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KAAN N1 akıllı telefon hakkında merak edilen her şey!

3 yıl
103,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünya devi akıllı telefon üreticilerinin yıllarca Türkiye dağıtıcılığını yapan ve bugün hala yaygın servis ağı ile bu firmalara destek veren Başarı, Kaan markası ile telefon pazarına giriyor.
Ülkemizin akıllı telefon serüveninde önemli bir yere sahip olan Başarı, dünya devi üreticilerle yaptığı iş ortaklıkları sonrasında yoluna kendi markasıyla ilerleme kararı verdi ve ilk modeli olan KAAN N1'i tanıttı. Bu videoda telefon ve şirketin vizyonuna ilişkin tüm detayları bulabilirsiniz. 
KAAN N1, 1099TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı üzerinden raflara giriyor. Ayrıca Turkcell tarafından tarifeye ek çeşitli seçeneklerle de sunulacakmış. Telefonun teknik özellikleri ise şu şekilde;

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artcraft35 3 yıl en beğenilen
Sizin cihazınızı farklı kılan nedir diye sormuşsunuz.
5.5 inc Full HD ekran, LTE cat6 modem, 3 GB ram, 8 Çekirdek işlemci diyor. Pardon da bu neyden farklı kılıyor? Buzdolabından mı?
Sizin cihazınızı farklı kılan nedir diye sormuşsunuz.5.5 inc Full HD ekran, LTE cat6 modem, 3 GB ram, 8 Çekirdek işlemci diyor. Pardon da bu neyden farklı ...
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1 Yanıt Yanıtla +81
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BYRM81 3 yıl
Arkasında KAAN yazan bir telefonu asla almam ne saçma sapan bir model ismidir bu.Sanki şirket sahibi çocuğunun ismini vermiş gibi.
2 Yanıt Yanıtla +55
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
Bu firmalar şunu anlamıyor tamam özellik olarak muadilleriyle benzer seviyede ama insanların kafasında da bir marka algısı mevcuttur.General Mobile mesela kim tanıyordu bu firmayı discovery ile patlama yaptı işte artık android one programını göğüsledi gidiyor.Discovery çıktığı dönem muadillerine kıyasla ucuz olmasaydı şimdi bu noktalara gelebilirmiydi ? İsim yapabilirmiydi ?

Bu sadece alt seviye için geçerli değil üst seviye içinde öyle piyasaya yeni giriyorsun dünyanın en iyi telefonunu yap halk nezdinde altyapın olmazsa satamazsın arkadaş.

Yeni firmaların ilacı geleceğe yönelik yatırım yapmaktır ilk seneler kar etme zorluk çek ama bir taban oluşturduğun zaman uçar gidersin.

Çinde bu işler daha kolay çinli markalara baktığımız zaman en can alıcı özellikleri f/p cihazları olmaları ve fiyatlarının çok uygun olması ama onlar bu işi daha kolay yapıyor çünkü devlet desteği var.Bizde devlet yerli markaları desteklese daha ucuza satabilirler.

Çinde elephone 9000 200 dolarken ki bu vergili fiyatı toptan alınca max 150 dolara ithal edersin.150 dolar 450 lira 100 lira kar koy 550 devlette vergiyi 50 liracık alsın oldu mu sana 600 hadi 650 olsun.

Sen bu telefonu 650 den sat piyasa yıkılır yazılıma da azıcık önem ver.Şimdi yazılım deyince dakka başı güncelleme felan onu kastetmiyorum kronik sorunlar olmasın akıcı olsun belli bir stabilite de olsun zaten kimse sana niye güncelleme vermiyon demez.

Bizim firmalar hemen yaptıkları harcamayı geri almak istiyor la bi dur daha yeni başladın bu işe.Türk kafası hemen kar etmeye başlayacak bi sakin ol aklını kullan.Eleştirdiğimiz şey bu işte yoksa bende istiyorum yerli markamız olsun elin çinlisinden neyimiz eksik ama dürüst olacaksın insanları yolunacak kaz olarak görmeyeceksin.

Bu firmalar şunu anlamıyor tamam özellik olarak muadilleriyle benzer seviyede ama insanların kafasında da bir marka algısı mevcuttur.General Mobile mesela kim ...
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1 Yanıt Yanıtla +46
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DH Misafiri 2 yıl
iyi ya bütün telefon markaları çinde üretilip kendi isimlerini basıyorlar bizimde ismimiz olsun en azından paramızı yabancılar almasın servis hizmetide olur fenamı.
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muco555555 2 yıl
Kaan firma sahibinin rahmetli oğlunun ismi.Firma için çok önemli.havacılık şirketinin adı da Kaan diye biliyorum.Bir insan rahmetli oğlunun ismini telefona koyuyorsa korkmadan alınmalı
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Gwynbleidd. 2 yıl
Hala isim tartışmak çok mantıksız. En basitinden nokia ismi, yapıldığı ülkenin bir kasabasından alınma. Şimdi Kaan yerine ankara istanbul vb olsaydı yine dalga geçilirdi...
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Led Zeppelin 2 yıl Gwynbleidd.
Batman diyebilirlerdi bence
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lawbreaker 2 yıl
Arkadaşımın oğlunun ismi Kaan, geçen çocuğun elinde gördüm ne güzel arka kapak yaptırmışsın dedim, meğerse markasıymış

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DH Misafiri 2 yıl
@predator: Evet ben Android 7.0 yükledim.
Linux bilgisayarlarda Android Studio gelistiriciler hangi udev rules.d USB kodunu yaziyor KAAN N1 makineler icin?
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Experto Crede 2 yıl
Firma isminden ötürü dezavantajlı hiç düşünmüyorlar mı bilmem KAAN halihazırda erkek ismi olarak kullanılan bir Türkçe sözcük.
Bu şekilde tutan tek marka var tofaşın Murat serisi oda fiyat avantajı ve o dönem ülke politikaları ile kapattı o arayı.

Türk telefon markaları özgünleşmezlerse yok olacaklar kimse sana git işlemci yap git kamera yap demiyor sen tasarımda bir çizgi getirirsin seni sırf onun için bile alırlar. Sana kalemi icat et diyen yok kalemin cebe takılması için yapılan o çentiği sen düşünmüş ol.
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3arbar 2 yıl
bu arada bu fiyatlara fp canavarları olan huawei p9 lite ve gt3 var aga.
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3arbar 2 yıl
kaan değilde anka falan olsaydı daha mantıklı olurdu.
bu hatayı casper da yaptı yapıyor.casper ne aga. baştan kaybediyorsun.
insanlar şahini kartalı boşuna mı aldılar aga.marka algısı yaratmak önemli.doğana binersin ama kanarya diye araç yaparsan satamazsın.
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axaxa 2 yıl
Kaan değil de Mahmut olsa alırdım bu telefonu
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Guest-02D0AD92F 2 yıl
yerli marka demek çinden dandik ucuz bir ürün bul. üzerine kendi markanı ve model ismini bastır, aldığın fiyatın 10 katına millete kakala. garanti falan da işte.
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