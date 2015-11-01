Kablosuz şarj video inceleme "Ne kadar verimli? Nasıl çalışıyor?" Spigen F300w

Bir çok üst seviye telefon kablosuz şarj teknolojisini destekliyor. Bu videomuzda nispeten pahalı bir kablosuz şarj cihazını Çin'den aldığımız ürün ile kıyaslıyor ve verimliliğine bakıyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Spigen'in kablosuz şarj cihazı F300w'u ele alıyor Çin'den aldığımız 7 dolarlık kablosuz şarj ünitesi ile kıyaslıyor ve verimliliğini ölçüyoruz.