EA Play abonelik fiyatları zamlandı! İşte yeni EA Play üyelik ücreti

Tam Boyutta Gör Electronic Arts, on yıl önce tanıttığı abonelik temelli oyun servisi EA Play için ilk kez fiyat artışına gitti. EA, hem EA Play hem de EA Play Pro aboneliği olan kullanıcıları e-postayla bilgilendirdi. Peki, EA Play üyelik ne kadar oldu? İşte PC, Playstation ve Xbox için aylık ve yıllık EA Play Pro fiyatı:

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EA Play & EA Play Pro Türkiye fiyatı ne kadar oldu?

PC kullanıcıları için, standart EA Play abonelik hizmetinin fiyatı; 4.99 dolardan 5.99 dolara yükseltilecek. Yıllık abonelik seçeneği de 29.99 dolardan 39.99 dolara yükselecek.

Electronic Arts’ın yepyeni oyunlarına ilk gün erişim ve daha geniş oyun kütüphanesi sunan EA Play Pro’nun fiyatı; aylık 14.99 dolardan 16.99 dolara çıkacak. EA Play Pro yıllık fiyatı ise; 99.99 dolardan 119.99 dolara yükselecek.

Konsol kullanıcıları için, EA Play Xbox & PlayStation fiyatı ise; aylık 219,99 TL, yıllık 1.499,99 TL'ye yükselecek.

EA Play abonelik fiyatları Plan Platform Eski fiyat Yeni fiyat EA Play Steam 4.99 dolar / aylık 29.99 dolar / yıllık 5.99 dolar / aylık 39.99 dolar / yıllık EA Play Pro PC 14.99 dolar / aylık 99.99 dolar / yıllık 16.99 dolar / aylık 119.99 dolar / yıllık EA Play Xbox/PlayStation 39,99 TL / aylık 249,99 TL / yıllık 219,99 TL / aylık 1.499,99 TL / yıllık

Yeni EA Play üyelik ücreti ne zaman geçerli olacak?

Fiyatlandırmadaki değişiklikler, EA Uygulaması, Steam, PlayStation ve Xbox platformlarındaki yeni aboneler için halihazırda yürürlüğe girdi. Mevcut üyeler içinse 10 Mayıs 2024'ten itibaren yeni fiyatlar geçerli olacak.

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