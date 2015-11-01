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Kablosuz şarj video inceleme "Ne kadar verimli? Nasıl çalışıyor?" Spigen F300w

3 yıl
24,6b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bir çok üst seviye telefon kablosuz şarj teknolojisini destekliyor. Bu videomuzda nispeten pahalı bir kablosuz şarj cihazını Çin'den aldığımız ürün ile kıyaslıyor ve verimliliğine bakıyoruz.
Spigen'in kablosuz şarj cihazı F300w'u ele alıyor Çin'den aldığımız 7 dolarlık kablosuz şarj ünitesi ile kıyaslıyor ve verimliliğini ölçüyoruz.


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artenis 3 yıl en beğenilen
Mesut Çevik'in 2000'lerin başındaki halini görüyorum ben :)
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kyhnzcn 3 yıl
Yurt dışı fiyatı 26$ yani 80TL civarında.. Bu nasıl bir fiyatlandırmadır ben anlamadım doğrusu!
amazon.com/...
ebay.com/...
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fthkn 3 yıl cübbeli mehmet
cübbeli mehmet

Bu kablosuz sarj kadar gereksiz birsey varmi ya.Standin ustune koyup sarj edecegime bir kabloyu takarim hem boylece telefon sarj olurken elime alip kullanabilirimde.Kablosuz sarj ne kadar mantiksiz ve gereksiz bir icattir arkadas.Standi ustune koymaktansa stand uzaktan elimizdeki telefonuvherhangi bir kablo olmadan sarj etse o zaman mantikli olurdu.Ama suandaki haliyle kablosuz sarj cok gereksiz.

Gereksiz demek için aceleci olmamak gerek. Çünkü gerekli olabileceğini bana düşündüren deneyimlerim oldu. Koşuşturma içinde bir ofis içinde çalışıyorsan ikide bir şarj kablosunu takmakla uğraşmazsın. Al koy al koy gibi kolayca hem şarj edip hem de kullanabiliyorsun. İş yaşamı için bir nimet gibi düşünebilirsin. Aceleci olma gereksiz demek için.
cübbeli mehmetBu kablosuz sarj kadar gereksiz birsey varmi ya.Standin ustune koyup sarj edecegime bir kabloyu takarim hem boylece telefo...
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soneday 3 yıl
B.Şolt bey, incelemelrinizi izlerken fena daralıyorm, çok sıkıcı bir anlatım gidişhatı var. Ne bilyim böyle, olmuyor gibi sanki. Umarım zamanla geliştirirsniz kendinizi, kolay gelsin.
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swat882 3 yıl
Yine çok başarılı, anlatımlarına bayılıyorum
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cemturk 3 yıl
Bu adam saclari kestirse 10 numara tipi var. Ama uzun sac gitmiyor bu adamda usta
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k-s-r-g 3 yıl
Ben LG orjinal kablosuz sarj aletini kullaniyorum Lg g3 telefonumda. Cok memnunum sahsen.
Evde masaya koyacagima telfonumu, sark standina koyuyorum, dururken sarj oluyor.
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bck6579 3 yıl
Selamlar
Öncelikle bir şeye açıklık getirmek istiyorum. Eğer ikea kablosuz şarj için mobilya üretiyor lambalara monte ediyorsa Samsung Tv lerin ayaklarına bu sistemleri yerleştiriyorsa üstüne üstelik Apple bu sistemin patentini almışsa gereksiz demek yersiz olur. Bir arkadaş telefon cebimdeyken şarj edebiliyorsa ne güzel şimdilik gereksiz demiş düşüncesine saygılıyım keşke cebinizdeyken şarj ederken size de zarar verilmeyecek bir sistem çıksa şarj edebilseniz.
Bir arkadaşta yavaş şarj ediyor demiş ama temel olarak sistem bir adet alıcı ve bir adet vericiden oluşuyor geri kalan devre tamamlamada kablo elektrik adaptörüne gidiyor. Yani adaptörünüz ne kadar güçlüyse şarj olma süreniz o kadar az oluyor. 5Volt 2A ile değilde 5V 3A ile şarj ederseniz daha hızlı oluyor sonuç olarak. Standart olarak Apple telefonlarda 5V 1A, Samsunglarda 5V 1,5A verildiğini düşünürsek zaten normalden daha hızlı şarj ettiği ortada.
BU sistemlerin Power Bankli çözümleri var yanınızda zaten powerbank taşıyorsanız böyle bir ürün taşıyıp tamamen kablo derdinden kurtulabiliyorsunuz.
Şu anda Android ve bir kaç Windows telefonların bazılarında fabrikadan içinde geliyor ama Apple için çözüm kablosuz şarjlı kılıflar (Nilkin tavsiye ederim çok kaliteli) Sanırım iphone 7 ile standartlar arasında yer alacak ve tüm akıllı telefon ve tabletlerin içinde kablosuz şarj keyfini süreceğiz.
Son olarak bir iPhone kullanıcısı olarak orijinal kablo fiyatlarını buraya yazmak istemiyorum. Ne yazık ki üzecek seviyelerde. Ve hatta sürekli kablo taşıyan bilir kablo dayanmıyor. Onlar için süper ötesi bir çözüm.
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Bi50likdaha 3 yıl
Ya lütfen şu adama yaptırmayın ya.
Ne kadar kötü bir diksiyon tonlama, bir de tipe kılığa bak.
Daha düzgün biri yok mu sunum yapabilecek?
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SaBoTeUr 3 yıl
Şu reklamlar nasıl can sıkıyor arkadaş... Mecbur muyum ben bir şey seyrederken reklam görmeye... Reklamı kapat butonunu neden beklemek zorundayım ben???
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ardaalisahin 3 yıl
İnceleme için teşekkürler.Forum genel olarak inceleme haber vs. konularda çok pasif ve yavaş.Ürüne gelirsek teknoloji güzel,masa başı kullanımda güzel oluyor,ama normal şarj aletinden yavaş şarj etmesi açısından kötü.
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foz54 3 yıl
Uzun zamandir gordugum en sacma sey. Cop desek yeridir bu fiyatiyla.
Suan icin kablosuz sarji gereksiz buluyorum gelecekte mesela 1m3 hacimde ister elinde ister masada sarj edecek birsey olsa super olur :D
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LastShip 3 yıl
Kablosuz sarj yapacağına çıkarılabilir batarya yap. Yedek batarya + sarj kitiyle telefonu bi kere bile sarja takmadan kabloyla ugrasmadan kullaniyorum. Batarya bitince sarjdaki yedegi takip bos olani sarja birakiyorum. Ne kablosuz sarj standina nede kabloya mahkum kaliyorum.
Var mi otesi?
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Qonrul 3 yıl
Telefon kutusundan standart olarak çıksın kullanalım
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kyhnzcn 3 yıl
Yurt dışı fiyatı 26$ yani 80TL civarında.. Bu nasıl bir fiyatlandırmadır ben anlamadım doğrusu!
amazon.com/...
ebay.com/...
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