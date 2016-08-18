KAAN N1 akıllı telefon hakkında merak edilen her şey!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünya devi akıllı telefon üreticilerinin yıllarca Türkiye dağıtıcılığını yapan ve bugün hala yaygın servis ağı ile bu firmalara destek veren Başarı, Kaan markası ile telefon pazarına giriyor.
Ülkemizin akıllı telefon serüveninde önemli bir yere sahip olan Başarı, dünya devi üreticilerle yaptığı iş ortaklıkları sonrasında yoluna kendi markasıyla ilerleme kararı verdi ve ilk modeli olan KAAN N1'i tanıttı. Bu videoda telefon ve şirketin vizyonuna ilişkin tüm detayları bulabilirsiniz.
KAAN N1, 1099TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı üzerinden raflara giriyor. Ayrıca Turkcell tarafından tarifeye ek çeşitli seçeneklerle de sunulacakmış. Telefonun teknik özellikleri ise şu şekilde;
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5.5 inc Full HD ekran, LTE cat6 modem, 3 GB ram, 8 Çekirdek işlemci diyor. Pardon da bu neyden farklı kılıyor? Buzdolabından mı?
Bu sadece alt seviye için geçerli değil üst seviye içinde öyle piyasaya yeni giriyorsun dünyanın en iyi telefonunu yap halk nezdinde altyapın olmazsa satamazsın arkadaş.
Yeni firmaların ilacı geleceğe yönelik yatırım yapmaktır ilk seneler kar etme zorluk çek ama bir taban oluşturduğun zaman uçar gidersin.
Çinde bu işler daha kolay çinli markalara baktığımız zaman en can alıcı özellikleri f/p cihazları olmaları ve fiyatlarının çok uygun olması ama onlar bu işi daha kolay yapıyor çünkü devlet desteği var.Bizde devlet yerli markaları desteklese daha ucuza satabilirler.
Çinde elephone 9000 200 dolarken ki bu vergili fiyatı toptan alınca max 150 dolara ithal edersin.150 dolar 450 lira 100 lira kar koy 550 devlette vergiyi 50 liracık alsın oldu mu sana 600 hadi 650 olsun.
Sen bu telefonu 650 den sat piyasa yıkılır yazılıma da azıcık önem ver.Şimdi yazılım deyince dakka başı güncelleme felan onu kastetmiyorum kronik sorunlar olmasın akıcı olsun belli bir stabilite de olsun zaten kimse sana niye güncelleme vermiyon demez.
Bizim firmalar hemen yaptıkları harcamayı geri almak istiyor la bi dur daha yeni başladın bu işe.Türk kafası hemen kar etmeye başlayacak bi sakin ol aklını kullan.Eleştirdiğimiz şey bu işte yoksa bende istiyorum yerli markamız olsun elin çinlisinden neyimiz eksik ama dürüst olacaksın insanları yolunacak kaz olarak görmeyeceksin.