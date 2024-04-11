EA Play abonelik fiyatları zamlandı! İşte yeni EA Play üyelik ücreti

- EA Play & EA Play Pro Türkiye fiyatı ne kadar oldu?
- EA Play abonelik fiyatları
- Yeni EA Play üyelik ücreti ne zaman geçerli olacak?
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EA Play & EA Play Pro Türkiye fiyatı ne kadar oldu?
PC kullanıcıları için, standart EA Play abonelik hizmetinin fiyatı; 4.99 dolardan 5.99 dolara yükseltilecek. Yıllık abonelik seçeneği de 29.99 dolardan 39.99 dolara yükselecek.
Electronic Arts’ın yepyeni oyunlarına ilk gün erişim ve daha geniş oyun kütüphanesi sunan EA Play Pro’nun fiyatı; aylık 14.99 dolardan 16.99 dolara çıkacak. EA Play Pro yıllık fiyatı ise; 99.99 dolardan 119.99 dolara yükselecek.
Konsol kullanıcıları için, EA Play Xbox & PlayStation fiyatı ise; aylık 219,99 TL, yıllık 1.499,99 TL'ye yükselecek.
|Plan
|Platform
|Eski fiyat
|Yeni fiyat
|EA Play
|Steam
|
4.99 dolar / aylık
29.99 dolar / yıllık
|
5.99 dolar / aylık
39.99 dolar / yıllık
|EA Play Pro
|PC
|
14.99 dolar / aylık
99.99 dolar / yıllık
|
16.99 dolar / aylık
119.99 dolar / yıllık
|EA Play
|Xbox/PlayStation
|
39,99 TL / aylık
249,99 TL / yıllık
|
219,99 TL / aylık
1.499,99 TL / yıllık
Yeni EA Play üyelik ücreti ne zaman geçerli olacak?
Fiyatlandırmadaki değişiklikler, EA Uygulaması, Steam, PlayStation ve Xbox platformlarındaki yeni aboneler için halihazırda yürürlüğe girdi. Mevcut üyeler içinse 10 Mayıs 2024'ten itibaren yeni fiyatlar geçerli olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...