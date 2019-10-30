Kanunsuzlar Arenası Mobil Oyunlarda PvP Dönemini Başlatıyor!

Türkiye’yi hız ve rekabet dolu FPS oyunu Point Blank ve “Bbattle Rroyale” türünü yaratan PUBG ile tanıştıran ve 9 yılı aşkın süredir PC oyuncularına hizmet veren Nfinity Games, OutLaw: Kanunsuzlar Arenası ile mobil oyunseverler için yeni bir dönemi başlatıyor.

Her karakterin benzersiz özellikleri var!

OutLlaw: Kanunsuzlar Arenası, gerçek zamanlı 1v1 mücadele üzerine kurulu ve oyuncuların yetenekleklerinin önem teşkil ettiği bir rekabetçi mobil oyun. 4 farklı karakter ve bu karakterlere has özelliklerle giriş yapılan kanunsuzlar dünyasında, en becerikliler ve güçlüler ayakta kalıyor. Tamamen ücretsiz ve tamamen Türkçe olan OutLlaw, bu oyun içerisindeki rekabetin sonucunda oyuncuları da ödüllendirmeyi ihmal etmiyor. Oyun içerisinde her sınıf atladığınızda ve rakiplerinizi alt ettiğinizde topladığınız puanlar ile oyunun en iyisi olduğunuzu başkalarına kanıtlayabiliyorsunuz. Rekabet dolu Kanunsuzlar Arenası’na Google Play üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Birçok farklı oyun moduyla zengin bir içerik sunuyor

Arkadaşlarınla katıl ve daha fazla arkadaş edin!

Büyüler ve kartlar ile karakterinize güç katın!

Bu Hheyecan dolu 1v1 mücadeleleri deneyimlemek için veve diğer oyunculara becerilerinizi göstermek için OutLaw’u Google Play üzerinden kolaylıkla oyunu indirebilir ve arenaya katılabilirsiniz.lirsiniz:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zepetto.theoutlaw.turkey

Nfinity Games Hakkında

2010 yılında kurulan Nfinity Games, servise MMOFPS türündeki Point Blank oyunu ile Türkiye’nin en prestijli oyun yayımcısı şirketlerinden biri haline gelmiştir. 2014 yılına gelindiğinde MOBA türündeki Heroes of Newerth (HoN) ve MMOAction türündeki Freestyle Futbol oyunlarını Türk oyuncuların servisine sunan şirket; 2015 yılında Azerbeycan ve Ortadoğu – Kuzey Afrika bölgelerini de servis ağına katıp kısa sürede kullanıcı sayısını katlamıştır. 2017 Mart ayından itibaren Survival türündeki PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG)’u yine aynı bölgelerde yayınlamaya başlamıştır. 2019 yılında yenilikçi oynanışı ile gerçek zamanlı 1v1 deneyimi sunan OutLaw: Kanunsuzlar Arenası’nı Türkiye, Azerbaycan ve Arap Ülkeleri için Google Play Store’da yayımladı.

Tamgame.com Hakkında

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OutLaw: Kanunsuzlar Arenası’nda PvP oyunların yanı sıra karakterinizi güçlendirmek, kendi el becerilerinizi artırmak ve daha iyi bir oyuncu olmak için farklı oyun modları bulunuyor. Bunlardan bir tanesi düşman saldırılarından kaçmak ve bu konuda oyuncunun becerilerini geliştirmek için oluşturulmuş Kurşun Savunması modu, büyü ve saldırılar konusunda oyuncuların becerilerini geliştirebildikleri Canavar Defansı modu ve Boss Savaşı moduyla oyuncular oyun içi ödüller toplayarak karakterlerinin büyülerini ve daha birçok özelliğini geliştirebiliyorlar.Oyun dünyasının oyuncular için yarattığı keyifli dünyaya arkadaşlarınızla katılabilmek, oyunlar için oldukça önemli bir unsur. OutLlaw: Kanunsuzlar Arenası’nda oyuncular arkadaşlarıyla mücadele edebilmenin yanı sıra, lonca sistemi sayesinde bu mücadeleyi ortak bir amaç doğrultusunda sürdürebiliyorlar. Gerçek zamanlı 1v1 mücadeleler sonrasında loncasını üst sıralara taşıyan oyuncular ise ödüllendiriliyor. Arkadaşı olmayan oyuncular için de arkadaş edinme ve yeni insanlarla tanışma fırsatı veren bu sistem sayesinde, çok daha keyifli bir oyun deneyimi yaşayacaksınız.Kendine has temel özellikleri olan farklı karakterlerin yanı sıra, oyun stratejinize göre düzenleyebildiğiniz büyü kartları da mevcut oyunda. Kıyasıya mücadelelerde farklı taktikler uygulayabilmeniz için oluşturulmuş bu büyü kartları, karakterlerinizin zayıf yönlerini güçlendirmek için veya güçlü yönlerini ön plana çıkarmak için kullanılabilirler. Mücadeleye devam eden ve bu büyü kartlarını toparlayan oyuncular aynı zamanda büyülerini geliştirip güçlendirebiliyorlar. Bu sayede oyunun en yeteneklisi ve güçlüsü olmak için gereken mücadele uzun bir maraton şeklinde oyuncuları karışılıyor.OutLlaw: Kanunsuzlar Arenası şu an %100 Türkçe olarak Türkiye’de ve yerelleştirilmiş halleriyle Azerbeycan ve Arap ülkelerinde oyuncular için açık durumda. Bir süre sonra çok daha fazla oyuncu ve ülke için aktif edilmesi planlanıyor.KünyeNfinity Games tarafından 2017 Mayıs ayında açılan TAM Game, Nfinity Games bünyesinde yer alan ve Türkiye, Azerbaycan ve Arap Ülkelerine firma tarafından hizmet verilen PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, Point Blank ve OutLaw: Kanunsuzlar Arenası oyunları için bir portal görevi görmektedir. TAM Game üzerinden açılacak tek hesap ile oyuncular Nfinity Games’e ait tüm oyunlara, websitelerine ve hizmetlere giriş yapabilmektedir.