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KEF, M serisi yeni kulak içi ve kafa üstü kulaklık modellerini duyurdu

6 yıl
937
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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KEF, M serisi yeni kulak içi ve kafa üstü kulaklık modellerini duyurdu
Ürettiği ses donanımları ülkemizde de satılan KEF firması, M serisi yeni kulak içi ve kafa üstü kulaklık modellerini duyurdu.
İngiltere merkezli bir hoparlör üreticisi olan ve 1961 yılından bu yana piyasada yer alan KEF firmasının kafa üstü formunda hazırladığı M500 ve kulak içi formunda hazırladığı M200 kulaklıklar, 2013 Red Dot Award ödüline sahip ve alüminyum gövde yapısına sahip modeller olarak karşımıza çıkıyor. Firma tarafından geliştirilen M500, üst seviye konfor için katlanabilir ve tere dayanıklı kulak bölümü, Apple'ın cihazları ile çalışabilme ve dıştan gelen sesleri ciddi oranda kesebilme gibi özellikler ile ön plana çıkıyor. Teknik olarak M500, 40mm sürücüye, 20Hz-20kHz frekans tepki aralığına, 103 dB±4dB ses hassaslığına, 32±15%Ohm empedans oranına, maksimum 30mW çıkış gücüne, 1.3 metre kablo uzunluğuna, 2.5 ya da 3.5mm bağlantı seçeneklerine ve 208  gram ağırlığa sahip.
 
KEF, M serisi yeni kulak içi ve kafa üstü kulaklık modellerini duyurdu
Firmanın kulak içi kulaklık modeli olan M200 ise hareketli kulak tutacağı, Apple'ın cihazları ile tam uyumlu olarak çalışabilme, insan kulağına zarar vermeyen tasarım yapısı ve DDD( Dual Dynamic Driver) özellikleri ile karşımıza çıkıyor. Teknik olarak DDD sistemi sayesinde üzerinde bass sesleri için 10mm, orta tonlar ve yüksek frekanslar için ise 5.5mm olmak üzere iki adet sürücü yer alan model, 20Hz-20kHz frekans tepki aralığına, 94 dB±4dB ses hassaslığına, 12±10%Ohm empedans oranına, maksimum 10mW çıkış gücüne, 1.2 metre kablo uzunluğuna, 2.5mm bağlantı girişine ve sadece 26 gram ağırlığa sahip.
KEF tarafından tanıtılan ve piyasaya çıkış tarihleri henüz belli olmayan kulaklıklardan M200 modeli 200$, M500 modeli ise 300$ fiyat etiketlerine sahip olacaklar. 

http://www.kef.com/html/en/showroom/mseries/m500/overview/index.html Yorum Yaz
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