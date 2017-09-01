Robotlara, insanları anlamayı öğreten sistem geliştirildi

Filmlerde gördüklerimizin aksine günümüzde robotların yapabileceği şeyler henüz oldukça sınırlı. Robotlaryerine getirmek için harika olsalar da konuşup robotlardan bir şeyi yapmalarını istediğimiz zaman bizi anlamakta zorlanıyorlar. Örneğin robotlara "onları getir" dendiğinde robot ne yapacağını bilemiyor çünkükarşısındaki kişinin ne istediğini doğrudan anlamakta güçlük çekiyor. MIT'nin Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı(CSAIL)'ndaki araştırmacılar ise robotların,bir sistem geliştirdi.





ComText adı verilen sistem ile robotların, konuşmaların içeriğini anlamasını hedefleyen araştırmacılar, aslında insan beyninde yer alan episodik(olaysal) hafızanın bir benzerini robotlara uyguladılar. Bu sayede robotlar, nesnelere ait; konum, tür ve sahip gibi detayları hatırlayarak kullanıcının isteğini yerine getiriliyor. Örneğin, robota "Bıraktığım kutu benim atıştırmalığım." derseniz daha sonra robottan yiyecek getirmesini istediğinizde robot size kutunuzu getirebilir.





Yüzde 90 Oranında Başarılı

MIT'nin Baxter isimli robotu üzerinde test edilen ComText, robotun; kendisinden istenilen şeyleri yüzde 90 oranında doğru anlamasını sağlasa da sistem henüz sahada kullanılabilecek kadar güvenli değil. Bununla birlikte başarılı bir temele sahip olduğunu söylemek gerek. Sistemin tam anlamıyla robotlar ile insanlar arasında bir köprü vazifesi üstlenebilmesi için halen çözülmemiş bazı problemler mevcut. Örneğin robot neyin atıştırmalık olduğunu bilmiyor olabilir. Böyle bir durumda ComText, robotun atıştırmalığı size vermesi için yeterli olmaz.





Bir sonraki adımda bu konuyu ele almayı planlayan CSAIL, robotların en azından birtakım basit talepleri zorlanmadan karşılayabilmesini istiyor. Araştırmacılar ComText gibi sistemlerin otonom robotları gerçek hayatta kullanışlı hale getirmek adına büyük önem taşıdığını düşünüyor. Bu tip sistemlerin gelişmesiyle birkikte insanlar robotlara ihtiyaç duydukları her an açık komutlar vermek ya da belirli kelimeleri seçmek yerine onlarla doğrudan, bir arkadaşından yardım istercesine, iletişime geçebilir.

https://www.engadget.com/2017/08/30/robots-learn-contextual-commands/