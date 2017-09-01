KFC'den yeni ödeme şekli "Gülümseyerek Öde"

Son Derece Güvenli
Mağazaya gelen müşteriler ilk olarak büyük ekranlardan alacakları ürünleri seçiyor. Daha sonra yüz tanıma sistemi tarafından müşterilerin yüzleri inceleniyor ve müşterinin yüzü Alibaba tarafından geliştirilen ödeme sistemi olan Alipay'in veri tabanında aranıyor. Müşterinin yüzü Alipay'in veri tabanındaki herhangi bir yüzle eşleştiği takdirde müşteriler sadece cep telefonu numaralarını girerek ödeme işlemini tamamlayabiliyor. Biyometrik tanımlama teknolojisinin başındaki isim olan Jidong Chen, üç boyutlu kamera ve canlılık algoritması ile birlikte Gülümseyerek Öde'nin son derece güvenli olduğunu ve fotoğraf ya da video ile sistemin kandırılamayacağını dile getirdi.
Aslında bu yeni ödeme sistemi KFC'nin güncel teknolojileri kullanarak mağazalarında sunduğu hizmetlerden sadece biri. Bazı restoranlarında yüz ifadelerine bakarak onlara sipariş tavsiyesinde bulunan kiosklar kullanan şirket, son olarak yeni çalışanlara VR aracılığıyla tavuk pişirmeyi öğretmeye başlamıştı.
http://money.cnn.com/2017/09/01/technology/china-alipay-kfc-facial-recognition/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
insanları fişlenmeye razı eden güzel ve eğlenceli bir sistem bu ! :)
pirzolanın kilosumu o mösyö ?
Hhahahahaha güldürdün. Bakıyorum. Bir problem yok bence.
belki mesajı +larlar
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3624 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
kfc, yüz tanıma teknolojisi ve