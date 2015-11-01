Kablosuz şarj video inceleme "Ne kadar verimli? Nasıl çalışıyor?" Spigen F300w

Video Editörü
Bir çok üst seviye telefon kablosuz şarj teknolojisini destekliyor. Bu videomuzda nispeten pahalı bir kablosuz şarj cihazını Çin'den aldığımız ürün ile kıyaslıyor ve verimliliğine bakıyoruz.Spigen'in kablosuz şarj cihazı F300w'u ele alıyor Çin'den aldığımız 7 dolarlık kablosuz şarj ünitesi ile kıyaslıyor ve verimliliğini ölçüyoruz.
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Gereksiz demek için aceleci olmamak gerek. Çünkü gerekli olabileceğini bana düşündüren deneyimlerim oldu. Koşuşturma içinde bir ofis içinde çalışıyorsan ikide bir şarj kablosunu takmakla uğraşmazsın. Al koy al koy gibi kolayca hem şarj edip hem de kullanabiliyorsun. İş yaşamı için bir nimet gibi düşünebilirsin. Aceleci olma gereksiz demek için.