komutlara dayanmak yerine, kullanıcının ne yapmak istediğini sezgisel olarak anlayarak duruma göre yanıt verebilecek.

    XiaoYi, Google'ın Circle to Search'üne benzer şekilde, ekranı tarayarak size sonuçlar verebiliyor. Huawei, sahnede HarmonyOS 6’nın yapay zeka altyapısından örnekler de sundu. Örneğin ChatExcel üzerinden Excel işlemlerini halledebiliyor veya XiaoYi’ye HarmonyOS 6 için uygulama geliştirmede yardımcı olması istenebiliyor.

    HarmonyOS 6’nın dikkat çeken özelliklerinden biri de Touch and Share (Dokun ve Paylaş). Uyumlu bilgisayar ve akıllı telefonlar arasında (şimdilik yalnızca Huawei cihazlarıyla sınırlı olabilir) çalışıyor. Bu özellik sayesinde cihazınızı bilgisayar ekranına dokundurarak birden fazla dosya paylaşabiliyor veya arkadaşlarınızla oyun bağlantısı kurabiliyorsunuz.

    HarmonyOS 6 Geliştirici Beta Programı şu an aktif durumda ve geliştiriciler 30 Haziran’a kadar kayıt yaptırabiliyor. Programa katılmak isteyenlerin Huawei Geliştirici Birliği’nde kimlik doğrulamasını tamamlaması gerekiyor.

    Desteklenen cihazlar ise şu şunlar:

    • Huawei Mate 70 / Mate 70 Pro
    • Mate 60 / Mate 60 Pro
    • Mate X5
    • MatePad Pro 11 inç (2024)
    • MatePad Pro 13.2 inç (2025)

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