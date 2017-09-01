KFC'den yeni ödeme şekli "Gülümseyerek Öde"

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Çin'de, Yum China şirketinin altında faaliyet yürüten ve ülkenin en büyük fast food zincirlerinden biri olan KFC, Hangzhou şehrindeki bir mağazasında müşterilerin, klasik yöntemlerin yanı sıra farklı ve bir ilk niteliği taşıyan yeni bir yöntemle ödeme yapmalarına izin veriyor. Alibaba'nın finansal işlerinden sorumlu olan Ant Financial şirketi ile ortak çalışan KFC "Gülümseyerek Öde" isimli ödeme yöntemiyle müşterilerin, yüz tanıma özelliğini kullanarak çevrimiçi ödeme araçlarına erişmelerini ve ödeme yapmalarını sağlıyor.





Son Derece Güvenli



Mağazaya gelen müşteriler ilk olarak büyük ekranlardan alacakları ürünleri seçiyor. Daha sonra yüz tanıma sistemi tarafından müşterilerin yüzleri inceleniyor ve müşterinin yüzü Alibaba tarafından geliştirilen ödeme sistemi olan Alipay'in veri tabanında aranıyor. Müşterinin yüzü Alipay'in veri tabanındaki herhangi bir yüzle eşleştiği takdirde müşteriler sadece cep telefonu numaralarını girerek ödeme işlemini tamamlayabiliyor. Biyometrik tanımlama teknolojisinin başındaki isim olan Jidong Chen, üç boyutlu kamera ve canlılık algoritması ile birlikte Gülümseyerek Öde'nin son derece güvenli olduğunu ve fotoğraf ya da video ile sistemin kandırılamayacağını dile getirdi.





Aslında bu yeni ödeme sistemi KFC'nin güncel teknolojileri kullanarak mağazalarında sunduğu hizmetlerden sadece biri. Bazı restoranlarında yüz ifadelerine bakarak onlara sipariş tavsiyesinde bulunan kiosklar kullanan şirket, son olarak yeni çalışanlara VR aracılığıyla tavuk pişirmeyi öğretmeye başlamıştı.