KAAN N1 akıllı telefon hakkında merak edilen her şey!

Dünya devi akıllı telefon üreticilerinin yıllarca Türkiye dağıtıcılığını yapan ve bugün hala yaygın servis ağı ile bu firmalara destek veren Başarı, Kaan markası ile telefon pazarına giriyor.

Ülkemizin akıllı telefon serüveninde önemli bir yere sahip olan Başarı, dünya devi üreticilerle yaptığı iş ortaklıkları sonrasında yoluna kendi markasıyla ilerleme kararı verdi ve ilk modeli olan KAAN N1'i tanıttı. Bu videoda telefon ve şirketin vizyonuna ilişkin tüm detayları bulabilirsiniz.

KAAN N1, 1099TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı üzerinden raflara giriyor. Ayrıca Turkcell tarafından tarifeye ek çeşitli seçeneklerle de sunulacakmış. Telefonun teknik özellikleri ise şu şekilde;