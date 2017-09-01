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Robotlara, insanları anlamayı öğreten sistem geliştirildi

MIT'deki araştırmacılar; robotların, insanların taleplerini kolayca anlayıp yerine getirmelerine yardımcı olacak ComText isimli bir sistem geliştirdi.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Filmlerde gördüklerimizin aksine günümüzde robotların yapabileceği şeyler henüz oldukça sınırlı. Robotlar düzenli olarak tekrarlayan görevleri yerine getirmek için harika olsalar da konuşup robotlardan bir şeyi yapmalarını istediğimiz zaman bizi anlamakta zorlanıyorlar. Örneğin robotlara "onları getir" dendiğinde robot ne yapacağını bilemiyor çünkü nesneleri görüp tanısa da karşısındaki kişinin ne istediğini doğrudan anlamakta güçlük çekiyor. MIT'nin Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı(CSAIL)'ndaki araştırmacılar ise robotların, insanları daha kolay anlamasını sağlayan bir sistem geliştirdi. 


Robotlara, insanları anlamayı öğreten sistem geliştirildi
 

ComText adı verilen sistem ile robotların, konuşmaların içeriğini anlamasını hedefleyen araştırmacılar, aslında insan beyninde yer alan episodik(olaysal) hafızanın bir benzerini robotlara uyguladılar. Bu sayede robotlar, nesnelere ait; konum, tür ve sahip gibi detayları hatırlayarak kullanıcının isteğini yerine getiriliyor. Örneğin, robota "Bıraktığım kutu benim atıştırmalığım." derseniz daha sonra robottan yiyecek getirmesini istediğinizde robot size kutunuzu getirebilir. 


Yüzde 90 Oranında Başarılı

MIT'nin Baxter isimli robotu üzerinde test edilen ComText, robotun; kendisinden istenilen şeyleri yüzde 90 oranında doğru anlamasını sağlasa da sistem henüz sahada kullanılabilecek kadar güvenli değil. Bununla birlikte başarılı bir temele sahip olduğunu söylemek gerek. Sistemin tam anlamıyla robotlar ile insanlar arasında bir köprü vazifesi üstlenebilmesi için halen çözülmemiş bazı problemler mevcut. Örneğin robot neyin atıştırmalık olduğunu bilmiyor olabilir. Böyle bir durumda ComText, robotun atıştırmalığı size vermesi için yeterli olmaz. 


Bir sonraki adımda bu konuyu ele almayı planlayan CSAIL, robotların en azından birtakım basit talepleri zorlanmadan karşılayabilmesini istiyor. Araştırmacılar ComText gibi sistemlerin otonom robotları gerçek hayatta kullanışlı hale getirmek adına büyük önem taşıdığını düşünüyor. Bu tip sistemlerin gelişmesiyle birkikte insanlar robotlara ihtiyaç duydukları her an açık komutlar vermek ya da belirli kelimeleri seçmek yerine onlarla doğrudan, bir arkadaşından yardım istercesine, iletişime geçebilir.


https://www.engadget.com/2017/08/30/robots-learn-contextual-commands/ Yorum Yaz
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kaazto28 1 yıl en beğenilen
mümkünse bu sistemi bize de yüklesinler artık anlayamıyoruz
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SEO-Uzmanı 1 yıl
40 yıllık arkadaşlar bile bir birini tam anlayamazken !?
bu ne ayaktır hocam !?
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kadirirdem 1 yıl
İnşallah yanlış anlamaz ya da kötüye kullanılmaz.
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MarlonJD 1 yıl
kadınları da anlayacaklar mı ?
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Kerim5100 1 yıl
Skynet is coming...
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kaazto28 1 yıl en beğenilen
mümkünse bu sistemi bize de yüklesinler artık anlayamıyoruz
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