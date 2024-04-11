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    EA Play abonelik fiyatları zamlandı! İşte yeni EA Play üyelik ücreti

    Electronic Arts, abonelik tabanlı oyun servisi EA Play'in üyelik ücretine ciddi oranda zam yaptı! İşte yeni aylık ve yıllık EA Play & EA Play Pro Türkiye fiyatı:
    ea play üyelik & ea play pro abonelik fiyatları zam Tam Boyutta Gör
    Electronic Arts, on yıl önce tanıttığı abonelik temelli oyun servisi EA Play için ilk kez fiyat artışına gitti. EA, hem EA Play hem de EA Play Pro aboneliği olan kullanıcıları e-postayla bilgilendirdi. Peki, EA Play üyelik ne kadar oldu? İşte PC, Playstation ve Xbox için aylık ve yıllık EA Play Pro fiyatı:

    EA Play & EA Play Pro Türkiye fiyatı ne kadar oldu?

    PC kullanıcıları için, standart EA Play abonelik hizmetinin fiyatı; 4.99 dolardan 5.99 dolara yükseltilecek. Yıllık abonelik seçeneği de 29.99 dolardan 39.99 dolara yükselecek.

    Electronic Arts’ın yepyeni oyunlarına ilk gün erişim ve daha geniş oyun kütüphanesi sunan EA Play Pro’nun fiyatı; aylık 14.99 dolardan 16.99 dolara çıkacak. EA Play Pro yıllık fiyatı ise; 99.99 dolardan 119.99 dolara yükselecek.

    Konsol kullanıcıları için, EA Play Xbox & PlayStation fiyatı ise; aylık 219,99 TL, yıllık 1.499,99 TL'ye yükselecek.

    EA Play abonelik fiyatları
    Plan Platform Eski fiyat Yeni fiyat
    EA Play Steam

    4.99 dolar / aylık

    29.99 dolar / yıllık

    5.99 dolar / aylık

    39.99 dolar / yıllık
    EA Play Pro PC

    14.99 dolar / aylık

    99.99 dolar / yıllık

    16.99 dolar / aylık

    119.99 dolar / yıllık
    EA Play Xbox/PlayStation

    39,99 TL / aylık

    249,99 TL / yıllık

    219,99 TL / aylık

    1.499,99 TL / yıllık

    Yeni EA Play üyelik ücreti ne zaman geçerli olacak?

    Fiyatlandırmadaki değişiklikler, EA Uygulaması, Steam, PlayStation ve Xbox platformlarındaki yeni aboneler için halihazırda yürürlüğe girdi. Mevcut üyeler içinse 10 Mayıs 2024'ten itibaren yeni fiyatlar geçerli olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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