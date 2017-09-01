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KFC'den yeni ödeme şekli "Gülümseyerek Öde"

KFC, Çin'deki bir mağazasında müşterilerin, yüz tanıma özelliğinden faydalanarak ödeme yapabilecekleri "Gülümseyerek Öde" isimli yeni ödeme yöntemini kullanmaya başladı.
1 yıl
3,6b
1
12
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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KFC'den yeni ödeme şekli
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Çin'de, Yum China şirketinin altında faaliyet yürüten ve ülkenin en büyük fast food zincirlerinden biri olan KFC, Hangzhou şehrindeki bir mağazasında müşterilerin, klasik yöntemlerin yanı sıra farklı ve bir ilk niteliği taşıyan yeni bir yöntemle ödeme yapmalarına izin veriyor. Alibaba'nın finansal işlerinden sorumlu olan Ant Financial şirketi ile ortak çalışan KFC "Gülümseyerek Öde" isimli ödeme yöntemiyle müşterilerin, yüz tanıma özelliğini kullanarak çevrimiçi ödeme araçlarına erişmelerini ve ödeme yapmalarını sağlıyor. 


Son Derece Güvenli

Mağazaya gelen müşteriler ilk olarak büyük ekranlardan alacakları ürünleri seçiyor. Daha sonra yüz tanıma sistemi tarafından müşterilerin yüzleri inceleniyor ve müşterinin yüzü Alibaba tarafından geliştirilen ödeme sistemi olan Alipay'in veri tabanında aranıyor. Müşterinin yüzü Alipay'in veri tabanındaki herhangi bir yüzle eşleştiği takdirde müşteriler sadece cep telefonu numaralarını girerek ödeme işlemini tamamlayabiliyor. Biyometrik tanımlama teknolojisinin başındaki isim olan Jidong Chen, üç boyutlu kamera ve canlılık algoritması ile birlikte Gülümseyerek Öde'nin son derece güvenli olduğunu ve fotoğraf ya da video ile sistemin kandırılamayacağını dile getirdi. 


Aslında bu yeni ödeme sistemi KFC'nin güncel teknolojileri kullanarak mağazalarında sunduğu hizmetlerden sadece biri. Bazı restoranlarında yüz ifadelerine bakarak onlara sipariş tavsiyesinde bulunan kiosklar kullanan şirket, son olarak yeni çalışanlara VR aracılığıyla tavuk pişirmeyi öğretmeye başlamıştı.


http://money.cnn.com/2017/09/01/technology/china-alipay-kfc-facial-recognition/index.html Yorum Yaz
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kaazto28 1 yıl en beğenilen
Bizde olsa ödemeyi yapamayız v bulaşık yıkatırlar, niye mi, bizler gülümsemeyi unuttuk...
2 Yanıt Yanıtla +14
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IhtiyarDelikanli 1 yıl
etin kilosu 87 lira olmuş nasıl gülelim
1 Yanıt Yanıtla +6
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dobrasam 1 yıl
Ülke olarak gülmeyi unutalı yıllar oldu bizde çalışmaz bu sistem
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SEO-Uzmanı 1 yıl
fişlenerek öde !
insanları fişlenmeye razı eden güzel ve eğlenceli bir sistem bu ! :)
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kadirirdem 1 yıl
Bize asık suratlı olanını yapsınlar.
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EfsaneKurt33 1 yıl
öyle herkese gülmeyin yanlış anlarlar
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10ff 1 yıl
Biz gulumseyecegiz,onlar öpecek??? Yok öyle yağma.
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Mr. Jingles 1 yıl
Cebimden para çıkıyorken ben nasıl gülebilirim?
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infom@n 1 yıl
Yıllardır eğilerek vergi ödeyen halkımız çabuk ayak uyduramayacaktır.
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IhtiyarDelikanli 1 yıl
etin kilosu 87 lira olmuş nasıl gülelim
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Parola_18 1 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

etin kilosu 87 lira olmuş nasıl gülelim

pirzolanın kilosumu o mösyö ?
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kaazto28 1 yıl en beğenilen
Bizde olsa ödemeyi yapamayız v bulaşık yıkatırlar, niye mi, bizler gülümsemeyi unuttuk...
2 Yanıt Yanıtla +14
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SigSauer6 1 yıl kaazto28
kaazto28

Bizde olsa ödemeyi yapamayız v bulaşık yıkatırlar, niye mi, bizler gülümsemeyi unuttuk...

Hhahahahaha güldürdün. Bakıyorum. Bir problem yok bence.
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Delikli Nane 1 yıl kaazto28
kaazto28
Bizde olsa ödemeyi yapamayız v bulaşık yıkatırlar, niye mi, bizler gülümsemeyi unuttuk...

belki mesajı +larlar
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